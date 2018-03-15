Исход Гуты. Предложенная Россией гуманитарная пауза сработала

22:08 15.03.2018 Тысячи человек вышли в четверг из сирийского города Восточная Гута через новый гуманитарный коридор. Это стало моральной победой Москвы, которая с конца февраля добивалась того, чтобы гражданское население могло покинуть район боевых действий. Время, отведенное для гуманитарных пауз, истекает через две недели. После этого Восточную Гуту, которая практически с самого начала конфликта оказалась под контролем вооруженной оппозиции и боевиков, скорее всего зачистят окончательно. Уже сегодня сирийские войска контролируют около 70% этого примыкающего к Дамаску района страны.



Как рассказал в четверг вечером представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, из Восточной Гуты с утра вышли почти 11 тыс. человек. При этом он отметил, что поток людей не прекращается: "Люди продолжают прибывать". Отметим, что до четверга, за 17 дней действия гуманитарных пауз, Восточную Гуту смогли покинуть только 437 человек.



Восточная Гута является одной из зон деэскалации, созданной в результате договоренностей между Россией, Ираном и Турцией в прошлом году. Однако прекращения огня там так и не наступило. Стороны продолжают обвинять в этом друг друга. Как заявляют в Москве и Дамаске, ответом на провокации, среди которых практически ежедневные обстрелы сирийской столицы, стала наземная контртеррористическая операция при поддержке с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ.



Почему Россия и США поспорили по сирийскому вопросу

Почему Россия и США поспорили по сирийскому вопросу



Бои в Восточной Гуте стали поводом для баталий в Совбезе ООН. Почти месяц там пытались согласовать резолюцию по гуманитарной ситуации в Сирии. Западные страны обвинили в проволочках Россию, на что в Москве заявили: их главной целью было не позволить использовать резолюцию для военных действий против Сирии. То есть не допустить ливийский вариант свержения режима.



Принятая 24 февраля резолюция не остановила военные действия в Восточной Гуте. Дамаск заявил, что с террористами договариваться не собирается, хотя в основном в этом районе ситуацию контролировала вооруженная оппозиция, а не небольшие отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).



Как сирийская армия перешла в наступление в Восточной Гуте

Как сирийская армия перешла в наступление в Восточной Гуте



Вооруженная оппозиция отказалась считать Россию посредником в урегулировании конфликта и объявила бойкот ее предложению о введении в Восточной Гуте ежедневных гуманитарных пауз длительностью в пять часов, а также об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения. "Пять часов для мира и 19 часов для убийства",- эти слова разошлись по арабским соцсетям и СМИ, как и фотографии (не всегда реальные) многочисленных жертв российских авиаударов.



Москва и Дамаск обвиняли вооруженную оппозицию в том, что она использует гражданское население в качестве заложников. Ситуация резко изменилась на прошлой неделе, когда сирийской армии удалось разрезать Восточную Гуту на три части. Часть вооруженной оппозиции стала более сговорчивой. В результате договоренностей между группировкой "Джейш аль-Ислам" с российскими военными 11 марта Восточную Гуту смогла покинуть первая организованная группа в составе 52 человек.



Марианна Беленькая

15.03.2018, Источник - kommersant.ru

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