Третий лишний. Елбасы уверяет что Центразийские баши самодостаточны

19:05 15.03.2018 Третий лишний. Нурсултан Назарбаев о том, как в регионе можно все решить самим



Для того чтобы решать вопросы стран Центральной Азии, не нужно звать третьего человека, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Tengrinews.kz.



"Добро пожаловать в Казахстан. От чистого сердца принимаем вас здесь. Все вопросы после нашей последней встречи решаются. Дорожная карта у нас есть, торговля. Думаем, что все будет хорошо", - обратился к Сооронбаю Жээнбекову лидер Казахстана.



Нурсултан Назарбаев сообщил, что сегодня главы пяти государств Центральной Азии встретятся, чтобы обсудить вопросы экономики, торговли, инфраструктуры, логистики и другие.



Для того чтобы решать вопросы стран Центральной Азии, не нужно звать третьего человека, сами можем все вопросы решить. Для этого и встречаемся.



Сегодня в Акорде (Астана) состоится рабочая (консультативная) встреча глав государств Центральной Азии, в которой примут участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Источник - Tengrinews.kz

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