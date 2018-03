Телфордский синдром. Азиаты-мигранты изнасиловали тысячи британок под прикрытием властей, - The Mirror

18:43 15.03.2018 "Самый чудовищный" в истории Великобритании скандал со склонением детей к развратным действиям



Сотни девочек были изнасилованы, подвергались избиениям, вовлекались в принудительную проституцию, а некоторые даже были убиты



Специальное расследование "Сандэй Миррор". Несмотря на неоднократные жалобы, поступавшие в местные социальные службы, власти бездействовали на протяжении более сорока лет, за это время в Телфорде было изнасиловано около тысячи девочек, некоторым из них было всего 11 лет.



До тысячи детей могло пострадать в самом чудовищном в истории Великобритании скандале с развращением малолетних - где жертвами банд насильников становились девочки в возрасте от 11 лет.



"Сандэй Миррор" показывает, что ад, в котором приходилось жить девочкам в городе Телфорд, продолжался на протяжении шокирующих 40 лет.



Число детей, с 1980-х годов прошедших через беспощадные руки извращенцев и мучителей в Телфорде, может доходить до тысячи.



Школьниц, самым младшим из которых было всего 11 лет, выманивали из родительского дома, чтобы подсаживать на наркотики, избивать и насиловать. И эта "эпидемия", по словам жертв, продолжается до сих пор.



Три человека были убиты, и двое других погибли в связанных со скандалом трагедиях.



Несмотря на похожие громкие дела в Рочдейле и Ротереме власти Телфорда за все это время так и не смогли ликвидировать сеть извращенцев.



В ходе продолжавшегося 18 месяцев расследования "Миррор" обнаружила свидетельства беспрецедентного насилия. Нам стало известно следующее:



В 1990-е годы сотрудники социальных служб знали о сексуальных надругательствах, однако полиции потребовалось десять лет, чтобы возбудить уголовное дело.



Согласно не обнародованным ранее документам, местные власти расценивали подвергшихся насилию и ставших сексуальными рабами детей как "проституток", а не как жертв.



Властям не удалось собрать информацию о насильниках, представителях азиатских общин, из страха быть обвиненными в "расизме".



Полиция пять раз оказывалась не в состоянии провести расследование по одному из недавних дел - до тех пор, пока не вмешался депутат парламента.



По словам одной из жертв, полицейские пытались помешать ей выяснить причины, по которым ее обидчиков не привлекали к ответственности. Они боялись, что девушка расскажет об этом нам.



Ввиду своих масштабов выявленные преступления в Телфорде - городе с населением в 170 тысяч человек - рискуют оказаться самыми жестокими и длительными за всю истории Великобритании.



Число установленных жертв Ротерема составило 1500 человек, но там речь шла о 260 тысячах жителей.



Местный депутат от консерваторов Люси Аллан (Lucy Allan) потребовала провести публичное расследование и сказала, что добытые нами сведения "чрезвычайно серьезные и шокирующие".



Она сказала: "Теперь в отношении сексуальной эксплуатации детей в Телфорде необходимо провести независимое расследование, чтобы у жителей нашего города не оставалось причин испытывать недоверие к властям".



Специалист по делам о жестоком обращении с детьми адвокат Дино Ночивелли (Dino Nocivelli) из Bolt Burdon Kemp говорит: "Эти дети использовались как сексуальный товар людьми, которые подвергали их омерзительным надругательствам.



Жертвы, прошедшие через это, заслуживают расследования. Им необходимо знать, каким образом это насилие могло продолжаться так долго и почему большинству преступников все это сошло с рук".



Наши следователи побеседовали с 12 жертвами, большинство из которых друг с другом не связаны.



Они сообщили о более чем 70 обидчиках и заявили, что им известно об изнасилованиях, случившихся всего несколько месяцев назад.



Одна 14-летняя девочка, за которой сначала ухаживали, а потом, после того, как ее номер телефона был продан педофилам, надругались, рассказывает: "Все происходившее было мне ненавистно, и мои обидчики внушали мне страх, но меня предупредили, что, если я кому-нибудь проговорюсь, они придут за моими младшими сестрами и расскажут маме, что я проститутка



Ночь за ночью мне приходилось заниматься сексом с целым рядом мужчин в отвратительных забегаловках и загаженных домах.



Где-то два раза в неделю я получала в местной поликлинике противозачаточные таблетки, принимаемые на следующий день, но никто не задавал никаких вопросов.



Я дважды беременела и сделала два аборта. Через несколько часов после второго один из насильников снова повез меня к мужчинам.



Самое ужасное произошло сразу после того, как мне исполнилось 16, когда меня накачали наркотиками и изнасиловали пять человек.



Через несколько дней главарь банды появился у меня дома и сказал, что спалит его, если я хотя бы слово скажу о том, что произошло".



Документы, которые будут переданы в министерство внутренних дел, свидетельствуют о том, что власти знали об этих ужасах за десять лет до начала расследования - и показывают, как они пытались помешать нашему расследованию.



Мы представили наши результаты профессору Лиз Келли (Liz Kelly) из отдела исследований насилия в отношении женщин и детей в Лондонском университете Метрополитен.



Она помогла оценить количество жертв на основе данных, собранных нашими следователями.



Профессор Келли сказала: "Мы ведем себя так, будто не знаем о бандах извращенцев, совершающих надругательства над детьми. Наша злосчастная способность забывать".



Шейла Тейлор (Sheila Taylor) из NWG Network принимала участие в расследовании преступлений, совершенных в Ротереме. По ее словам, истинные масштабы трагедии Телфорда никогда не будут известны, поскольку многие жертвы вряд ли признаются в случившемся.



Она сказала: "Вероятно, существует целая группа молодых людей, личности которых не установлены.



Нам несложно идентифицировать белых девушек, однако отслеживать молодых людей, которые относятся к путешествующим сообществам, являются представителями этнических меньшинств или людьми с особыми образовательными потребностями или другими нарушениями, намного труднее".



Полицейское расследование под названием операция "Чаша" (Operation Chalice) выявило более ста потенциальных жертв, злоупотреблений в период с 2007 по 2009 год.



По словам полицейских, число преступников может доходить до 200 - однако за решеткой оказалось лишь девять человек, и дело было закрыто.



Сегодня наше расследование показывает, что властям сообщили об эпидемии сексуального насилия более чем за десять лет до начала операции.



В ходе нашего расследования - где использовались документы, полученные в соответствии с Законом о свободе информации - мы обнаружили, что два хищных педофила положили глаз на девочек из местного детского дома еще в 1981 году.



По словам жертвы, один преступник зарабатывал тысячи за ночь, продавая сотням мужчин услуги девочек, ставших его секс-рабынями.



В другом случае в 1985 году за 14-летней девочкой ухаживал 18-летний выходец из Азии.



После того, как она родила ребенка, он передал ее своим друзьям, чтобы те могли заняться с ней сексом и предположительно надругаться над ней.



Девушка, которой сейчас 47 лет, говорит, что она сообщила об этом случае местным властям и школе, однако сомневается, что они предприняли какие-то меры.



По ее рассказам, врач поставил ей диагноз и велел принимать лекарства от психического расстройства.



Жертвами насильников становились главным образом белые девочки, однако подросткам из азиатского сообщества также не удалось избежать этой участи.



В одном из докладов, подготовленном местным Советом Телфорда и Рекина в 2013 году, признавалось: "С конца 1990-х годов сотрудники озабочены природой некоторых из представленных им случаев сексуального насилия над детьми".



Однако вина возлагалась на "тогдашнее понимание и обучение", а также "существующий порядок".



Одновременно с операцией "Чаша" были начаты два отдельных расследования после того, как две жертвы назвали имена десятков не известных ранее насильников.



В одном случае жертва - которую обидчики заприметили, когда ей было 13, а потом превратили в секс-рабыню и подвергали коллективным изнасилованиям - сказала, что она отказалась от участия в расследовании, потому что "не чувствовала эмоциональной поддержки" со стороны полиции.



Другая жертва утверждает, что чиновники отговаривали ее ходатайствовать о предоставлении доказательств после того, как она сказала им, что беседовала с "Миррор".



Жертвы: пять смертей, болезненные травмы и трагические судьбы



В трагедиях, связанных с сексуальным насилием в Телфорде, погибло пять человек: мама и четыре девочки.



16-летняя Люси Лоу (Lucy Lowe) была убита в 2000 году вместе со своей матерью и сестрой после того, как их дом поджег ее 26-летний обидчик Ажар Али Мехмуд.



Водитель такси Мехмуд положил глаз на Люси в 1997 году. Ей было всего 14 лет, когда она родила ему дочь.



Мехмуда посадили в тюрьму за убийство Люси, ее матери Эйлин и 17-летней сестры Сары.



Однако его никогда не арестовывали и не обвиняли в связи с какими-то детскими сексуальными преступлениями помимо его незаконных отношений со школьницей.



По словам жертв, смерть Люси использовалась в качестве предупреждения для других девочек. Одна из жертв, которую спустя два года, когда она находилась под действием наркотиков, одновременно изнасиловали девять мужчин, сказала, что эти угрозы подтолкнули ее к попыткам покончить жизнь самоубийством.



Она сказала: "Я боялась, что моя семья погибнет, как семья Люси. Я думала, что, если убью себя, они будут в безопасности".



В 2002 году 13-летняя Бекки Уотсон (Becky Watson) погибла в автокатастрофе, о которой в то время сообщили как о результате "шалости".



Расследование The Mirror показало, что на протяжении двух лет девушка подвергалась жестокому обращению со стороны банды азиатов, которые заприметили ее, когда ей было всего 11 лет.



Оказавшиеся у нас дневники Бекки свидетельствуют об этой трагедии и о муках девушки, которую заставляли "спать с кем попало".



Ее мать Торрон Уотсон (Torron Watson) утверждает, что неоднократно заявляла в полицию, сообщая о насилии, которому подвергается Бекки, и даже предоставила им список подозреваемых.



Она сказала "Сандэй Миррор": "На девочек, подобных Бекки, смотрели как на преступниц. Я взывала о помощи, но казалось, что мне некуда было обратиться. Если бы власти надлежащим образом расследовали преступления, жертвой которых стала Бекки, они могли бы спасти от этого ада других девочек".



Вики Раунд (Vicky Round), подруга Бекки, подвергалась насилию со стороны той же банды, которая подсадила ее на крэк-кокаин, когда ей было 12, и на героин, когда ей было 14.



Она умерла в возрасте 20 лет от инцидента с наркотиками. Ее сестра Эмма сказала нам: "Я не сомневаюсь, что Вики по-прежнему была бы с нами, если бы над ней так жестоко не издевались - между тем люди, превратившие ее жизнь ад, продолжают разгуливать на свободе".



Хронология сексуального насилия в Телфорде



Начало 1980-х: на беззащитных девочек из Телфорда обратили внимание группы преимущественно мужчин-азиатов.



1996 год: по словам одной из жительниц города, она рассказала полиции о деятельности главного преступника, торгующего сексуальными услугами несовершеннолетних девочек.



Конец 1990-х годов: судя по имеющимся документам социальные работники осведомлены об этой проблеме, но почти ничего не предпринимают для ее решения.



2000 год: Люси Лоу (16 лет) вместе со своей матерью и сестрой погибает во время пожара, устроенного ее обидчиком Ажаром Али Мехмудом, от которого она забеременела в 14 лет.



2002 год: жертва насилия Бекки Уотсон (13 лет) погибает в результате ДТП, которое описывается как "шалость".



2009 год: подруга Бекки Вики Раунд умирает от несчастного случая, связанного с наркотиками, после девятилетнего сексуального ада, на который обрекли ее педофилы.



2010-2012 годы: в ходе полицейского расследования, получившего название операция "Чаша", устанавливаются личности 200 потенциальных преступников, но только девять из них попадают в тюрьму. Два последующих расследования сворачиваются, не принеся результатов.



Август 2016 года: "Сандэй Миррор" сообщает о том, что проблема сохраняет свою актуальность за пределами городских дискотек для несовершеннолетних, но жалобы, поступавших от "уличных пасторов", не принимаются во внимание.



Сентябрь 2016 года: депутат Люси Аллан призывает к публичному расследованию, однако сотрудники полиции и члены местного Совета направляют министру внутренних дел Эмбер Радд письмо с заверениями, что это необязательная мера.



Март 2018 года: "Сандэй Миррор" обнаруживает, что число жертв этого скандального дела может достигать одной тысячи, и связывает с бандой насильников пять смертей.



Реакция: полиция и совет заявляют, что эти чудовищные преступления являются для них главным приоритетом



Несколько дней назад начальник полиции и руководители местных органов власти заявили, что все сообщения о сексуальной эксплуатации детей рассматривались ими "крайне серьезно".



Мартин Эванс (Martin Evans), помощник главного констебля полиции Запаlной Мерсии, сказал: "Предоставленная вами информация нам известна.



Борьба с такими чудовищными преступлениями является для полиции Телфорда приоритетом номер один, и мы не только увеличиваем число сотрудников, занимающихся расследованием этих случаев, но и используем все наши ресурсы и доступные технологии для привлечения к ответственности любого, кто подвергает детей сексуальному насилию, независимо от того, произошло это сегодня, вчера или десять лет назад.



Операция „Чаша" 2013 года стала одним из первых комплексных расследований преступлений, связанных с обольщением жертв. В центре ее внимания была целая череда надругательств, совершенных в Телфорде и Рекине, итогом операции стал арест семи человек, которые были заключены в тюрьму в общей сложности на 49 лет.



В последующие годы мы не переставали уделять внимание этой области, тесно сотрудничая с нашими сообществами, чтобы гарантировать доверительные отношения, позволяющие людям сообщать о проблемах, которые им известны. В прошлом году чиновники из министерства внутренних дел с благодарностью отзывались о приверженности сотрудников, работающих в сфере защиты социально уязвимой молодежи от угрозы сексуальной эксплуатации".



Пресс-секретарь Совета Телфорда и Рекина вчера заявил: "Сексуальная эксплуатация детей (CSE) есть гнусное и подлое преступление. Эта проблема существует в Великобритании уже давно.



Телфорд будет охвачен национальной программой мероприятий по контролю за CSE. Мы этому очень рады. Все агентства продолжают тесно сотрудничать, и это остается нашим главным приоритетом.



Наш подход к CSE сегодня разительно отличается от того, что мы делали 10-20 лет назад. Мы усвоили множество уроков и очень внимательно относимся к любым свидетельствам CSE, которые переадресовываем полиции, чтобы привлечь этих гнусных преступников к ответственности. Сегодня новые дела действительно идут в суд".



Проверка, в 2016 году проведенная Комитетом по стандартам в сфере образования в службах опеки Телфорда, гласила: "Ведется активная работа с детьми и молодыми людьми, подверженными риску сексуальной эксплуатации… налажена тщательная работа по защите пропавших детей, живших с родителями или в социальных учреждениях".

Ник Саммерлед (Nick Sommerlad), Жералдин Маккелви (Geraldine McKelvie)

The Mirror, Великобритания



Оригинал публикации: Britain"s "worst ever" child grooming scandal exposed: Hundreds of young girls raped, beaten, sold for sex and some even KILLED

12/03/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521128580

