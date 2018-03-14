 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.03.2018
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Среда, 14.03.2018
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Путин анонсировал полет рос-экспедиции на Марс уже в 2019-м
21:10 15.03.2018

Владимир Путин анонсировал полет к Марсу в 2019 году

Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин. "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса",- уточнил глава государства.

В лунную программу, по словам господина Путина, войдет исследование полюсов спутника Земли. "Есть основания полагать, что там может быть вода,- сказал президент.- Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал создание космических войск. "Новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве тоже могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде",- пояснил господин Трамп.

В сентябре основатель SpaceX Илон Маск представлял свой план полетов на Марс. По оценкам господина Маска, его компания могла бы организовать полет к планете лишь к 2022 году. Первые люди же могут быть отправлены на Марс, как считает Илон Маск, только в 2024 году.

Источник - kommersant.ru
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