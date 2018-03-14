В разбившемся в Иране турецком самолете погибла дочь одного из богатейших турков - Мина Башаран с 10 подружками

17:52 15.03.2018 В турецком самолете, который в минувшее воскресенье, 11 марта, разбился на западе Ирана, находились 11 молодых женщин – восемь пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не выжил. Об этом пишет издание Hürriyet Daily News.



Как сообщается, среди пассажиров в лайнере была 28-летняя Мина Башаран, которая является дочерью крупного турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана. Девушка с подругами она летела из Дубая, где они отмечали девичник. Роскошная свадьба была запланирована на конец месяца.



По данным журналистов, воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную бурю, в результате чего двигатели отказали. Обломки самолета и тела погибших были обнаружены в гористой местности на юго-западе Ирана недалеко от города Шахре-Корд, что в 360 км от Тегерана.



Напомним, предыдущая авиакатастрофа в Иране произошла в середине февраля. Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines врезался в хребет Дена в районе города Семиром. На его борту находились 66 человек, все они погибли. Источник - mir24.tv

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