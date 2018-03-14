Чепушилу в отставку. В Киргизии дебатируют смену киндер-кабинета, - 24.kg

19:01 15.03.2018 Отставка Сапара Исакова. Мнения депутатов и экспертов



Сапар Исаков, возглавив правительство Кыргызстана, сразу дал всем понять, что он намерен работать много и по всем фронтам.



Но что-то пошло не так. Вслед за скандалом с чешской компанией Liglass едва ли не возник новый - вокруг продажи сотового оператора MegaCom весьма загадочной даме из России.



О кадровой чехарде в кабинете министров не говорит только ленивый. Достаточно вспомнить, что за рекордно короткий срок не менее рекордно менялись вице-премьеры и чиновники рангом пониже.



Накануне стало известно, что правительство расторгает соглашение с Huawei по проекту "Умный город". Причиной названо невыполнение инвесторами условий договора.



Когда нам теперь ждать безопасности, комфорта и порядка на дорогах, непонятно.



Тем временем в адрес премьер-министра раздается очередная порция критики и даже требования его отставки.



ИА "24.kg" обратилось к респондентам с вопросом, должен ли Сапар Исаков подать в отставку сам или сделать это нужно депутатам парламента и нужна ли отставка правительства в принципе.



Акылбек Жапаров, член парламентской фракции "Бир Бол":



- Провал с соглашением по "Умному городу" - большая ошибка тех, кто готовил проект перед заключением контракта. Мы обожглись на чешских инвесторах. Это должно было быть хорошим уроком для аппарата правительства, для Министерства экономики.



Разрыв соглашения с Huawei я считаю недоработкой заведующих отделами, специалистов аппарата правительства и Агентства по привлечению инвестиций. Они ввели в заблуждение премьер-министра, а может, и самих инвесторов.



Не зная заранее, что хотят, они подписали документ. Я вчера понял объяснения так, что Агентство по привлечению инвестиций хотело видеть "Умный город" одним, а инвесторы видели проект другим. Но так не бывает. Для этого есть техническое задание. Прежде чем что-то делать, ты даешь техзадание, где прописаны все параметры, цели и задачи. Если инвестор согласен, то он его исполняет. А если техзадание заранее не было сформулировано, то это недоработка чиновников, которые работали над проектом. Думаю, премьер-министр должен разобраться с теми, кто подставил его в таком вопросе.



- Означает ли это, что Сапару Исакову следует подать в отставку?



Я не готов сейчас говорить о возможной отставке Сапара Исакова из-за расторжения соглашения с Huawei.



Акылбек Жапаров



В апреле будет отчет правительства. По итогам его рассмотрения можно будет в целом судить о работе кабинета министров и его главы.



Мирлан Жеенчороев, член парламентской фракции "Республика - Ата Журт":



- Пока слишком рано делать какие-либо выводы из расторжения соглашения по "Умному городу".



Полной информацией мы владеем. Все данные, которые у нас есть, получены из СМИ. Мы планируем провести парламентский час по этому вопросу. Правительство придет и расскажет все. Можно будет задать интересующие вопросы, получить полную информацию и уже потом делать какие-то выводы.



Но из информации в прессе я понял, что расторжение соглашения спасло нас от непредсказуемых последствий. Я не считаю, что расторжение соглашения с Huawei должно стать поводом для отставки кабинета министров Сапара Исакова.



Мирлан Жээнчороев



Нужно дать правительству время поработать. Есть установленные законом правила и регламенты, когда правительство должно отчитываться о своей работе. Они придут к нам с отчетом в апреле. После него можно будет думать над вопросом о том, отправлять кабмин в отставку или нет.



Иса Омуркулов, лидер парламентской фракции СДПК:



- Мне сложно ответить на этот вопрос, если честно. В апреле правительство придет в парламент с отчетом. Конечно, депутаты спросят и про "Умный город", в частности. Думаю, Сапар Исаков сможет объяснить, что произошло, почему мы решили расторгнуть соглашение с китайцами. Речь об отставке именно из-за "Умного города" не идет.



Исхак Масалиев, член парламентской фракции "Онугуу-Прогресс":



- Я думаю, что изначально не надо было из этого проекта шоу устраивать. А то растиражировали, раззвонили... Все эти вопросы можно было решить на уровне городского муниципалитета. А вообще, если по уму все делать, то следовало объявить тендер на разработку проекта, а потом уже искать инвесторов.



- Когда придет время отчета кабмина перед парламентом, вы поднимете вопрос отставки?



- Я не могу требовать его ухода, как законник и депутат, поймите. Я прекрасно знаю, что подготовкой занимался не он один, а человек десять как минимум, но ответственность, прежде всего политическая, лежит, конечно, на Сапаре Исакове. Решение-то принимал он.



Кубат Рахимов, экономист:



- Перед тем, как что-то сделать, надо хорошо подумать, и, желательно, чтобы это был коллективный разум. Если мы не хотим получить "Безумный город" вместо "Умного", то должны на берегу договориться. Здесь есть три момента. Мы делаем проект просто потому, что так делают все. Это тоже путь. Можно спросить, а чего на самом деле хотят горожане. И еще один важный момент - чьими силами мы его будем осуществлять.



Здесь есть загвоздка. С одной стороны, хорошо, что Huawei зашел на наш рынок и захотел реализовать проект. Но, с другой стороны, степень проработки технического задания неясна.



Концепции "Безопасного" и "Умного" города разные. Концепцию "Безопасного города" можно описать просто: автовладелец как пешеход и как гражданин. То есть везде стоят камеры, гражданин - заведомо преступник. И за счет этого обеспечивается выручка, благодаря которой "отбивают" свои затраты инвестор и город. Это антинародная идея, по сути.



Другой момент. Нам говорят, что власти будут видеть преступников, это все будут фиксировать камеры. Мотивы вроде благородные. Но мне, как гражданину, очень не нравится, что вся эта информация будет храниться на китайских data-центрах вне страны. Поэтому следует вернуться на исходную позицию, отказаться от громких эпитетов и отталкиваться от потребностей. К тому же эксперт уверен, что проект нужно "забрать" у правительства и вернуть на уровень города.



Стране и городу есть, чем заниматься. Не надо огороды городить в городе. Надо действовать строго по потребностям.



Кубат Рахимов.



Если правительство так хочет, то может провести эксперимент с установкой пробного оборудования, но не в Бишкеке, а, например, в Канте, Токмаке или Балыкчи. Можно, в столице отдать на тестовую работу отдельный квартал, чтобы мы смогли реально посмотреть, как это работает. Можно пригласить потенциальных инвесторов, которые и вложат деньги в проект.



Игорь Халанский, эксперт, политолог:



- Если Сапара Исакова пригласят в парламент и депутаты заставят его держать ответ, то ему, думаю, придется объясняться. Но он тогда должен рассказать и про тех людей, кто занимался подготовкой проекта "Умный город". Они должны нести ответственность вместе с ним. Это будет справедливо. Но в то же время, я считаю, что отставка Сапара Исакова вопроса не решит.



Обыкновенная ротация кадров. Судя по последним громким скандалам, сбой пошел в самой системе, какая-то схема нарушена и надо выявить, где брешь, а не просто заниматься кадровыми перестановками.



Но уйдет сейчас премьер, и что? Что изменится? Просто поменяют одного человека на другого, это мы уже проходили.



Игорь Халанский.

15 марта 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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