 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прибалтийские порты загибаются без российских товаров
14:30 15.03.2018

Появился результат перевода Россией транзита из Латвии в собственные порты

Министерство сообщения Латвии поделилось данными о резком уменьшении грузооборота в январе – феврале 2018 года по сравнению с 2017 годом.

По итогам двух первых месяцев 2018 года транзитных грузов через порты было перевезено в январе и феврале 6,203 млн тонн, что на 21% меньше аналогичного периода 2017 года, сообщает Delfi со ссылкой на министерство.

Объем транзитных грузов в международных автоперевозках в январе – феврале составил 7,058 млн тонн (–15,9%), объем железнодорожных грузовых перевозок – 7,822 млн тонн (–15,6%).

В целом объем международных перевозок в Латвии уменьшился на 16,1%, составив 7,6 млн тонн. Объем импортных грузов составил 492,1 тыс. тонн (–17,4%), экспортных – 50,2 тыс. тонн (–29,7%).

В январе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов. На фоне падения перевалки грузов в портах Прибалтики хороший рост показали порты Балтийского бассейна.

Усть-Луга, порт Приморск и Большой порт Санкт-Петербург прибавили каждый по 10–11%, перевалив 103, 58 и 54 млн тонн соответственно. Всего в 2017 году грузооборот в морских портах России вырос на 9% до 786,97 млн тонн.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что происходит с экономикой Латвии в результате спада российского грузопотока.

Грузооборот Вентспилсского порта в 2015 году сократился на 14,1%, в 2016 году – еще на 17% до 18,8 млн тонн, причем значительно снизился объем транзита нефтепродуктов и каменного угля. А поставки этих грузов идут в основном из России. Объем перевалки в Рижском порту, который лидирует среди портов в Прибалтике, в 2015 году сократился на 2,5%, в 2016 году – еще на 7,5% до 37 млн тонн.

Напомним, в 2016 году спецпредставитель Владимира Путина по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на совещании с крупнейшими российскими перевозчиками, поставил государственную задачу: все отечественные грузы, которые переваливаются в портах Прибалтики, с 2020 года должны быть переориентированы на морские порты России.
Алексей Ласнов
15 марта 2018,

Источник - vz.ru
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