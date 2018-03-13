|В Астане открывается неформальный саммит президентов ЦА "с широкой повесткой дня"
08:51 15.03.2018
Президент Шавкат Мирзиеев отбыл в Казахстан
Глава нашего государства Шавкат Мирзиеев по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 15 марта отбыл с рабочим визитом в Астану, сообщает УзА.
Как сообщалось ранее, в рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Данная встреча проводится по предложению Президента Шавката Мирзиеева, с которым он выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и развил его в целостную программу на состоявшейся в ноябре в Самарканде международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания".
Инициатива Узбекистана была поддержана всеми странами региона. Казахстан предложил провести первую встречу на высшем уровне в Астане.
Глава нашего государства в этот же день примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.
Планируется также двусторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.