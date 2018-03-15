Интерпол отказался разыскивать таджикских политиков, - В.Панфилова

00:46 16.03.2018 Международная полицейская организация не признает обвинения Душанбе в адрес оппозиции



Интерпол проинформировал власти Таджикистана об исключении из списка лиц, находящихся в международном розыске, Мухиддина Кабири – лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и Камариддина Афзали – члена политсовета ПИВТ. На основании статей 2 и 3 Устава Интерпола – они признаны преследуемыми за убеждения и больше не являются фигурантами Red Notice (красного списка) международной полицейской организации. Власти Таджикистана заявили, что о решении Интерпола не знают.



Таджикистан объявил в международный розыск 35 членов запрещенной в республике ПИВТ. Всех их обвиняют в терроризме и экстремизме. Однако международным организациям удалось доказать, что членов ПИВТ преследуют исключительно по политическим мотивам. Первым из списка разыскиваемых был исключен лидер партии Мухиддин Кабири. На днях юридический департамент Генерального секретариата Интерпола распространил заявление, в котором сообщается, что и Камариддин Афзали больше "не является фигурантом красного списка (Red Notice) Интерпола и не является объектом розыска". В сообщении уточняется, что ранее он разыскивался международной полицией, но теперь подозрения с него сняты. "Интерпол полностью убежден, что Афзали преследовали по политическим мотивам, и улики, представленные со стороны Таджикистана, сфабрикованы", – сообщил порталу "Ахбор" адвокат Анас Кефедер.



"Решения Интерпола означают, что главный международный полицейский орган не признает обвинения таджикских властей против меня и сопартийцев. С учетом того, что Таджикистан является членом этой организации, а сегодняшним президентом Интерпола является представитель Китая и его заместителем – представитель России, значение вынесенного этим институтом решения для нас возрастает в несколько раз. Интерпол – одна из международных правозащитных организаций, которые авторитарные государства всегда обвиняют в предвзятости", – заявил "НГ" Мухиддин Кабири. По его словам, то, что Интерпол отказался и от розыска Камариддина Афзали, говорит о том, что представители этой организации пришли к выводу, что правительство Таджикистана преследует ПИВТ по политическим мотивам. "Теперь нам необходимо правильно использовать правовые механизмы, чтобы исключить всех однопартийцев из списка Интерпола. Это может занять немало времени, но мы не пожалеем сил для достижения этой цели", – сказал Кабири. По словам лидера ПИВТ, "власти Таджикистана сегодня делают вид, что ничего не происходит или они ничего не знают". "Но в официальном письме Интерпола говорится, что национальное бюро Интерпола в Душанбе наряду со всеми местными структурами информировано о принятом решении. В письме также говорится о том, что власти Таджикистана не имеют права на повторное внесение моей фамилии в розыск", – отметил Кабири.



"Изначально было понятно, что обвинения в адрес ПИВТ имеют исключительно политическую подоплеку, а решение Интерпола является констатацией этого. И это нормально, это говорит о том, что Интерпол способен не только обслуживать интересы тех или иных политических режимов. В связи с этим возникают вопросы не к Интерполу и даже не к политическому руководству Таджикистана, чья мотивация понятна, вопросы возникают к таким организациям, как ШОС и ОДКБ, успевшим включить ПИВТ в свои проскрипционные списки без юридических оснований. Эти решения ШОС и ОДКБ были продиктованы, вероятно, солидарностью политических элит стран – участниц данных организаций с официальным Душанбе", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Напомним, что Кабири покинул Таджикистан сразу после парламентских выборов 1 марта 2015 года, на которых партия не получила ни одного мандата, примерно за полгода до вооруженного мятежа бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзоды. Позже Кабири заявил, что покинул Таджикистан из опасения, что против него может быть сфабриковано уголовное дело. Власти Таджикистана обвинили Кабири в организации преступного сообщества и причастности к несостоявшемуся госперевороту. В те же дни Верховный суд Таджикистана признал 14 членов политсовета ПИВТ виновными в терроризме, экстремизме, попытке государственного переворота, свержении конституционного строя, убийстве и приговорил к пожизненному заключению заместителей председателя партии Саидумара Хусайни и Махмадали Хайита. Еще 11 членов партии получили сроки от 14 до 28 лет. Кабири, согласно некоторым официальным таджикским источникам, был приговорен к пожизненному заключению заочно. Одновременно ПИВТ был признан экстремистской организацией, и его деятельность попала под запрет на территории Таджикистана. В сентябре 2016 года все эти данные появились на сайте Интерпола.



Международные правозащитные организации и Европейский союз раскритиковали тогда вердикт суда, назвав его "издевательством над справедливостью". Они объявили уголовные дела против членов ПИВТ политически мотивированными. Директор офиса HRW по Центральной Азии Стив Свердлов в беседе с корреспондентом "НГ" назвал ситуацию с правами человека в Таджикистане "наихудшей в Центральной Азии". По его мнению, из-за давления властей за последние два года усилился отток граждан из Таджикистана.



Эксперты предполагали, что после запрета ПИВТ молодежь начнет покидать Таджикистан. В большей степени это касалось членов ПИВТ, которым предрекали участие в войне в Сирии в рядах ИГ ("Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России). Эти прогнозы, по мнению Кабири, оправдались в крайне малой степени. "Пропагандистская машина Таджикистана делает все для того, чтобы доказать существование идеологических связей между ПИВТ и ИГ, и при этом основной акцент делается на названии нашей партии, в котором присутствует слово "ислам". Результатом этой недальновидной кампании стал пока только рост недоверия к самой власти. А решение Интерпола – это лучшее доказательство того, что мы к ИГ никакого отношения не имеем", – подчеркнул Мухиддин Кабири.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.3.18 Источник - Независимая газета

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