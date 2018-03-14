|Сорос свалил "пророссийское" правительство Р.Фицо в Словакии
21:35 15.03.2018
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 марта покинул пост на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.
Как передают местные СМИ, президент страны Андрей Киска принял отставку правительства под руководством Роберта Фицо.
Сформировать новый кабинет поручено вице-премьеру Петеру Пеллегрини.
Напомним, тела журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой были найдены на окраине Братиславы в конце февраля.
Вскоре выяснилось, что Куцяк работал в структурах американского финансистаДжорджа Соросаи вел расследование о предполагаемых связях итальянской мафии с рядом словацких политиков.
Просоросовская оппозиция начала акции протеста, обвинив в произошедшем правительство Роберта Фицо. Президент встал на сторону протестующих и присоединился к обвинениям в адрес правительства.
Ранее в отставку уже были отправлены двое помощников Роберта Фицо, а также министр культурыМарек Мадаричи министр внутренних дел Роберт Калиняк.