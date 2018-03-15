Ради Всемирных игр кочевников киргизских милиционеров обучат английскому языку

00:27 16.03.2018 В преддверии III Всемирных игр кочевников, которые откроются 2 сентября на ипподроме города Чолпон-Ата, милиционеров Иссык-Кульской области Киргизии начали обучать английскому языку, сообщается на официальном сайте МВД республики.



Соответствующий приказ подписал начальник областного УВД. По замыслу руководства, к началу игр максимальное количество сотрудников должно знать язык "хотя бы на базовом уровне", что "позволит оперативно реагировать на сообщения иностранных граждан и в конечном итоге положительно скажется на имидже милиции".



Курсы для милиционеров будут проходить в трех группах - начальная, средняя и продолжающая - и продлятся до начала соревнований. Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов уточнил Радио "Азаттык", что большая часть милиционеров вошла в группу для начинающих.



Занятия будут вестись раз в неделю по одному часу с преподавателями из Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова. После окончания курсов милиционеры сдадут экзамены в виде теста, где будет учитываться умение представиться и изъясниться на английском языке. Милиционерам также выдадут разговорники с ключевыми английскими фразами.



Всемирные игры кочевников проводятся с 2014 года каждые два года на берегу Иссык-Куля возле города Чолпон-Ата. В третьих играх в сентябре 2018 года примут участие свыше трех тысяч атлетов из 80 стран, которые будут соревноваться в 36 национальных видах спорта. Они обойдутся бюджету республики примерно в 300 млн сомов ($4,4 млн).



В 2017 году ЮНЕСКО по предложению Киргизии включила в список нематериального культурного наследия человечества традиционную конную игру "Кок-бору" (козлодрание). В правительстве Киргизии считают, что этому способствовали Игры кочевников, популяризовавшие "Кок-бору".



15.03.2018 Источник - fergananews.com

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