Путин анонсировал полет рос-экспедиции на Марс уже в 2019-м

21:10 15.03.2018 Владимир Путин анонсировал полет к Марсу в 2019 году



Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова президент Владимир Путин. "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса",- уточнил глава государства.



В лунную программу, по словам господина Путина, войдет исследование полюсов спутника Земли. "Есть основания полагать, что там может быть вода,- сказал президент.- Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".



Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал создание космических войск. "Новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве тоже могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде",- пояснил господин Трамп.



В сентябре основатель SpaceX Илон Маск представлял свой план полетов на Марс. По оценкам господина Маска, его компания могла бы организовать полет к планете лишь к 2022 году. Первые люди же могут быть отправлены на Марс, как считает Илон Маск, только в 2024 году. Источник - kommersant.ru

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