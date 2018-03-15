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УкрЗрада. Прокурор Луценко обвинил депутатку Савченко в подготовке... взрыва УкрРады
22:14 15.03.2018

"Кто не думал взорвать Верховную раду?"

Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в украинском парламенте

Генпрокуратура Украины обвинила депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента страны. О "неоспоримых доказательствах" ее вины рассказал генпрокурор страны Юрий Луценко. Законодатели уже исключили свою коллегу из комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Сама Надежда Савченко обратилась к украинцам с вопросом: "Кто не думал взорвать Верховную раду?" После этого госпожа Савченко обвинила господина Луценко в сокрытии правды о "преступлениях против украинского народа".

Ради допроса в Службе безопасности Украины (СБУ) Надежда Савченко прервала "запланированную поездку в Европарламент в Страсбурге", которая должна была продолжаться до 16 марта. Вечером 14 марта она приземлилась в украинском аэропорте Борисполь и следующим утром отправилась в СБУ.

Допрос госпожи Савченко прошел в рамках расследования дела руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана - его подозревают в организации терактов в Киеве с целью покушения на высших должностных лиц Украины, среди которых и президент страны Петр Порошенко. Надежду Савченко подозревают в соучастии в преступлении.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт в зале (Верховной рады Украины.- "Ъ")",- заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время допроса Надежды Савченко.

Господин Луценко уточнил, что депутат планировала "уничтожить две ложи - правительственную и должностную" с помощью "боевых гранат", а затем "минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добить тех, кто выживет"."

В связи с этим Юрий Луценко пообещал, что сегодня же внесет в Верховную раду "представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко". Также он выразил надежду, что регламентный комитет Рады рассмотрит его запрос 21 марта, а парламент - 22 марта.

Сразу же после заявления генпрокурора украинские законодатели исключили Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Решение поддержал 261 парламентарий из 450. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что депутата исключают из комитета "с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне". Помимо этого член входящей в парламентскую правящую коалицию партии "Народный фронт" Андрей Тетерюк заявил: Надежда Савченко "рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и всячески пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР личными контактами и заявлениями".

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Николай Скорик назвал исключение Надежды Савченко из комитета "однозначным давлением на оппозицию и нарушением всех норм работы парламента".

Сама госпожа Савченко расценила заявление генпрокурора как попытку запугать ее.

Меня не надо брать "на слабо", я не из их породы. Я еще то настоящее, что осталось в этой политике, поэтому я пришла на допрос",- сказала она."

На вопросы журналистов об обоснованности обвинений депутат ответила так: "Кто хотя бы раз не думал снести эту власть, как призывали на всех майданах? Кто не думал взорвать Банковую (улица в Киеве, где находится администрация президента.- "Ъ"), или Верховную раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый, у нас об этом говорят все".

"Я видела, как Парубий (спикер Рады Андрей Парубий.- "Ъ") заводил снайперов в гостиницу "Украина"",- заявила также госпожа Савченко. Напомним, что в феврале 2014 года неизвестные снайперы на Майдане открыли огонь как по протестующим, так и по силовикам. Окончательного ответа на вопрос, в чьих интересах они действовали, нет до сих пор - бывшие участники конфликта лишь обвиняют друг друга. Через несколько часов, правда, госпожа Савченко дала понять, что оговорилась и хотела обвинить не Андрея Парубия, а главу комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. "Если я сказала "Парубий", то я публично приношу извинения ему",- сказала депутат.

Также Надежда Савченко обвинила генпрокурора Луценко - в том, что он якобы препятствует расследованию этих и некоторых других событий. "Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда в жизни не расследовались его преступления против украинского народа,- заявила госпожа Савченко.- Я задавала Луценко вопрос по Иловайскому котлу, по Дебальцевскому котлу, по Саур-Могиле (крупные сражения в Донбассе 2014–2015 годов.- "Ъ")". Ответов на вопросы о том, "кто отдавал приказы, почему людей заводили в котлы, почему лучших людей с Майдана добровольцами погнали на фронт, чтобы они там умирали", госпожа Савченко, по ее словам, не получила. "После этих преступлений, которые продолжаются уже пятый год, власть не перестает работать на Россию",- резюмировала депутат Рады.

Екатерина Мареева, Кирилл Кривошеев

***

Военная летчица заговорила слишком мирно

В июне 2016 года, пойдя вразрез со стратегией президента, правительства и парламента, Надежда Савченко предложила провести прямые переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а их лидеров назвала "приближенными по статусу к украинским народным депутатам". В ответ высокопоставленные официальные лица обвинили госпожу Савченко чуть ли не в предательстве национальных интересов и "содействии агрессору". А один из депутатов Рады пошел еще дальше, заявив "Ъ": "С возвращения Савченко началась реализация российского сценария развала украинской власти изнутри".

15.3.18

Источник - kommersant.ru
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