Сорос свалил "пророссийское" правительство Р.Фицо в Словакии

21:35 15.03.2018 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 марта покинул пост на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.



Как передают местные СМИ, президент страны Андрей Киска принял отставку правительства под руководством Роберта Фицо.



Сформировать новый кабинет поручено вице-премьеру Петеру Пеллегрини.



Напомним, тела журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой были найдены на окраине Братиславы в конце февраля.



Вскоре выяснилось, что Куцяк работал в структурах американского финансистаДжорджа Соросаи вел расследование о предполагаемых связях итальянской мафии с рядом словацких политиков.







Просоросовская оппозиция начала акции протеста, обвинив в произошедшем правительство Роберта Фицо. Президент встал на сторону протестующих и присоединился к обвинениям в адрес правительства.



Ранее в отставку уже были отправлены двое помощников Роберта Фицо, а также министр культурыМарек Мадаричи министр внутренних дел Роберт Калиняк. Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521138900

Новости Казахстана

