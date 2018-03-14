 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Африн должен быть разрушен. Турецкая операция на севере Сирии вступает в решающую фазу, - "Къ"
08:21 15.03.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду сделал громкое заявление, что оплот курдского сопротивления армейской операции "Оливковая ветвь", продолжающейся почти два месяца, падет к вечеру. Позднее в окружении господина Эрдогана уточнили, что в ближайшие сутки город будет окружен, а не захвачен. В свою очередь, представители курдских сил самообороны в беседе с "Ъ" пообещали продолжить сопротивление турецким войскам и их союзникам.

"Надеюсь, что до сегодняшнего вечера Африн падет",- заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позднее в канцелярии президента уточнили, что Африн будет не взят, а "полностью окружен".

Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" 20 января, назвав ее борьбой с террористами, к которым она причисляет партию сирийских курдов "Демократический союз" (ПДС) и ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (ОНС). На стороне Анкары воюют отряды Сирийской свободной армии. Турецкие военные в основном наносят удары с воздуха.

В начале недели, когда турецкие силы приблизились к Африну на расстояние в 1,5 км, местные СМИ сообщили о гуманитарной катастрофе в городе, где уже несколько дней перекрыт доступ воды и возникла острая нехватка продуктов и лекарств.

Журналист и писатель Алан Хасан, живущий в Сирийском Курдистане, в беседе с "Ъ" предположил, что слова президента Турции преследуют цель "посеять панику среди мирных жителей и добиться того, чтобы они покинули центр Африна". Однако курды намерены бороться до конца. "Мы продолжим сопротивление любой ценой",- заверил "Ъ" официальный представитель курдских "Отрядов народной самообороны" в Африне Бруск Хасака. По его данным, только за последние сутки курдам удалось уничтожить около 80 "террористов" - так курды называют протурецкие силы в Африне.

Бруск Хасака также напомнил, что в начале операции "Оливковая ветвь" турецкий президент обещал захватить Африн в течение трех часов, потом речь шла о трех днях.

"Сегодня уже 54-й день операции, и наши войска продолжают отбивать атаки турецких наемников, и это стоит им больших жертв",- сказал он.

В то же время Сирийская свободная армия в среду отрапортовала о захвате новых деревень вокруг Африна. "По всей видимости, взятие Африна - вопрос решенный",- заявил "Ъ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

С кем забыл договориться Реджеп Эрдоган насчет Африна
С кем забыл договориться Реджеп Эрдоган насчет Африна

Между тем обеспокоенность продолжающейся операцией в Африне выразил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел. По его словам, турецкая операция отвлекает усилия коалиции во главе с США, направленные на то, чтобы нанести поражение "Исламскому государству" (запрещено в РФ).

На слушаниях комитета Сената США по делам вооруженных сил Джозеф Вотел также заявил о негативной роли России в Сирии. "Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного, подпитывая конфликты между сирийским режимом, Ираном, Турцией, Силами демократической Сирии и США и другими партнерами коалиции, а затем выступает в качестве предполагаемого арбитра",- сказал он. "США намерены продолжать сотрудничать с Турцией по Сирии, видя сближение Анкары и Москвы. США готовы пойти на уступки туркам - они лишь просят, чтобы операция "Оливковая ветвь" была ограничена по времени",- пояснил "Ъ" Кирилл Семенов.

По его словам, Вашингтон и Анкара могут достичь компромисса по Манбиджу, учитывая, что турецкий лидер после взятия Африна намерен продолжить свою операцию против курдов. Впрочем, продолжение операции в Манбидже будет чревато дополнительными трудностями, так как, в отличие от Африна, этот город не изолирован. На помощь курдам могут прийти "Отряды народной самообороны" из других районов, в том числе те, кто воевал против ИГ на восточном берегу Евфрата.

На прошлой неделе США заявили, что из-за затянувшейся операции в Африне они были вынуждены остановить операции против ИГ в этом районе. "Анкара и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы договориться,- говорит господин Семенов.- Эрдоган намеренно демонстрировал США свой союз с Россией, и теперь ради того, чтобы вернуть союзника, Вашингтон готов идти на уступки".

Напомним, на 19 марта были намечены американо-турецкие консультации по Сирии в Вашингтоне, но они могут быть отложены из-за смены госсекретаря США.

Политика США в Сирии стала одной из тем состоявшегося в среду в Москве заседания совместной группы стратегического планирования, в котором приняли участие главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Оба министра убеждены, что США угрожают планам их стран. Анкара возмущена тем, что Вашингтон снабжает курдские отряды. Москва критикует его за нежелание отказываться от планов свержения президента Сирии Башара Асада.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев
14.3.18

Источник - kommersant.ru
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