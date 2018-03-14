Борьба за власть в Киеве: Убийцы против террористки, - "СП"

15:38 15.03.2018 Надежда Савченко раскрыла подробности расстрела "небесной сотни" на ступеньках СБУ



Дмитрий Родионов





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Анатолий Баранов

Владимир Корнилов

Иван Лизан



Депутат Верховной рады Надежда Савченко на брифинге перед допросом в СБУ обвинила генерального прокурора Украины и спикера Верховной Рады в организации расстрела людей на Майдане в феврале 2014-го года.



По ее словам, спикер Андрей Парубий во время событий на майдане в феврале 2014 года руководил снайперами, а генпрокурор Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление, пообещав, "что будет оружие".



"Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель „Украина", и эти люди теперь в парламенте. А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".



Савченко выразила уверенность, что события на Майдане никогда не будут расследованы.



"Лично я давала ему (начальнику управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку) показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на Майдане". Горбатюку не дают расследовать эти преступления", - пояснила она.



Она также рассказала о роли Запада в организации обоих "майданов":



"Ни „оранжевая революция", ни „революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", - заявила она.



"Если мы хотим жить в этой стране, мы хотим тотальных изменений политической системы, президенту Петру Порошенко и всей власти нужно понимать, какие красные линии у них под ногами и что им их нельзя переступать".



Кроме того, Савченко отвергла обвинения в попытке организации переворота и терактов против первых лиц государства, при этом заявив, что многие украинцы поддержали бы такой сценарий:



"Кто не думал взорвать Банковую (администрацию президента - ред.) или Верховную раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие".



"Все, что я вам сейчас говорю - правда. И правдой я буду защищаться", - резюмировала она.



В тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая на заседании Рады рассказал, что следствие имеет неопровержимые доказательства того, что Савченко планировала теракт в задании парламента. По его словам, она хотела уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометным огнем обрушить купол здания, а тех, кто выживет, "добить автоматными очередями".



Луценко также добавил, что исполнителей теракта Савченко вербовала лично. Завершая свое выступление, он сообщил о с намерениях сегодня же внести представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте.



Главный редактор ФОРУМА.мск. Анатолий Баранов не верит в то, что Савченко может лично знать что-то экстраординарное.



- Во всяком случае, пока она повторяет то, что давно можно прочесть в медиа. Другое дело, как популярный народный депутат она может получать самую интересную информацию и озвучивать ее, не боясь преследований и говоря при этом как официальное лицо.



"СП": - Почему Савченко начала рассказывать это сейчас? Чего молчала до сих пор?



- Я не думаю, что Савченко такой уж независимый "отмороженный" депутат, конечно, есть кто-то, кто пусть не управляет, но направляет ее деятельность. Особенности украинского политикума в том, что там нет независимых и бескорыстных, читайте "Незнайку на луне" Николая Носова, там все написано: "Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать коврижки конфетной фабрики "Заря". Замените только "Зарю" на "Рошен".



"СП": - Этим брифингом перед допросом в СБУ она рассчитывает выторговать себе безопасность? Что, по-вашему, ее ждет?



- Я не думаю, что есть основания предъявлять Савченко какие-то обвинения, но на сегодняшней Украине это можно сделать и без всяких оснований. Но для Савченко огласка - это главная защита на все случаи жизни, конечно.



"СП": - Насколько фигура Савченко популярна сейчас на Украине? Удастся ли противникам Порошенко в случае чего сделать из нее символ борьбы с режимом или хотя бы мученицу?



- Популярность Савченко несколько меньше, чем раньше, но символом чего бы то ни было она стать может - на Украине сейчас вообще не очень здорово с символами, все девальвировано, не только валюта. Насчет мученичества не хотелось бы… Накаркаю еще, так совесть будет мучить - сегодня на Украине и так слишком уже много мучеников.



"СП": - Для чего вообще властям нужно было втягивать в это дело Савченко? Не пожалеют ли они теперь об этом?



- Я не думаю, что против Савченко персонально ведется особая охота. Ситуация на Украине сейчас практически неуправляемая, все может быть. Малограмотные и не очень умные политологи и политтехнологи могут на коленке написать какую-то схему, которая при ее воплощении произведет эффект атомной бомбы. Но предсказывать будущее в сумасшедшем доме дело неблагодарное…



По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Владимира Корнилова, все (и сторонники, и противники майдана) прекрасно знают с первых дней, кто отдавал приказы на "Майдане".



- Савченко, говоря о том, что Луценко призывал к оружию, озвучивает ведь то, что было сказано им публично, с трибуны "Майдана". Это все есть на Ютюбе. Это все знают. Другое дело, что сторонники "Майдана" вспоминают об этом, лишь когда их петух клюет в определенные части тела.











"СП": - Что еще интересного, по-вашему, она может рассказать? Или она повторит только то, что мы уже не раз слышали?



- Да после того, что наговорил про нее Луценко в Верховной Раде, я уже ничему не удивлюсь. Там обе стороны дошли уже до откровенно маразматических заявлений. Если Савченко якобы собиралась минометом взрывать купол здания парламента, а затем добивать коллег из автоматов, то не удивлюсь, что она обвинит Луценко в намерении давить танками членов Кабмина и распинать на кресте главу Нацбанка. С них станется…



"СП": - Для чего властям нужно было втягивать в это дело Савченко? Не пожалеют ли они теперь об этом? Не выйдет л им боком обвинения против "народной героини"?



- Им теперь боком выйдет объявление ее "героиней". Представляете, как теперь многие из тех, кто кричал "Свободу Наде!", жалеют, что вообще упоминал ее имя. И, кстати, обратите внимание на упорное молчание по ее поводу со стороны многочисленных западных правоохранителей и политиков, которые добивались ее освобождения два года назад. Куда ж делись все их воодушевленные слова об этой "героине"?



"СП": - Что теперь будет с ней самой? Попытается ли оппозиция Порошенко использовать ее против президента?



- Так ее уже используют. С первых дней после того, как она приземлилась в Борисполе, ее взяли в оборот политтехнологи. И раскручивают из нее альтернативу Порошенко. Потому-то тот теперь и начал кампанию против нее…



"СП": - В ходе брифинга Савченко дала понять, что фактически поддерживает тех, кто мог планировать военный переворот на Украине. Означает ли это, что при иных обстоятельствах она бы это сделала? Не даст ли это дело основания сделать это другим?



- В чем Савченко права, так это в том, что о вооруженном перевороте на Украине неоднократно заявляли многие радикалы. Причем заявляли публично и открыто. Помнится, спикер "Правого сектора"* прямо перед зданием администрации президента Украины пророчил, что вскоре того будут допрашивать в подвале. Так что подобные призывы и заявления - не новость.



- Савченко потому до этого не рассказывала таких вещей, - полагает политолг Иван Лизан, - что дело лично ее не касалось.



- Теперь же ей выгодно рассказать о произошедшем, чтобы защитить себя от наезда со стороны Порошенко и Луценко, выбросивших Савченко из украинского политикума. Если раньше она была в маргиналитете и у нее было реноме правдоруба-полуслуги Москвы, то теперь она попытается предстать как обличитель убийц "небесной сотни".



"СП": - По-вашему, много ли может знать Савченко? Что еще интересного она может рассказать?



- Знать может очень много. Она и на "Майдане" была, и с украинскими политиками общалась. Потому знает много и молчать не будет. Топить будет Пашинского, Парубия и Луценко. К Петру Порошенко она вряд ли сможет подкопаться.



"СП": - История с попыткой переворота имеет под собой реальные основания? Для чего вообще она сейчас раздувается?



- Переворот - липа от начала и до конца. Он - следствие войны украинских спецслужб за деньги, зарабатываемые на войне и контрабанде, а также способ борьбы Порошенко со своими политическими конкурентами. Рубан же просто пешка, через которую уже подобрались к Савченко и, потенциально, могут подобраться к Тимошенко (враг № 1 Порошенко) и Медведчуку (если Банковой нужно будет полностью разорвать все контакты с Кремлем).



"СП": - Насколько адекватны обвинения в организации теракта в Раде? Не перегнули ли палку? Годится ли Савченко на роль такого "террориста"?



- Им все равно насколько оно выглядит убедительно. Стороннему наблюдателю очевидно, что обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Савченко на роль вполне годится - воевала, радикал, правдоруб. Так что на нее вполне можно навесить собак. Но она от этого станет поистине святой в глазах украинского общества. Была неугодна Кремлю, стала еще неугодна и Киеву, следовательно, и в Кремле, и в Киеве - враги украинской нации.



"СП": - Не пожалеют ли они теперь о вовлечение в это дело Савченко? Не слишком ли много внимания она привлечет?



- Цель - зачистка политического поля Украины накануне выборов, независимо от того, они плановые или внеочередные. Просто Порошенко нужно устранить всех своих конкурентов чтобы расчистить себе поле.



"СП": - Что, по-вашему, теперь будет с Савченко?



- Станет настоящим "героем Украины", но наград лишится. Будет как Тимошенко в Качановской колонии.



* В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО и "Тризуба им. Степана Бандеры". Их деятельность на территории России запрещена.

14.3.18 Источник - svpressa.ru

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