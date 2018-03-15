Прибалтийские порты загибаются без российских товаров

14:30 15.03.2018 Появился результат перевода Россией транзита из Латвии в собственные порты



Министерство сообщения Латвии поделилось данными о резком уменьшении грузооборота в январе – феврале 2018 года по сравнению с 2017 годом.



По итогам двух первых месяцев 2018 года транзитных грузов через порты было перевезено в январе и феврале 6,203 млн тонн, что на 21% меньше аналогичного периода 2017 года, сообщает Delfi со ссылкой на министерство.



Объем транзитных грузов в международных автоперевозках в январе – феврале составил 7,058 млн тонн (–15,9%), объем железнодорожных грузовых перевозок – 7,822 млн тонн (–15,6%).



В целом объем международных перевозок в Латвии уменьшился на 16,1%, составив 7,6 млн тонн. Объем импортных грузов составил 492,1 тыс. тонн (–17,4%), экспортных – 50,2 тыс. тонн (–29,7%).



В январе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов. На фоне падения перевалки грузов в портах Прибалтики хороший рост показали порты Балтийского бассейна.



Усть-Луга, порт Приморск и Большой порт Санкт-Петербург прибавили каждый по 10–11%, перевалив 103, 58 и 54 млн тонн соответственно. Всего в 2017 году грузооборот в морских портах России вырос на 9% до 786,97 млн тонн.



В 2017 году газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что происходит с экономикой Латвии в результате спада российского грузопотока.



Грузооборот Вентспилсского порта в 2015 году сократился на 14,1%, в 2016 году – еще на 17% до 18,8 млн тонн, причем значительно снизился объем транзита нефтепродуктов и каменного угля. А поставки этих грузов идут в основном из России. Объем перевалки в Рижском порту, который лидирует среди портов в Прибалтике, в 2015 году сократился на 2,5%, в 2016 году – еще на 7,5% до 37 млн тонн.



Напомним, в 2016 году спецпредставитель Владимира Путина по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на совещании с крупнейшими российскими перевозчиками, поставил государственную задачу: все отечественные грузы, которые переваливаются в портах Прибалтики, с 2020 года должны быть переориентированы на морские порты России.

Алексей Ласнов

15 марта 2018, Источник - vz.ru

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