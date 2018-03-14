Как отставка Тиллерсона изменит внешнюю политику США, - А.Баклицкий

00:18 16.03.2018 Объясняя отставку Тиллерсона, Дональд Трамп сказал: "Я приближаюсь к тому, чтобы получить кабинет… который я хочу". Судя по всему, главной отличительной чертой этого кабинета станет однозначное согласие с курсом президента. В результате действия США на международной арене могут избавиться от внутренней несогласованности, но, скорее всего, станут еще более резкими и непредсказуемыми



Последний месяц, наверное, стал одним из самых непростых в жизни 69-го госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В конце февраля скончался его отец Боб. Недельное турне по Африке помешало Тиллерсону быть в Вашингтоне, когда президент США Дональд Трамп принимал эпохальное решение встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Сама поездка тоже оказалась неудачной: Тиллерсон серьезно заболел, был вынужден отменить часть встреч и вернулся раньше, чем было запланировано. В Вашингтоне 13 марта госсекретаря ждала финальная неприятность: президент Трамп объявил о его отставке, на пост главы Госдепартамента был выдвинут директор ЦРУ Майк Помпео.



Нельзя сказать, что уход Тиллерсона был неожиданностью, разговоры об этом ходили как минимум с лета. Госсекретарь был недоволен кадровой политикой и процессом принятия решений в Белом доме. Трамп и Тиллерсон не сходились во мнениях по вопросам изменения климата, переносу посольства США в Иерусалим, соглашению по иранской ядерной программе, катарскому кризису, отношениям с Северной Кореей и оценке действий России. Президент не стеснялся публично подрывать авторитет госсекретаря, а Тиллерсон, по слухам, за глаза называл Трампа "кретином".



Шестидесятипятилетний экс-глава ExxonMobil, согласившийся возглавить американскую дипломатию только после уговоров жены и отработавший в должности больше года, мог рассчитывать на почетную отставку. В итоге его карьера закончилась коротким сообщением в твиттере президента.



В своем прощальном обращении к сотрудникам Рекс Тиллерсон не касался обстоятельств своего увольнения, но общая хронология событий и неподготовленность Госдепартамента к произошедшему (пресс-секретарь Хизер Нойерт была в деловой поездке в Израиле) подтверждают, что госсекретаря не уведомили об отставке заранее. Заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Стив Голдстин (это он сообщил прессе, что Тиллерсон не планировал уходить в отставку и не был в курсе ее причин) также был уволен, пополнив список вакансий в руководстве ведомства (из 34 заместителей и помощников госсекретаря пока утверждены только 11).



В ожидании утверждения Майка Помпео Сенатом (голосование предварительно запланировано на апрель) исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. Год назад утверждение Помпео главой ЦРУ прошло достаточно гладко (66 голосов за по сравнению с 56 голосами у Тиллерсона), поэтому его вступление в новую должность практически гарантировано.



В наследство Майк Помпео получит деморализованную организацию, которая страдает от недостатка кадров и финансирования, борется за сохранение влияния в Вашингтоне и завалена бесчисленными проблемами за пределами страны.



Администратор из ЦРУ



В отличие от Рекса Тиллерсона, которого не особо любили в Госдепартаменте из-за планов сократить штат ведомства на 8% и попыток монополизировать принятие решений, Майку Помпео удалось добиться расположения своих подчиненных в ЦРУ, несмотря на опасения, связанные с его политическими взглядами и близостью к президенту. Пока госсекретарь оправдывал необходимость дальнейших сокращений бюджета ведомства "ожиданием успеха в разрешении некоторых конфликтов", директор ЦРУ, финансирование которого по косвенным признакам только увеличивалось, заявлял о планах нарастить масштаб секретных операций.



По сравнению с ЦРУ управление Госдепартаментом предполагает значительно большую публичность и уязвимость для критики, но Помпео на новой должности может получить немалый кредит доверия просто за то, что завершит начатую Тиллерсоном масштабную реорганизацию, провал которой был очевиден еще при предыдущем руководстве. У Помпео также будет возможность возобновить набор сотрудников, сфокусироваться на назначениях на руководящие должности и даже лоббировать увеличение бюджета ведомства на фоне предшествующего снижения.



В отличие от Тиллерсона, так и не ставшего своим в Вашингтоне, бывший конгрессмен Помпео имеет хорошие связи и на Капитолийском холме, и в Белом доме. Но главным активом нового госсекретаря станут его отношения с президентом. В качестве главы ЦРУ Майк Помпео регулярно участвовал в докладах развединформации Дональду Трампу, неоднократно публично выступал в защиту и поддержку президента, что создало между ними неплохие личные отношения. Доверенный человек президента во главе Госдепартамента президента повысит пошатнувшиеся при Рексе Тиллерсоне авторитет и влияние ведомства внутри администрации и среди иностранных дипломатов.



Корея, Иран, Россия



Объясняя отставку Тиллерсона, Дональд Трамп сказал, что они с госсекретарем "хорошо ладили, но не соглашались по ряду вопросов… не думали в одном направлении", и подчеркнул, что с Майком Помпео они "всегда находятся на одной волне". Внешнеполитические взгляды Помпео, выходца из республиканского Движения чаепития, действительно совпадают с картиной мира президента лучше, чем более традиционный реализм Тиллерсона. Директор ЦРУ также продемонстрировал умение сочетать повестку Дональда Трампа с собственными взглядами и позицией возглавляемого им ведомства.



Одной из главных задач нового госсекретаря станет подготовка заявленной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В прошлом Майк Помпео придерживался жесткой линии в отношении КНДР, заявляя, что наибольшую опасность в Северной Корее представляет ее руководитель. Теперь ему придется осваивать тонкости северокорейской дипломатии в условиях, когда у США нет ни посла в Сеуле (кандидатура Виктора Ча была отозвана после его активного неприятия идеи бомбардировки КНДР), ни спецпредставителя по Северной Корее (Джозеф Юн подал в отставку в феврале), ни помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону. Все это снижает и без того невысокие шансы на успех переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, а в случае срыва переговоров усиливает позиции сторонников применения военной силы.



Параллельно с северокорейскими переговорами Госдепартамент будет продолжать диалог по изменению или дополнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), идущий между США и европейскими участниками СВПД – Великобританией, Германией и Францией. Президент Трамп объяснял отставку Тиллерсона расхождениями по иранскому вопросу, отметив: "Я считаю иранское соглашение ужасным, думаю, ему оно казалось нормальным".



В бытность конгрессменом Майк Помпео был одним из самых последовательных противников иранской атомной сделки, последовательно преувеличивая угрозу для США со стороны Ирана и преуменьшая стоимость военной кампании против страны. На посту директора ЦРУ Помпео санкционировал публикацию материалов "Аль-Каиды" в попытке продемонстрировать связь между группировкой и Тегераном. Его назначение неизбежно уменьшит пространство для компромисса между Вашингтоном и европейскими союзниками относительно сохранения атомной сделки с Ираном и сделает более вероятным выход США из соглашения в мае 2018 года.



Майк Помпео разделяет взгляды президента на Россию и Китай как главных соперников США на международной арене, при этом допуская, что соперничество может иметь мирный характер и дополняться сотрудничеством по взаимовыгодным направлениям. Директор ЦРУ не стеснялся называть Пекин угрозой для США, но также отмечал важный вклад Китая в усиление давления на КНДР и заявил в октябре прошлого года, что усиление позиций главы КНР Си Цзиньпина даст ему "невероятную возможность делать правильные вещи по всему миру".



Майк Помпео также критиковал действия России, например подтверждая вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Однако при этом он подчеркивал, что российское вмешательство не повлияло на результаты голосования, и встречался с представителями российских разведслужб в ходе их визита в Вашингтон в январе. Директор ЦРУ довольно сдержанно отреагировал на демонстрацию Россией новых типов ядерных вооружений, а на прошлой неделе отказался подтвердить применение химического оружия в Сирии, что могло бы дать зеленый свет для нового ракетного удара США.



Новый курс?



Худшие ожидания, связанные с отставкой Тиллерсона, пока не подтвердились. Ходили слухи, что госсекретарь заключил с министром обороны и министром финансов неформальный "пакт самоубийц", подразумевающий, что они все уйдут в отставку, если Трамп уволит хотя бы одного из них.



Тем не менее назначение Майка Помпео означает ослабление так называемой "оси взрослых" – представителей администрации, пытавшихся оказывать сдерживающее влияние на внешнюю политику президента. В Вашингтоне также ходят слухи о скорой отставке советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.



Комментируя решение по Рексу Тиллерсону, Дональд Трамп сказал: "Я приближаюсь к тому, чтобы получить кабинет… который я хочу". И, судя по всему, главной отличительной чертой этого кабинета станет однозначное согласие с курсом президента. В результате действия США на международной арене могут избавиться от внутренней несогласованности, но, скорее всего, станут еще более резкими и непредсказуемыми.



Андрей Баклицкий

14.03.2018 Источник - carnegie.ru

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