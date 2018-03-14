Оружейный скандал в американском тылу кыргызской оппозиции

11:17 15.03.2018 Случись это в Кыргызстане - здесь уже давно бы кипели такие страсти! Правозащитники и оппозиция во весь голос кричали бы о "политических репрессиях", о "преследовании властями неугодных"…



Но случилось это в самом что ни на есть "светоче демократии" - в Америке. И это обстоятельство вогнало кыргызстанскую либерально-оппозиционную тусовку в ступор и шок!



А что ей еще остается делать? Кричать, что американские спецслужбы дело сфабриковали? Боже упаси! Уж чьи-чьи, а спецслужбы США в глазах этой публики, как жена Цезаря, вне подозрений.



И все, что остается местным либерал-оппозиционерам, так это мямлить в соцсетях, что, дескать, мать за взрослых сыновей не отвечает. И робко предполагать: "Может, это ошибка, а?"



Потому что чьи-чьи, а АМЕРИКАНСКИЕ законы (опять же по мнению этой либеральной тусовки) нужно уважать!



ЗАГРЕБЛИ ЗА КОМПАНИЮ?!



Гром среди ясного неба прогремел 27 февраля. На официальном сайте прокуратуры США по Восточному округу штата Вирджиния появилось сообщение с пометкой "Для немедленного распространения". Заголовок: "Двое мужчин арестованы за экспорт огнестрельного оружия в Чечню".



Речь в сообщении шла о двоих жителях города Александрии, что в штате Вирджиния, в 10 километрах от американской столицы - Вашингтона, - о гражданах Кыргызстана. О 27-летнем Эльдаре Резванове и 28-летнем Тенгизе Сыдыкове. Последний - и в этом состояла особая сенсационность сообщения для кыргызстанцев - доводится младшим сыном Замире Сыдыковой, бывшему послу Кыргызстана в США, а ныне оппозиционерке, издающей в Бишкеке газету "Республика".



До Кыргызстана эта новость дошла с небольшим опозданием - 1 марта, после того как о ней сообщили сначала американские, затем российские СМИ.



Радио "Свобода" на русском языке, что любопытно, преподнесло ее под таким заголовком: "В США двое чеченцев обвинены в контрабанде оружия в Россию". То ли не заметив упоминания о гражданстве арестованных, то ли намеренно исказив информацию, то ли… Бог знает, почему американское радио, финансируемое Конгрессом США, решило вдруг превратить в чеченца сына кыргызской оппозиционерки Замиры Сыдыковой, американским властям очень даже хорошо знакомой!



Саму Замиру Сыдыкову новость застала в Бишкеке, куда она несколькими днями раньше приехала из США. Приехала, чтобы принять участие в весенних мероприятиях кыргызской оппозиции, посвященных по иронии судьбы борьбе с коррупцией в Кыргызстане.



Местные журналисты кинулись к оппозиционерке за комментариями. Ее комментарии были вполне предсказуемыми.



"Мой сын не замешан в контрабанде оружия, он работает в IT-компании, - уверенно заявляла Замира Сыдыкова. - Да, среди задержанных есть мой сын. Но никакого обвинения задержанным не предъявлено. Возможно, его задержание связано с другим человеком, упомянутым в новости".



Другой человек - это Эльдар Резванов, который, по утверждению Сыдыковой, является гражданином Казахстана. Когда-то, рассказала Замира Сыдыкова, ее сын Тенгиз снимал с Резвановым одну квартиру на двоих, но давно оттуда съехал. "Когда сын узнал про задержание Резванова, он поехал в полицейский участок, чтобы поддержать его. Сына тоже задержали до выяснения обстоятельств. Это формальное задержание на 72 часа. Завтра суд примет решение, принимать обвинение в отношении задержанных или нет. Все под контролем!", - заключила Замира Сыдыкова, имея в виду своего мужа Гияза Токомбаева, оставшегося в США. Но фраза прозвучала несколько двусмысленно: в отечественном обиходе, говоря "все под контролем", чаще всего имеют в виду, что кто-то высокопоставленный оказывает влияние на решение суда.



В комментариях Замиры Сыдыковой содержались некоторые, мягко говоря, неточности. А если без экивоков, то оппозиционерка попросту соврала.

Как это - "никакого обвинения не предъявлено"?!



В сообщении американской прокуратуры черным по белому говорилось: "Арестованные ОБВИНЯЮТСЯ в нарушении американского закона об экспорте оружия, в заговоре по вывозу контрабанды из США, в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, в мошенничестве при помощи банковских операций и отмывании денег". А также уточнялось: каждому из обвиняемых в случае признания вины грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.



Не все оказалось так просто и с версией Замиры Сыдыковой о том, что ее сына Тенгиза американская полиция якобы всего лишь случайно загребла за компанию, когда он якобы пришел поинтересоваться судьбой приятеля.



Фабула преступлений, ин-криминируемых Резванову и Сыдыкову, детально описана в обвинительном документе, который представил в суд следователь Министерства внутренней безопасности США Майкл Гручаш. Его следственная группа собирала улики против кыргызстанцев несколько месяцев. В том числе отслеживала их почтовую переписку, доступ к которой американским спецслужбам предоставил суд еще в октябре и ноябре прошлого года.

С обвинительными документами можно ознакомиться - в отличие от Кыргызстана, в США они доступны на судебных сайтах. Итак…



ЧТО НАРЫЛИ АМЕРИКАНСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ



Открытие первое. Следствие, говорится в обвинительном документе, выявило преступный сговор, в котором участвовали Эльдар Резванов, Тенгиз Сыдыков, а также… его старший брат Чингиз, "живущий за границей".



За границей - это в Кыргызcтане. С Чингизом Сыдыковым - старшим сыном Замиры Сыдыковой - радио "Азаттык" связалось после того, как из США пришла новость об аресте Сыдыкова-младшего. Тот отказался дать развернутый комментарий, лишь пробормотав: "Я точно знаю, он (Тенгиз) никакого отношения к этому не имеет. Там суд решит, наверное, скорее всего, сам…"



Итак, вот как выглядела преступная цепочка в версии американского следствия. Сообщники этой троицы переводили деньги из иностранных банков, в том числе чеченских, в США с целью закупки деталей оружия - таких как затворы и стволы для австрийских пистолетов "Глок", а также магазины для "Глоков" и автоматов Калашникова. Следователь в обвинительном документе приводит примеры денежных переводов кыргызстанцам из Чечни и список чеченских фамилий - отправителей этих переводов.



Получал эти переводы, о чем свидетельствуют банковские ведомости, Тенгиз Сыдыков. Их суммы составляли обычно 4 000 или 4 900 долларов. По мнению обвинения, идея состояла в том, чтобы не достигать суммы 10 тысяч долларов, которая уже фиксируется властями.



Закупки оружия и его деталей производились после получения каждого денежного перевода. Следствие располагает видеозаписями того, как Тенгиз Сыдыков покупал в большом количестве ствольные коробки "Глоков" у торговцев оружием. А также аудиозаписями его разговоров с продавцами магазина Glock Store, у которых он заказывал детали этого пистолета. Как видно, кыргызстанцы находились у американских спецслужб в очень плотной разработке.



Следствие утверждает, что удалось установить факт покупки Тенгизом Сыдыковым в США по меньшей мере 107 частей ствольных коробок для пистолетов "Глок" разных моделей. Он также приобретал у торговцев по всей Америке стволы и затворы для пистолетов. Дело в том, что американские продавцы не обязаны фиксировать продажу отдельных запчастей огнестрельного оружия. И, как считает следствие, Тенгиз Сыдыков скупал именно запчасти для того, чтобы собранные пистолеты невозможно было отследить.



Первые покупки деталей пистолетов "Глок", как выяснило следствие, Тенгиз Сыдыков совершил еще в мае 2015 года.



Свидетелей того, как Сыдыков массово скупал как детали, так и собранные пистолеты, американские следователи нашли немало. Администрация одного из оружейных магазинов однажды решила узнать у Тенгиза, с какой целью он приобрел у них ни много ни мало 64 "Глока". Кыргызстанец ответил, что владеет в Вирджинии охранной компанией, которой у него в действительности не было. В другом магазине у Сыдыкова спросили, зачем ему 38 ствольных коробок для пистолетов. Тенгиз ответил, что они с другом совершенствуют и продают детали оружия.



Следователь поговорил с менеджером оружейного магазина, который рассказал, что однажды неизвестный ему Дамир Мур связался с ним и поинтересовался стоимостью 10 затворов пистолета "Глок-17". Продавец ответил, что цена каждого затвора - 400 долларов. Дамира Мура также интересовали 30 магазинов для этой модели (20 долларов штука) и 10 ствольных коробок (10 долларов).



В этом эпизоде всплывает имя и Чингиза Сыдыкова - старшего брата Тенгиза. Через несколько дней продавец получил по электронной почте от него письмо - Чингиз хотел приобрести вышеперечисленный товар. Стоимость заказа составила 5 тысяч долларов. Счет Чингиз просил прислать на адрес своего брата в городе Александрии.



Между тем, как установили американские следователи, в то время Чингиза Сыдыкова не было в США. Одно из двух - либо он вел переписку с продавцом оружейного магазина из Кыргызстана, либо под его именем выступал брат Тенгиз. Который, пришло к выводу американское следствие, для конспирации пользовался чужими именами.



Именно Тенгиз Сыдыков, по данным следствия, выступал под вымышленным именем Дамир Мур (ну почти Деми Мур - звезда Голливуда!). Его же подельник Эльдар Резванов называл себя Антоном Ишутиным. Под этими именами компаньоны как покупали, так и отправляли детали оружия за границу по почте. Сотрудники почтового отделения запомнили этих молодых людей потому, что те часто отправляли в СНГ чересчур тяжелые коробки.



Выяснилось, что 6-го и 7 декабря 2016 года Тенгиз Сыдыков отправил в Кыргызстан (!) и Россию четыре посылки, указав, что в них находится "домашняя утварь". Следствие уверено, что на самом деле в этих посылках было оружие.



Следствие обнаруживало все новые факты закупки оружия. Например, 12 февраля 2017 года Тенгиз Сыдыков купил в Вирджинии два пистолета марки FN Herstal, 10 мая - 24 "Глока-17" и 19 пистолетов Gen-3, а 5 октября - пистолет Desert Eagle 357-го калибра.



15 июня того же года Тенгиз Сыдыков вылетел в Кыргызстан и вернулся в США 1 июля. Американское следствие не уверено, что Тенгиз вез с собой оружие, но находит этот вояж крайне подозрительным.



Не мудрствуя лукаво, компаньоны содержимое всех своих посылок за рубеж называли домашней утварью. Следователям показалось подозрительным, что Резванов платил за их отправку наличными, поскольку столь немаленькие суммы (отправка стоила 420 долларов) в США обычно оплачивают кредитными картами.



Одна из посылок в город Грозный была адресована некоему Бислану Межиеву. В обратном же адресе была указана Даяна Светова, жительница города Александрии. Такой гражданки по указанному адресу американцы, однако, не нашли, а дом, где она якобы живет, давно выставлен на продажу. Следствие пришло к выводу, что сообщники специально находят такие дома в рекламе риелторов, чтобы заметать следы фальшивыми обратными адресами.



Несколько посылок, отправленных Сыдыковым и Резвановым, попали в руки следователей. Вскрыв их, американцы обнаружили пистолетные стволы, прикрепленные липкой лентой к кухонным лопаточкам, а также пистолетные затворы, прикрепленные к колесикам, - видимо, для того, чтобы при просветке рентгеном те походили на ролики для ножек мебели. Так стал известен способ маскировки при нелегальной переправке деталей оружия из США в Чечню, а возможно, и в Кыргызстан.



В принципе, по американским законам продавать оружие за рубеж можно, но для этого требуется специальная экспортная лицензия. Которой, что подчеркивается в судебных документах, у заговорщиков не было. Американским гражданам можно временно вывезти из США оружие за границу и без лицензии - при условии, что оно пройдет таможенную проверку и будет находиться в багаже своего владельца. Оружие в США нельзя пересылать по почте и передавать или продавать его третьим лицам за границей.



Так что сразу несколько американских законов, по выводам следствия, Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов нарушили однозначно!



Что касается Чингиза Сыдыкова, старшего брата Тенгиза, то в судебных документах он упоминается как гражданин Кыргызстана, не имеющий официального статуса в США, но периодически приезжающий в Америку навестить младшего брата. По мнению американского следствия, Чингиз Сыдыков в этой схеме отвечал за налаживание "деловых" связей с покупателями (в частности, в Чечне), за получение заказов на оружие и за перевод денег в США.



В июле и августе 2016 года Чингиз Сыдыков во время очередного своего приезда в США открыл счета в Bank of America - выписки из этих счетов фигурируют в обвинительных документах. В те периоды, когда Чингиз Сыдыков посещал США, на его счет поступило в общей сложности более 100 тысяч долларов.



А о Резванове нью-йоркский корреспондент Би-Би-Си сообщает следующее: в ноябре 2016 года человек с таким именем и примерно такого возраста был арестован в США вместе с некими Султаном Саадом Алорини и Андрием Швабом по обвинению в похищении человека в целях получения выкупа. Чуть больше месяца спустя судья закрыл их дело в связи с многочисленными недостатками обвинительного заключения.



Если тот и этот Резванов - один и тот же человек, то, согласитесь, странные, мягко говоря, знакомства водят сыновья видной кыргызстанской оппозиционерки Замиры Сыдыковой.



Или все-таки… не вполне кыргызстанской?



"ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД США"



Как сообщил МИД Кыргызстана, 1 марта в посольство Кыргызской Республики в США и Канаде поступило уведомление американской стороны о задержании правоохранительными органами США гражданина Кыргызстана Тенгиза Сыдыкова, подозреваемого в совершении преступления, связанного с международной контрабандой оружия. По результатам состоявшегося 1 марта судебного слушания в отношении Т. Сыдыкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Эльдара Резванова американский суд оставил под стражей: чей же он гражданин - Кыргызстана или Казахстана - не понятно до сих пор.



Как сама Замира Сыдыкова, так и ее подчиненные из принадлежащей ей газеты "Республика" факт освобождения Тенгиза Сыдыкова преподнесли кыргызстанцам так: американский суд во всем разобрался, Тенгиз ни в чем не виноват!



И это оказалось враньем!



Суд Восточного округа Вирджинии пока рассматривал (как это делается сейчас и в Кыргызстане) только лишь меру пресечения двоим обвиняемым в международной контрабанде оружием на время следствия. Домашний арест, который избрал Тенгизу Сыдыкову суд, в США означает, в частности, следующее. Гражданин Кыргызстана Сыдыков обязан регулярно отчитываться о своем местопребывании перед досудебными (то есть следственными) органами; он должен сдать этим органам свой паспорт и международные проездные документы; он не имеет права самостоятельно вступать в контакт с любым фигурантом или свидетелем по этому уголовному делу; он может покидать свое жилье, только лишь отправляясь на учебу, работу или религиозную службу, на лечение, для встречи с адвокатом или в суд - и на эти выходы из дома нужно получать разрешение досудебных органов.



Словом, каждое телодвижение Тенгиза Сыдыкова теперь контролируется американскими властями. Почему его не взяли под стражу, как его подельника Резванова? Об этом остается лишь гадать… Но выяснится, наверное, в ближайшее время.



Здесь можно вспомнить некоторые факты из жизни Замиры Сыдыковой, чтобы получить более полную картину происходящего.



Итак, 2005 год. Замира Сыдыкова, входившая в плеяду революционеров, которая привела к власти Курманбека Бакиева, сразу же после свержения Акаева оппозиционеркой быть перестает. Закрыв свою газету "Республика", она уезжает в Вашингтон послом Кыргызстана в США. Эту должность Бакиев дает Сыдыковой, никогда не работавшей даже рядовым дипломатом, в качестве подарка за революционные заслуги. Сама Замира Сыдыкова потом в одном из интервью назвала такую причину своего отъезда: "Когда я 25 марта 2005 года увидела в приемной Бакиева тех же "акаевских", которые уже толпились в ожидании своей очереди, я сказала себе, что с ними я работать не хочу. "Мне надо валить", - сказала я себе. Так что, когда я зашла к Бакиеву и меня спросили, чего я хочу, то первое, что я сказала, - "Я хочу уехать". Почему в Америку? Потому что там учился мой сын".



У Замиры Сыдыковой двое сыновей. Старший - Чингиз Сыдыков - родился в 1983 году в Москве (его мать тогда училась в МГУ на факультете журналистики). Младший - Тенгиз Сыдыков - родился в 1989 году в Бишкеке. Где конкретно учился он в Америке к тому времени, когда туда поехала послом Замира Сыдыкова, данных нет. Из его же резюме следует, что в 2007 году он поступил в Университет Джорджа Мейсона в том же штате Вирджиния. И в Кыргызстан уже не возвращался, делая очень даже неплохую карьеру в США.



Сразу же после ареста Тенгиза Сыдыкова стало известно, что он уже несколько лет ожидает получения американского гражданства. А живет в США по так называемой грин-карте - виду на жительство.



А получил этот очень ценный документ - голубую мечту тех, кто хочет жить в США, - Тенгиз Сыдыков в июне 2012 года. Грин-карту ему выдали по категории Е28. Что, по нашим данным, означает: за профессиональные заслуги РОДИТЕЛЕЙ перед Соединенными Штатами Америки.



Профессиональные заслуги! Перед США! Эта информация во многом объясняет весьма, мягко говоря, странное поведение Замиры Сыдыковой на посту посла Кыргызской Республики в США.



Чем запомнилась Замира Сыдыкова на этом посту (о чем уже не раз писала газета "Дело №…"), так это своей прямо-таки яростной борьбой за сохранение американской военной базы в аэропорту "Манас". И в этом она шла смело, порой даже поперек официальной позиции тогдашнего руководства Кыргызстана. Стоит напомнить о публикации в "Викиликсе" секретных депеш американских дипломатов, из которых стало известно о торге, который президент Бакиев вел тогда вокруг базы "Манас" с Москвой и Вашингтоном… А также о том, что кыргызский посол Замира Сыдыкова… консультировала американскую сторону по ведению переговоров.



"30 января 2009 года, - говорилось, например, в одной из депеш, - посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова подтвердила (американцам), что Бакиев в декабре 2008 года принял решение обменять вывод базы на российскую экономическую помощь. Она также сообщила, что США еще могут сохранить базу, предложив более высокую цену, и советует направить команду переговорщиков. По ее словам, цена значительно возрастет после 3 февраля".



Еще более интересна история с высылкой из Кыргызстана американских дипломатов в июле 2006 года. Два дипломатических сотрудника посольства США в Бишкеке, как заявил тогда МИД КР, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях объявлены нежелательными лицами на территории республики. МИД подчеркивал: "Данное решение принято на основе достоверных фактов, представленных спецслужбами Кыргызстана, о неоднократном вмешательстве этих сотрудников во внутренние дела государства, не совместимом со статусом дипломата и с общепризнанными нормами международного права".



Для посла любой страны официальная позиция государства, доверившего ему представлять свои интересы за рубежом, - это закон! Но только не для Замиры Сыдыковой. Она позвонила своему тогдашнему шефу - министру иностранных дел КР Аликбеку Джекшенкулову и… строго ему выговорила! За решение, принятое на государственном уровне! Об этом скандале в одном из интервью рассказала сама Замира Сыдыкова: "Я лично позвонила ему (Джекшенкулову) и спросила, почему допустили такой инцидент, и предупредила, что может возникнуть большой скандал. Но он проигнорировал мои слова".



Замира Сыдыкова считала, что Джекшенкулов обязан ей своей должностью. Но все равно, согласитесь, прямо-таки сюрреалистическая картинка: посол оказывает давление на своего шефа, министра иностранных дел страны, диктует тому, как следует поступить - причем в интересах другого государства!



История с высылкой американских дипломатов имела интересное продолжение, о котором поведал все тот же "Викиликс". Вот секретная депеша в Вашингтон тогдашнего посла США в Кыргызстане Мари Йованович от 22 августа 2006 года. Среди адресатов - Центральное разведывательное управление США. В этой депеше описывается весьма занятный разговор одного из сотрудников посольства с Алишером Мамасалиевым - бывшим лидером молодежного движения "Кел-Кел", будущим депутатом парламента от бакиевской фракции "Ак Жол".



Мамасалиев рассказывает о том, как его таскают в Службу национальной безопасности КР (тогдашнее название нынешнего ГКНБ) и требуют информацию об американских дипломатах, с которыми он контактирует. Рассказывает, что он, Мамасалиев, предупреждал одного из двоих дипломатов, которых впоследствии выслали из страны (в депеше они обозначены как "офицеры"), о том, что под того "копает" СНБ.



Всплывает в его рассказе и посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова. Та, по словам Мамасалиева, дала интервью информагентству "24.kg", в котором обвинила Мамасалиева в том, что именно он, говоря по-народному, "настучал" в СНБ на тех двоих американцев, из-за чего их и выслали. Мамасалиеву об этом стало известно, когда ему позвонили из "24.kg" и попросили прокомментировать это обвинение З. Сыдыковой. Мамасалиев пригрозил, что подаст в суд за клевету, и эту часть сыдыковского интервью агентство публиковать не стало.



Вдумаемся: посол Кыргызстана, чтобы услужить американцам, готова прилюдно обвинить своего же бывшего соратника по революции (который и сам американцам помогает как может) в сотрудничестве с отечественными, кыргызскими, спецслужбами! Тоже из области сюрреализма… Но в Кыргызстане возможно все!



Это лишь те факты, что стали известны благодаря "Викиликсу" и болтливости самой Замиры Сыдыковой. А что еще остается за кулисами?

Сегодня перед глазами - бурная оппозиционная деятельность Замиры Сыдыковой (которая лишь в небольшой степени находит свое отражение в публикациях газеты "Республика", возрожденной из небытия). Есть версия о том, что Сыдыкова - как и в добрые старые "акаевские" времена - играет весьма существенную роль в финансировании мероприятий кыргызской оппозиции.



Насколько известно, Замира Сыдыкова, как и ее сын Тенгиз, тоже имеет вид на жительство в США. Причем грин-карта ей выдана по той же категории - "за профессиональные заслуги перед США".



Обладатель грин-карты не должен надолго покидать территорию США. Что, видимо, тоже объясняет тот факт, что Замира Сыдыкова постоянно курсирует между Америкой и Кыргызстаном.



Кстати, грин-карта - последний шаг для иммигрантов перед получением американского гражданства. Стоит напомнить текст присяги, которую дают иностранцы, принимающие гражданство США:



"Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог".



В связи с этим возникает резонный вопрос: связывают ли вообще лидеры кыргызской оппозиции, да и многие представители кыргызской власти (всеми правдами и неправдами старающиеся пристроить своих детей на Западе) свое будущее с Кыргызстаном? Который они так старательно расшатывают - каждый со своей стороны…



Вернемся к Замире Сыдыковой. Лишившись после свержения Бакиевых должности посла, она осталась жить в США - что для дипломата, вообще-то, почти немыслимо. К тому времени, насколько известно, она обзавелась на американской земле недвижимостью - в том числе для своих детей. Ее старший сын Чингиз после отставки матери наладил бизнес - переправку в Кыргызстан подержанных автомашин из США. Эти машины порой лично выбирали в Америке Замира Сыдыкова и ее второй муж Гияз Токомбаев.



Известно, что Чингиз Сыдыков - в отличие от младшего брата Тенгиза, особо опекаемого матерью, - был больше предоставлен самому себе. Крутился как мог и в итоге докрутился до уголовного дела. Возбуждено оно было в отношении Чингиза Сыдыкова в Бишкеке в 2014 году по части 3 статьи 166 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Что удивительно, та следственно-судебная эпопея прошла в гробовой тишине. Хотя, казалось бы, какой был соблазн для Замиры Сыдыковой и ее соратников объявить ее "политическим преследованием" и поднять шум на весь мир!



Связано то уголовное дело было тоже с автобизнесом. В роли потерпевшей стороны выступала жена одного из бишкекских приятелей Чингиза Сыдыкова, владелица дорогой автомашины марки "Лексус". Согласно фабуле уголовного дела, в 2013 году Чингиз под предлогом, что машина числится в угоне и ее собираются конфисковать сотрудники правоохранительных органов, забрал автомобиль, пообещав хозяйке его вернуть, когда все утрясется. По его настоянию хозяйка выписала Чингизу генеральную доверенность с правом отчуждения автомобиля.



Получив "Лексус", Чингиз Сыдыков сразу же его продал за 50 тысяч долларов. Через год хозяйка машины обратилась в милицию. В декабре 2014 года материалы уголовного дела по обвинению Ч. Сыдыкова поступили в Свердловский районный суд Бишкека. Откуда без малого через год их вернули прокуратуре для восполнения пробелов следствия. Прокуратура пыталась оспорить это решение суда, но безуспешно. А в феврале 2016 года потерпевшая вдруг обратилась к следователю с заявлением, что Ч. Сыдыков ущерб ей возместил, и уголовное дело было прекращено в связи с отказом потерпевшей от поддержания обвинения.



Где нашел тогда деньги Чингиз - загадка. Вскоре, однако, расследование по каким-то причинам возобновилось. Возникли, насколько известно, у Чингиза Сыдыкова серьезные финансовые проблемы и с другими предпринимателями, а также с членами ОПГ. Из-за чего его мать Замира Сыдыкова и отчим Гияз Токомбаев спешно переправили Чингиза в США.



Что примечательно, в том же 2016 году, согласно американским обвинительным документам, Чингиз Сыдыков включился в нелегальный оружейный бизнес, который к тому времени уже год раскручивал в США его младший брат Тенгиз. Впрочем, пока не известно, какой же была истинная роль Сыдыкова-старшего - просто компаньона или идеолога оружейного бизнеса?



Сейчас Чингиз Сыдыков находится в Кыргызстане. Судя по всему, свои финансовые проблемы он на родине решил. Каким путем? Ответ на сей вопрос тоже, скорей всего, найдется.



Такая вот предыстория американского оружейного скандала, вогнавшего в шок кыргызскую оппозицию.



Вадим НОЧЕВКИН



тем временем в Бишкеке



ЧИНГИЗ СЫДЫКОВ ВЫЗВАН В ГКНБ



В пятницу, 2 марта, Чингиз Сыдыков, старший брат обвиненного в США в контрабанде оружия Тенгиза Сыдыкова, был вызван на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.



В ГКНБ эту информацию официально подтвердили. "Чингиз Сыдыков приглашен в рамках следственных мероприятий после задержания гражданина Кыргызстана в США по подозрению в контрабанде оружия. Имя Чингиза Сыдыкова упоминается в публикациях СМИ, он приглашен в порядке уточнения информации", - сообщили журналистам в госкомитете.



Насколько известно, ничего из того, о чем сообщали СМИ со ссылкой на американские судебные документы, Чингиз Сыдыков не признал. Задерживать его чекисты не стали, никаких обвинений пока не предъявили. Будет ли в Кыргызстане возбуждено уголовное дело по факту опубликованной в СМИ информации - пока не известно.



С Кыргызстаном, напомним, связан эпизод "оружейного дела" по отправке заговорщиками в нашу республику (помимо Чечни) подозрительных посылок из США. Было ли в тех посылках оружие? Кому оно предназначалось?



Американская сторона, насколько известно, к кыргызской стороне с официальной просьбой о помощи в расследовании пока не обращалась.



Соб. инф. Источник - Дело №...

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