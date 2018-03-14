"Блеск и роскошь - ни к чему", - экс-МИД Таджикистана Талбак Назаров о времени и о себе

00:19 16.03.2018 Патриарх.Талбак Назаров о себе, о жизни и о тонкостях таджикской дипломатии



С дочерью Ханифой. Фото из личного архива



В юности он красил борта атомохода "Ленин" в Ленинграде и работал комбайнером на казахстанской целине. При СССР был деканом, ректором, министром, председателем Госплана, председателем парламента и депутатом Верховного Совета Союза. В независимом Таджикистане он 12 лет возглавлял МИД.



Сегодня он член президиума Академии наук, председатель Республиканского благотворительного фонда Таджикистана, учрежденного Эмомали Рахмоном.



Известному таджикскому ученому, государственному и общественному деятелю, академику Академии наук республики Талбаку Назарову сегодня исполнилось 80 лет.



В связи с этой датой Asia-Plus предлагает читателям интервью с ученым, опубликованное в журнале VIPzone в 2009 году.



Детство и годы учебы



Родился я в одном из кишлаков бывшего Кангуртского района Кулябской области, который сейчас остался под Нурекским во­дохранилищем. Очень рано, в трехлетнем возрасте, остался без матери, а позже, в шестом классе, потерял и отца.



В 1953 году, после окончания 7-го класса, приехал в тогда еще Сталинабад. Случайно оказался возле Финансово-кредитного техникума. Ко мне подошел мужчина и спросил, хочу ли я учиться. Посмотрел мои документы, а там одни пятерки. Меня приняли. После трех лет обучения на "отлично" в этом техни­куме мне предложили продолжить обучение – либо в Таджик­ском госуниверситете, либо в Ташкенте, либо в Ленинградском финансово-кредитном институте. Я выбрал Ленинград. Наверное, сейчас бы я такой выбор не сделал. Но тогда была определенная смелость, хотя денег на учебу не было.



В пери­од учебы было трудно. Стипендию я получал, но ее совершенно не хватало. Во время летних каникул работал. После перво­го курса работал на Ад­миралтейском заводе в Ленинграде. Как раз тогда на верфи строили знаменитый атомоход "Ленин". Я все лето красил борта этого флагмана арктическо­го флота СССР. В последующие годы я ездил осваивать целину в Казахстане. Занимался там ремонтом сельскохозяй­ственной техники. Позже стал комбайнером. Даже получил знак отличия ЦК ВЛКСМ. Кстати, Нурсул­тан Назарбаев, президент Казахстана, год назад на­градил меня медалью "50 лет освоению целинных и залежных земель"…



Начало карьеры



В 1960 году после окончания учебы вернулся в Душанбе, и меня приня­ли на работу в качестве ассистента экономического факультета Таджикского университета. Через год стал замдекана. В 1962 году принял решение продолжить учебу в аспирантуре в своем вузе, в Ленинграде. Через три года защитил кандидатскую дис­сертацию. Вернувшись в Душанбе, через год стал заведовать кафедрой, потом стал деканом факультета. В 1972 году меня опять потянуло на берега Невы, и через два года, в 36 лет, я уже защитил докторскую диссертацию.



В 1980 году, когда я работал деканом, меня избрали депутатом Верховного Совета Таджик­ской ССР, а позже и депутатом союзного парламента. С этого времени я работал уже в Академии наук Таджикистана, а через два года меня назначили ректором ТГУ.



В 1988 году назначили министром народного образования Таджикистана. Через неко­торое время перевели на должность первого заместителя пред­седателя Совмина и председателя Госплана, где я проработал уже до распада СССР. Честно говоря, в те годы в неопределен­ном обществе у меня не было желания работать в госучреждениях. Я решил уйти на работу в Академию наук, где был избран вице-президентом. К тому времени у меня уже было звание академика.



Назначение в МИД



В декабре 1994 года меня перевели на работу в качестве руководителя аппарата президента РТ, здесь я проработал 28 дней. После этого в январе следующего года получил должность министра иностранных дел. Занимал это место ров­но 12 лет. Мне удалось наладить контакты со многими из моих коллег как из западных, так и восточных, азиатских стран. Но все-таки это был очень сложный период - в Таджикистане продолжалась гражданская война. И самым сложным периодом моей работы в должности министра, наверное, можно считать переговорный процесс между правительством и таджикской оппозицией. Ранее этот процесс вели мои коллеги, а в 1996 году я был назначен руководителем правительственной делегации на межтаджикских переговорах. К счастью, моя миссия на этом посту завершилась подписанием мирного соглашения в 1997 году.



Тонкости дипломатии



Что важно для внешней политики такой страны, как Таджи­кистан? Наша страна обязана предпринимать все усилия, чтобы быть в хороших отношениях со всеми. И никогда не стоит на встречах и переговорах крити­ковать позицию третьей страны. Нам нельзя жертвовать своими национальными интересами. Этот интерес необходимо защи­щать умело, не грубо.



Что же касается соседних стран, я считаю, что они должны обла­дать определенными привилегиями. Сосед на то и сосед. Они от Бога, от них никуда не денешься! И в случае наличия проблем во взаимоотношениях с соседом или партнером никогда не следу­ет замораживать вопрос в таком виде. Вопрос необходимо либо решать, либо оставлять его открытым. В политике двери никогда нельзя захлопывать. Для Таджикистана очень важно иметь сба­лансированную внешнюю политику, учитывающую наши нацио­нальные интересы. Но, с другой стороны, каждая страна должна знать свои возможности и свое место.



О роскоши



Я вообще не любитель помпезности и роскоши. Знаю, что многие чиновники, получив назначения, на­чинают с капитального ремонта своих служебных помещений. Могу сказать одно: все эти годы в моем кабинете в МИДе была та мебель, которая использовалась еще до моего прихода, например, шкаф, который служил еще во времена председателя Совмина Абдулахада Каххарова. Я считал, что в первую очередь кабинет должен быть чистым и аккуратным, блеск и роскошь - ни к чему.



Первый автомобиль



Я никогда не имел личного автомобиля. И только когда ушел с поста министра, президент подарил мне автомобиль, за что ему большое спасибо. Заверяю вас, это не какой-нибудь ро­скошный "Мерседес", а обычный "Хюндай". Но в моем возрасте автомобиль мне нужен. Потому что часто приходится посещать больницы, ездить по другим делам, а служебный автомобиль я не привык использовать для себя. Даже знакомые удивлялись, что моя супруга пешком возвраща­ется с базара…



Семья, квартира, гонорары



Супруга моя также окончила Ленинградский университет. Работала в различных должностях в финансовых органах.



У меня двое детей. Мой сын окончил Ленинградский уни­верситет, кандидат наук. На жизнь он себе зарабатывает сам. Дочь по профессии биолог, но сейчас работает в международной организации. Никогда в жизни я не просил за своих детей, всего они добивались сами.



Квартиру, в которой сейчас живу, я получил, еще будучи рек­тором университета. Меня она вполне устраивает. У меня нет дачи, хотя летом бывает жарко в квартире и хочется уехать за город. Богатства за годы работы на высоких постах я также не собрал. Считаю, что богатые люди все время живут в тревоге и пережива­ниях. Наверное, самым большим моим заработком была премия им. Авиценны, 2,5 тысячи долларов. Но на эти деньги я создал компьютерный класс в интернате для глухонемых детей. Сей­час получаю пенсию, зарплату на нынешней работе, еще надбавку за академическое звание. К тому же пишу статьи, за которые мне иногда платят гонорары, выступаю на конференциях.



В моем возрасте по­требности уже небольшие, этих денег достаточно для жизни. И вообще, тема денег меня не особо волнует. Я знаю, что пока я жив, я в состоянии содержать себя сам.



Медиа-группа "Asia-Plus" сердечно поздравляет Талбака Назарова с днем рождения и желает крепкого здоровья и благополучия! Источник - ASIA-Plus

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