 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.03.2018
22:14  УкрЗрада. Прокурор Луценко обвинил депутатку Савченко в подготовке... взрыва УкрРады
22:12  Мирзиеев уволил глав "Узагросервиса" и "Узагролизинга"
22:08  Исход Гуты. Предложенная Россией гуманитарная пауза сработала
21:44  Алишер Усманов наварил $6,2 млрд с российского "Металлоинвеста" в 2017-м. Есть на что скупать британский "Арсенал"
21:35  Сорос свалил "пророссийское" правительство Р.Фицо в Словакии
21:16  С 1/04 плату за электроэнергию в Узбекистане повышают на 12%
21:10  Путин анонсировал полет рос-экспедиции на Марс уже в 2019-м
20:40  У самолета в Якутии на лету оторвало дверь и вывалило... золото, алмазы и платину
19:05  Третий лишний. Елбасы уверяет что Центразийские баши самодостаточны
19:01  Чепушилу в отставку. В Киргизии дебатируют смену киндер-кабинета, - 24.kg
18:43  Телфордский синдром. Азиаты-мигранты изнасиловали тысячи британок под прикрытием властей, - The Mirror
17:52  В разбившемся в Иране турецком самолете погибла дочь одного из богатейших турков - Мина Башаран с 10 подружками
15:38  Борьба за власть в Киеве: Убийцы против террористки, - "СП"
14:30  Прибалтийские порты загибаются без российских товаров
11:29  Почему в России избегают сформулировать национальную идеологию? - Александр Дугин
11:26  Кто и как превращает Бишкек в душегубку, - А.Исаев
11:17  Оружейный скандал в американском тылу кыргызской оппозиции, - Дело №
11:15  Ученые: частый секс меняет структуру ДНК. Хромосомы не спят...
08:51  В Астане открывается неформальный саммит президентов ЦА "с широкой повесткой дня"
08:21  Африн должен быть разрушен. Турецкая операция на севере Сирии вступает в решающую фазу, - "Къ"
08:18  Импорта мало не бывает. США готовят новые ограничения в торговле с Китаем, - Т.Едовина
08:12  Российские соотечественники столкнулись с новыми преградами. Бюрократия побеждает, - Е.Трифонова
08:08  Американо-китайская торговая война ударит по российским металлургам, - "НГ"
08:04  Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета, - И.Зуенко
07:50  Надо исключить Турцию из НАТО, - Le Figaro
07:23  Майк Помпео – госсекретарь США от братьев Коч, - Д.Минин
07:11  В Западном Казахстане найдены кости самого древнего и доселе неизвестного науке подвида ихтиозавров
07:08  Непотизм по-узбекски. О семейных схемах прокурора Мирзаева и налоговика Парпиева
07:04  Бывший министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 10 лет тюрьмы за взятки и хищения из бюджета
06:09  В Украине начинается битва за газовую трубу, - Т.Ивженко
06:08  Казахстанский "ForteBank" возглавил Магжан Ауэзов
05:51  Все больше немцев уезжает из Германии, - Die Welt
00:51  Академик Лущихин создал для Киргизии племенное овцеводство. Остались рожки и ножки.., - В.Аникин
00:19  Москва мусульманская. Стоит ли бояться исламизации России, - Е.Иващенко
Среда, 14.03.2018
22:40  Мирзиеев "убил" СНБ. В Узбекистане теперь главная спецслужба - СГБ
20:23  Дураков нет или... КырПравительство вышло из соглашения с китайской Huawei по "Умному городу"
18:11  УкрДепутатка-наводчица Савченко обвинена в попытке свергнуть Порошенко и удрала в Испанию
17:56  Мирзиеев осерчал на сельхоз-чиновников и кого-то даже уволил
16:37  Чудо JAC. Таджикистан закупает в Казахстане 1000 авто для такси
14:50  Умер советский кинорежиссер Л.Квинихидзе ("Небесные ласточки")
12:56  Кланы решают все. Как изменится Китай после принятия поправок в Конституцию, - Н.Вавилов
12:41  Самая страшная катастрофа США. Суд умер.., - А.Халдей
12:29  "Мои братья не будут вмешиваться во власть", - обещает КырПрезидент Жээнбеков
12:23  Foreign Policy: США готовятся к бесконечной войне с новыми соперниками
12:21  National Interest: Политика Трампа толкает США к катастрофе? Помпей нападет на персов
12:20  На Украине раскрыт грандиозный заговор. Порошенко хотели убить минометом
12:17  Джихадистов Гуты раскололи уже на 4 "котла". Идет зачистка
11:29  Лидер Таджнации Рахмон улетел в гости к Казахскому Елбасы
11:22  Мохнатая стая. КазМЧС закупило в Лас-Вегасе 25 амер-вертолетов EC145e и еще 10 китайских H125 и Н130 и еще 4 немецких...
11:18  Сделку по продаже китайской "Хуасинь" части "Роснефти" отложили на неопределенный срок
11:06  Убедительная неадекватность. Как Трампу удалось остановить корейский ядерный кризис, - А.Ланьков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Мирзиеев уволил глав "Узагросервиса" и "Узагролизинга"
22:12 15.03.2018

Президент Узбекистана уволил руководителей двух госкомпаний

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил руководителей АО "Узагросервис" и АО "Узагролизинг", а также заведующего информационно-аналитическим департаментом правительства. Одновременно он объявил выговор заместителю премьер-министра, председателю правления акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг" Нодиру Отажонову. Решения были приняты в связи с недостатками в обеспечении сельского хозяйства Узбекистана спецтехникой и ее сервисном обслуживании, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, сейчас Узбекистан обеспечен необходимой сельхозтехникой лишь на 85%. Некоторая часть техники устарела. При общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах единиц техники сегодня парк насчитывает 146 тысяч единиц, таким образом ощущается нехватка 26 тысяч единиц техники. Обеспеченность фермерских хозяйств высокопроизводительными пропашными тракторами составляет 75%, зерноуборочными комбайнами – 86%, хлопкоуборочными машинами – 28%, сеялками хлопчатника – 60%, сеялками зерна – 25%. С учетом не хватающей и устаревшей техники имеется потребность, в общей сложности, в 82 тысячах единиц новой сельхозтехники.

В связи с этим Мирзиеев поручил установить ежедневный контроль за доставкой техники для выполнения весенних агротехнических мероприятий в полном объеме и до 15 апреля представить итоговую информацию.

В октябре 2017 года Отажонов пообещал, что в 2018 году в Узбекистане произведут 3000 хлопкоуборочных машин, 600 из них продадут за рубеж, 2300 отправят в Сырдарьинскую, Ташкентскую и Джизакскую области, около 100 машин получит Кашкадарьинская. По словам вице-премьера, для механизации сбора хлопка по всей республике требуется произвести минимум 14−15 тысяч таких машин. Но из произведенных в 2017 году 550 хлопкоуборочных машин 500 предпочли отправить на экспорт.

Шавкат Мирзиеев сообщил, что "импортные пропашные тракторы, плуги, сеялки и другие виды техники дешевле произведенных у нас в стране". Он напомнил о необходимости финансировать в 2018 году доставку 16 тысяч единиц сельхозтехники на общую сумму 3,2 триллиона сумов ($395 млн) на основе лизинга и кредитов.

Президент высказал недовольство показателями экспорта сельскохозяйственной техники. В прошлом году за рубеж было отправлено 844 единицы техники на $19 млн. Мирзиеев потребовал увеличить объемы экспорта сельхозтехники в такие страны, как Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Пакистан, Афганистан и Азербайджан - на сумму не менее $30 млн. Кроме того, поручил разработать специальную программу производства и доставки сельскохозяйственной техники на 2018-2021 годы.
15.03.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521141120
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  