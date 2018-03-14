Ученые: частый секс меняет структуру ДНК. Хромосомы не спят...

11:15 15.03.2018 Из-за частого секса структура человеческого ДНК меняется. К такому выводу пришли специалисты из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США). Согласно заявлению экспертов, информация, расположенная в ядре клетки хромосом, видоизменяется по мере того, как осуществляется половая активность каждого конкретного человека.



"В генетической базе данных клеток человека уделено место и тому, как происходит секс, с какой частотой и какой он по качеству", - цитирует сообщение руководителя исследования Джейкопа Софткина Vladtime.ru.



Клетки, содержащие в себе сведения об интимной части отношений, сначала удалось обнаружить в растениях. Они были расположены при изучении частей эукариотов растений в некоторых митохондриях и пластинах.



Используя современное оборудование, специалисты нашли соответствующие аналоги и в организме человека.



Для проверки результатов был проведен эксперимент с участием 230 добровольцев, которые вели половую жизнь по-разному. При этом в организме тех, кто воздерживался от половых отношений более полугода, клетки с информацией о нем отсутствовали.



Ученые продолжают исследования в этой области и считают, что открытие поможет предотвратить многие болезни, развивающиеся на уровне человеческого ДНК.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что американские психиатры объяснили, почему некоторым людям постоянно хочется секса. Как оказалось, слишком импульсивное сексуальное поведение - это определенное отклонение от нормы, которое влияет на память. Когнитивное нарушение заставляет нимфоманок и мужчин с сатириазисом физиологично забывать и хотеть постоянно повторять "гиперсексуальный цикл", который состоит из нескольких стадий: фазы желания, активного поведения, пресыщения и истощения, и недолгого периода покоя. Источник - Свободная пресса

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