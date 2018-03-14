Кто и как превращает Бишкек в душегубку

11:26 15.03.2018 Экологическая анархия в Кыргызстане выгодна всем - и властям, и значительной части населения...



Прозрение наступит, лишь когда и чиновники, и рядовые граждане (или их дети) услышат от врачей диагноз, равносильный смертному приговору.



СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА



Сначала несколько официальных цифр от Национального статистического комитета Кыргызстана. Цифр весьма тревожных…



Как минимум каждый ДЕСЯТЫЙ кыргызстанец сегодня подвержен заболеваниям органов дыхания. С 2010-го по 2014 год (более свежих данных нет) заболеваемость этими недугами в стране выросла с 568 тысяч до 605 тысяч больных.



Проведя нехитрые арифметические действия, мы можем приблизительно вывести число заболевших в три последних года. Приплюсовав предыдущую цифру, мы получим 1 млн 200 тысяч больных. И это очень приблизительная цифра. В действительности таких больных в Кыргызстане больше.



С онкологическими заболеваниями ситуация еще хуже. С 2010-го по 2015 год число онкобольных в Кыргызстане выросло с 27 тысяч до 33 тысяч 200 человек. При этом заболевают люди все быстрее и быстрее: если в 2010 году по всей республике было поставлено на учет свыше 7 тысяч 800 человек с обнаруженными онкологическими новообразованиями, то в 2015 году - уже 10 тысяч 200 пациентов.



В 2016 году РАК стал причиной примерно каждой восьмой смерти в Кыргызстане - смертность от злокачественных новообразований составила 12 процентов от всех причин смерти. В 2010 году эта страшная цифра была меньше - тогда от рака умер примерно каждый одиннадцатый из всех умерших в стране (9 процентов).



Еще более страшное - ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ. С 2011-го по 2015 год выросла в 2 раза регистрация больных детей до 14 лет со злокачественными новообразованиями. Всего же за эти годы число детей, больных раком, в Кыргызстане увеличилось на 20 процентов.



На 18 процентов за 2010-2015 годы выросло число регистрации новых случаев злокачественных образований у женщин.



За тот же период на 14 процентов выросло количество случаев бесплодия у женщин.



На 64 процента увеличилось количество врожденных аномалий у новорожденных. При этом младенческая смертность от этих аномалий увеличилась на 20 процентов.



В чем же причина?



ЧЕМ МЫ ДЫШИМ…



Эти заболевания Всемирная организация здравоохранения считает индикатором, то есть верным признаком, экологического состояния страны. Если число заболеваний растет столь устрашающими темпами, то это означает, что экология в Кыргызстане неуклонно ухудшается, окружающая среда загрязняется.



Окружающая человека среда - это и еда, которой человек питается, и вода, которую он пьет и в которой купается, и воздух, которым он дышит… Сегодня остановимся на воздухе, ибо его ужасное состояние больше всего бросается в глаза.



Обратимся вновь к официальным отчетам и исследованиям.



Уничтожение за годы независимости Кыргызстана промышленных предприятий в республике имело, как ни странно звучит, и свою положительную сторону - резко сократился уровень вредных выбросов в атмосферу. Однако наслаждаться чистым воздухом кыргызстанцам, оставшимся без промышленности, не довелось. Ибо место дымящих заводов заняли другие так называемые стационарные источники выбросов - тепловые станции, котельные и печки жилых домов, а также частных саун.



Если в 2011 году такие стационарные источники выбросили в воздух Кыргызстана 42 тысячи 500 тонн вредных веществ, то в 2015 году - уже 61 тысячу тонн. То есть за четыре года количество дряни, которой загадили воздух дымящиеся трубы, увеличилось в полтора раза. В 2015 году (более свежих данных опять же нет) на каждого жителя Кыргызстана пришлось по 10 с половиной килограммов вредных веществ.



Это в среднем по стране. На самом деле больше половины этих выбросов приходится на жителей Бишкека. Примерно по 32 килограмма на каждого. И так, напомним, было в 2015 году. А что творится сейчас?!



Чьи же трубы так дымят?



Все подозрения на самые заметные, видимые со всех точек столицы трубы Бишкекской ТЭЦ энергочиновники отметают: на теплоэлектроцентрали после ее модернизации стоят надежные фильтры. Дымит в основном частный сектор. В Бишкеке насчитывается 60 тысяч индивидуальных жилых домов плюс 47 жилых массивов-новостроек, которые облепили столицу за годы независимости республики. С бакиевских времен власти выкручивали руки населению, заставляя отапливаться не электричеством, а углем. Вот и получили, как выражаются в народе, "обратку" в виде загаженной атмосферы.



И все-таки на этих трубах особо зацикливаться сейчас не будем. Во-первых, потому, что дымят они только в холодное время года. Во-вторых, потому, что есть еще так называемые передвижные источники вредных выбросов - АВТОМАШИНЫ.



Именно из них, согласно исследованиям, в воздух выбрасывается 87 процентов основных вредных веществ.



БИШКЕК - НЕ РЕЗИНОВЫЙ



В 2014 году автомобили выбросили в воздух Кыргызстана 400 тысяч 300 тонн вредных веществ - что в полтора раза больше, чем в 2011 году. То есть в 6 с половиной раз больше, чем все печки вместе взятые!



Больше всего автомашины загадили воздух, разумеется, в крупных городах Кыргызстана, где сейчас живет 64 процента населения республики.



Между автомобилизацией страны и отравлением воздуха есть прямая связь. Если в 2010 году в Кыргызстане автомобили сожгли примерно 760 тонн бензина и дизтоплива, то в 2016 году - уже порядка 1 миллиона 300 тысяч тонн.



При этом 94 процента бензина и 89 процентов дизельного топлива сожжено в БИШКЕКЕ.



Есть такое понятие - предельно допустимая концентрация (ПДК). Это такое количество загрязняющего вещества в воздухе, которое при ежедневном воздействии на организм человека не вызывает в нем каких-либо патологических изменений, заболеваний. Если ПДК в населенных пунктах превышена, это уже угроза здоровью населения.



Что в этом плане творится в Бишкеке? Приведем самые свежие данные Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР - за январь 2018 года.



Итак, в течение этого месяца в воздушном бассейне Бишкека содержание диоксида азота повысилось с 1,50 до 1,75 ПДК, оксида азота - с 1,50 до 1,83 ПДК, формальдегида - с 3,67 до 5,0 ПДК.



Это в среднем по столице. Но есть в Бишкеке более и менее загрязненные районы. Наиболее отравлен воздух в центре города. В январе в центральной части Бишкека концентрация диоксида азота превысила норму в 2,25 раза, оксида азота - в 3,2 раза, формальдегида - в 5 раз.



Высокое содержание диоксида азота вызывает болезни дыхательных путей, а отравление формальдегидом может привести к аллергии, злокачественным опухолям и лейкемии.



По словам экологов, наблюдения за загрязнением воздуха пылью, а также такими вредными веществами, как бензапирен и оксид углерода, в городах Кыргызстана прекращены в 1998-2000 годах, а наблюдения за содержанием тяжелых металлов - в 1997 году.



Между тем в 1999 году в Бишкеке в районе основных автомагистралей с интенсивным движением транспорта среднегодовые концентрации бензапирена превышали предельно допустимую норму в 25-35 раз! А в 1996 году на таких улицах содержание свинца превышало ПДК в 1,5-5,6 раза, никеля - в 2-8 раз, меди - в 1,3-12 раз.



Остается лишь с ужасом думать, каково содержание этих веществ в бишкекском воздухе сейчас, если прикинуть, во сколько раз увеличилось количество автомобилей!



И снова цифры. По данным того же Кыргызгидромета, сейчас в Бишкеке - более 500 тысяч автомобилей. При том что столица Кыргызстана рассчитана всего лишь на 40-45 тысяч авто. То есть предельно допустимая концентрация автотранспорта, если можно так выразиться, превышена в 10 раз!



По данным специалистов, примерно у 16 из каждых 20 автомашин, катающихся по бишкекским улицам, превышена норма выброса вредных веществ в атмосферу. Особенно грешат этим автобусы и маршрутки, работающие на дизельном топливе. А на улицы Бишкека ежедневно выезжает примерно 250 автобусов и около 3 тысяч микроавтобусов.



Бишкек, расположенный в котловине, казалось бы, самой своей географией обречен на духоту и смог. Но строили город Фрунзе в свое время очень неглупые люди. Кыргызскую столицу они распланировали так, чтобы ее улицы проветривались, словно комната с открытыми форточками. Учитывалось все, включая розу ветров, архитекторы принимали во внимание даже то, как воздушные массы перемещаются днем, а как - ночью.



Строители эпохи дикого суверенного капитализма с феодальным уклоном на все эти расчеты предшественников наплевали. Жажда сиюминутной наживы оказалась сильнее даже элементарного инстинкта самосохранения. Бесконтрольность и коррупция привели к тому, что Бишкек - особенно центральную и южную части - стали массово застраивать высотными домами. Причем хаотично - многоэтажки возводят уже чуть ли не поперек улиц!

Результат - Бишкек все больше "закупоривается" со всех сторон, не давая очистительным сквознякам проникать на свои улицы. Город постепенно превращается в душегубку для горожан, число которых достигло уже миллиона.



ОТСТОЙНИК ДЛЯ АВТОХЛАМА



Если в 2010 году в Кыргызстане было зарегистрировано порядка 14 тысяч 100 автомобилей, перед тем ввезенных из-за рубежа, то в 2014 году - уже более 119 тысяч. В нынешнем десятилетии автопарк Кыргызстана увеличивался с головокружительной скоро-стью, спад в импорте машин произошел лишь в последнюю пару лет.



Но главное даже не то, СКОЛЬКО, а КАКИЕ машины ввозили?



Средний возраст самых покупаемых в Кыргызстане автомобилей (по цене примерно 3 тысячи долларов) - 10-14 лет. К тому моменту, когда эти авто попали на кыргызский рынок, они наездили в среднем 150-200 тысяч километров. Эти цифры опять же усредненные: сколько по кыргызским дорогам ездит совсем уж "убитого" автомусора!



Кыргызстан превратился в настоящий отстойник для автохлама, от которого развитые государства уже не знают, как избавиться. Избавиться именно потому, что между возрастом автомобилей и состоянием экологии есть прямая связь: чем старше автомобиль, тем больше он загаживает атмосферу.



В Германии, например, еще в 2007 году по требованию ЕС приняли новый закон, регулирующий утилизацию старых автомобилей. Этот закон обязал всех автопроизводителей открывать за свой счет (!) центры по утилизации автомобильного старья (которое, заметим, в Кыргызстане считается символом достатка) и принимать на переработку любые автомобили - хоть немецкого, хоть иностранного производства.



Власти ФРГ постарались сделать все, чтобы стимулировать автовладельцев избавляться от своего автостарья. Владелец отслужившей свой век легковушки имеет право сдать ее на лом, обратившись не только в специальный приемный пункт, но и в любой салон автопроизводителя - там обязаны машину принять. В 2009 году федеральное правительство Германии пошло еще дальше - увеличило до 5 миллиардов евро фонд, из которого выплачивается премия автовладельцам за утилизацию старой машины при покупке новой. К тому времени уже более миллиона немцев получили премии в размере 2 500 евро за утилизацию автомобиля старше девяти лет (в Кыргызстане такие машины среди автовладельцев считаются почти новыми).



К слову говоря, запчасти, оставшиеся после превращения автомашин в лом, в Германии продать почти невозможно. Поэтому их отправляют в страны Африки, на Украину и в Россию. Ну и в Кыргызстан, разумеется, где народ живет мало того что непривередливый, но еще и абсолютно не заботящийся о своем здоровье!



Буквально на днях Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям германских городов вообще запрещать въезд на свою территорию дизельным автомашинам, которые особенно "насыщают" воздух окисями азота. Немцы уже смотрят на дизель, как на сущее проклятие, а тем временем старые дизельные микроавтобусы немецкой марки "Мерседес" заполонили Кыргызстан, а особенно Бишкек - именно на них сейчас перевозят пассажиров все маршрутники. Как говорится, на тебе, Боже, что нам негоже…



Впрочем, по статистике, из каждой десятки ввезенных в Кыргызстан автомашин семь - производства Японии. Поэтому взглянем, как обстоят дела в этой стране.



Чем старше автомобиль японского автовладельца, тем дороже обходится ему обязательный технический осмотр, который нужно проходить раз в два года. Вначале японцу приходится платить за техосмотр тысячу-две долларов, но с каждым годом эта цифра становится все больше и больше - и в какой-то момент выгоднее просто купить новое авто. Вот почему на дорогах Японии почти невозможно увидеть старые автомобили. Если старую машину не удается перепродать, то японцу придется заплатить приличную сумму за ее утилизацию (в отличие от Германии, бремя этих затрат в Японии возлагается на автовладельца). От этих затрат богатых японцев спасают в числе прочих покупателей "японок" и бедные кыргызстанцы.



Тем более что автостарье в Кыргызстане содержать выгодно. Чем старше машина, тем - по какой-то необъяснимой логике! - меньше на нее налог. Скажем, за автомобиль с двигателем объемом 1 496 кубов и 2018 года выпуска заплатить в этом году придется 1 346 сомов, а за такое же авто выпуска 2003 года и раньше - всего лишь 673 сома.



Какие уж тут стимулы беречь экологию! В Кыргызстане вся государственная политика в этом плане перевернута с ног на голову!



МАТЬ-АНАРХИЯ - СПАСИТЕЛЬНАЯ И ГУБИТЕЛЬНАЯ



В советское время пассажирские автобусы, у которых обнаруживалось повышенное содержание вредных веществ в выхлопных газах, не выпускали на линию. Автовладельцы панически боялись попасться на превышении СО - оксида углерода, чрезвычайно токсичного газа, в выхлопе: это грозило лишней дыркой в водительском талоне, от которой до лишения прав - один шаг.



Куда все это подевалось? Давно уже не увидишь на лобовых стеклах автомобилей наклеек с большими буквами "СО" - их выдавали при техосмотре как подтверждение, что двигатель исправен и содержание угарного газа в выхлопе в пределах нормы. Да и обязательного техосмотра в Кыргызстане больше нет - его в свое время отменил "добрый" премьер-министр Омурбек Бабанов, чем снискал большую популярность у некоторых автовладельцев.

Чем обернулась эта доброта?



В Кодексе об административной ответственности КР по-прежнему существует статья 173 "Эксплуатация транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах". Предусматривает она административный штраф в размере 10 расчетных показателей - то есть 1 тысячу сомов. Но давно уже по ней никто никого не штрафует!



Почему?



"У нас отсутствует какой-либо нормативный акт, согласно которому контролировался бы уровень загрязнения атмосферы выхлопными газами" - так ответил недавно Кыргызгидромет в ответ за запрос одного из депутатов парламента.



Впрочем, когда в середине января этого года премьер-министр Кыргызстана приказал бросить все силы на борьбу с загрязнением воздуха, другое ведомство - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности - грозно пообещало, что за выброс вредных веществ в атмосферу все-таки будет штрафовать, но почему-то начиная лишь с весны (значит, все-таки закон это делать позволяет!). Сотрудники Госэкотехинспекции совместно с дорожной милицией даже провели показательный рейд для прессы: остановили на бишкекских улицах семь автомашин, замерили уровень СО в их выхлопах и… устно предупредили водителей за нарушения.



Делали эти замеры инспекторы, как выяснилось, одним-единственным на весь Кыргызстан газоанализатором! Так что, похоже, никаких штрафов не будет…



Сами автомобилисты говорят, что никакие драконовские меры не помогут очищению воздуха, а лишь превратятся еще в одну кормушку: инспектор, обнаружив уже без прессы, что выброс вредных веществ завышен, просто возьмет с нарушителя 500 сомов взятки, этим вся борьба и закончится. Травят же бишкекские водители воздух, дескать, из-за своей бедности. Они не меняют системы очистки выхлопных газов в автомобиле, потому что те слишком дорогие - необходимо как минимум два катализатора за 200 долларов. "Катализаторы забиваются, их нужно менять, потому что это может привести к перегреву двигателя. Чтобы их не менять, катализаторы вырезают. В машине остается пустой глушитель без фильтра", - объяснил журналистам один из автоторговцев.



Так, может, не стоит и автомобиль заводить, если у тебя, бедолаги, нет денег даже на эти катализаторы?!



Так спросили бы автовладельца в стране, власти которой реально заботятся о здоровье своих граждан. В Кыргызстане же сложилась парадоксальная ситуация: экологическая анархия выгодна всем - и властям, и большинству автовладельцев. Прозрение, видимо, наступит, лишь когда и чиновники, и рядовые граждане (или их дети) услышат от врачей диагноз, равносильный смертному приговору! А таких диагнозов будет все больше и больше - все к этому идет в Кыргызстане.



Артур ИСАЕВ



тем временем



ЛЕСОПОВАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



Когда-то Фрунзе считался одним из самых зеленых городов в СССР. И уничтожение "легких" города - деревьев - экологи называют в числе факторов, ухудшающих экологическую обстановку в Бишкеке.



И этот лесоповал продолжается. В начале февраля мэр Бишкека Албек Ибраимов объявил: в 2018 году в городе спилят еще две с половиной тысячи деревьев.



Судя по статистике, которую представил журналистам градоначальник, за три последних года темпы вырубки зеленых насаждений в Бишкеке выросли почти втрое. В 2014 году в городе вырубили 1 тысячу 156 деревьев, в 2016-м - 2 тысячи 328 деревьев, в 2017-м - 2 тысячи 938 деревьев.



Впрочем, успокоил мэр Ибраимов бишкекчан, еще больше деревьев в городе высаживают. В 2014-м, по его словам, высадили 5 тысяч 609 саженцев, в 2016-м - 5 тысяч 508, в 2017-м - 10 тысяч 22, и в планах на 2018-й - посадка 8 тысяч 217 деревьев. "Я говорю о полномерных полноценных деревьях лиственных пород", - заметил Албек Ибраимов.



Между тем известный кыргызстанский эколог - доктор биологических наук Эмиль Шукуров - считает, что это "озеленение" больше напоминает выгодный бизнес. Другой причины массовой вырубки деревьев и высадки полномерных саженцев (то есть уже взрослых деревьев с комом земли) ученый не видит.

Эколог отметил, что главный оправдательный аргумент столичных властей: деревья, достигшие 50-60 лет, устарели, и их все надо вырубить. "Утверждение, что предел жизни деревьев 50-60 лет, - это ложь, введение в заблуждение. В Киеве в прошлом году отметили 1000-летие одного из дубов. Там никто не ставит вопрос о том, что его уже сто раз надо было вырубить", - сказал журналистам Эмиль Шукуров.



Что же касается полномерных деревьев, высаживаемых вместо спиленных, то эколог отметил: в Кыргызстане таких не продают, а их поставка из-за границы влетит в копеечку.



"Это будут безумные деньги - 30 тысяч сомов за одно дерево, - сказал Шукуров. - А сколько отдадут за посадку? Кроме того, не факт, что они приживутся. Мы не можем позволить себе такую форму озеленения. Деньги, на которые можно было бы засадить целую улицу, уйдут на одно дерево".



Очень напоминает экологу бизнес и вырубка деревьев в Бишкеке. По официальной версии, вырубают их по причине расширения дорог на китайский грант. Но под снос идут и те деревья, которые не попадают в зону расширения. "Сомнительная вырубка, очень уж тщательно вырубают. Это можно назвать неприкрытой лесозаготовкой в масштабах города. Думаю, в этом есть чьи-то интересы, но только не горожан", - справедливо замечает Эмиль Шукуров.



ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ.



НО ЗНАЮТ ЛИ КАК?



Недавно парламент Кыргызстана принял постановление с длинным названием - "О некоторых аспектах состояния окружающей среды в Кыргызской Республике, перспективах внедрения принципов "зеленой" экономики и мерах по продвижению имиджа "Кыргызстан - страна "зеленой" экономики".



"Зеленая" экономика - очень популярная сейчас идея, смысл которой (если коротко) состоит в том, что современная экономика должна быть экологичной, беречь окружающую среду и ресурсы. Подобную экономику решили внедрять и в Кыргызстане.



Жогорку Кенеш своим постановлением создал рабочую группу из 12 депутатов, которая должна к 1 апреля 2018 года разработать концепцию внедрения "зеленой" экономики в Кыргызстане. Возглавил эту группу депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Экмат Байбакпаев.



Концепция внедрения "зеленой" экономики должна включить полтора десятка направлений. В том числе и такие меры по уменьшению загрязненности воздуха в городах Кыргызстана:

• развитие экологизации транспорта;

• стимулирование импорта и использования электромобилей;

• введение прогрессивного налогообложения в зависимости от срока эксплуатации автотранспорта;

• перевод общественного транспорта на газовое топливо.



КАК именно эти хорошие идеи намерены воплощать в жизнь депутаты, пока, увы, не известно. В течение полумесяца депутат Экмат Байбакпаев (являющийся одним из инициаторов внедрения "зеленой" экономики) так и не нашел время ответить на вопросы редакции газеты "Дело №…". К моменту верстки этого номера не получила редакция комментарии и от его советников.



И это при том, что постановление ЖК предусматривает "широкую информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации по переходу к "зеленой" экономике".



Может быть, депутаты пока сами не знают, о чем именно информировать население страны и что именно разъяснять? И как превратить желаемое в действительное?



ЕАЭС ужесточает требования



Все типы автомобилей, включая грузовой и пассажирский транспорт, производящийся или ввозимый в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 января этого года должны соответствовать пятому экологическому классу, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Пятый экологический класс является аналогом "Евро-5". По мнению ЕЭК, это нововведение позволит снизить в полтора раза содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах новых автомобилей.



"Помимо очевидного положительного экологического эффекта, вступление в силу жестких норм позволит стимулировать выпуск более современных типов авто и внедрение технологий в двигателестроении. Кроме того, появляется возможность создания новых производств в автомобилестроении, прежде всего в области изготовления компонентов и комплектующих", - говорится в сообщении.



С 1 января 2015 года пятому экологическому классу должны были соответствовать новые модели легковых авто, ранее не производившиеся на территории ЕАЭС. В 2016-м это требование было распространено на все новые легковые автомобили (за исключением машин повышенной проходимости), производящиеся на территории ЕАЭС или импортируемые из других стран.



Исключение из жестких правил технического регламента сделано для граждан стран ЕАЭС. Они могут ввозить автомобили для личного пользования, соответствующие экологическому классу не ниже 4-го. Однако эти машины должны отвечать другим нормам и требованиям документа, в частности быть оборудованы так называемой тревожной кнопкой (модулем системы вызова экстренных оперативных служб). Источник - Дело №...

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