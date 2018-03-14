У самолета в Якутии на лету оторвало дверь и вывалило... золото, алмазы и платину

20:40 15.03.2018 Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото, платину и алмазы



По словам очевидцев, драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю



15 марта, YakutiaMedia. По словам очевидцев, самолет, у которого сорвало створку грузового люка, вез золото, алмазы и платину. Драгоценный груз, весом более 9 тонн, разбросало по летному полю, сообщает ИА YakutiaMedia.



Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту - усиленный контроль полиции.



Напомним, авиапроисшествие произошло днем 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск". У грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.



В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно- техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.





Источник - YakutiaMedia

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