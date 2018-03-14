Алишер Усманов наварил $6,2 млрд с российского "Металлоинвеста" в 2017-м. Есть на что скупать британский "Арсенал"

21:44 15.03.2018 Выручка "Металлоинвеста" составила $6,2 млрд в 2017 году



Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке "Металлоинвест" объявил аудированные финансовые результаты по МСФО за 2017 год. Выручка компании составила $6,2 млрд (+46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), чистая прибыль $1,4 млрд (+21,9%), общий долг - $4,4 млрд (+6,3%).



"Главным событием года для компании, безусловно, является запуск в промышленную эксплуатацию третьего комплекса по производству горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе мощностью 1,8 млн т",- сообщил генеральный директор управляющей компании "Металлоинвест" Андрей Варичев. Источник - kommersant.ru

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