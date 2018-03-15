 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские соотечественники столкнулись с новыми преградами. Бюрократия побеждает, - Е.Трифонова
08:12 15.03.2018

От участия в программе переселения по финансовым соображениям отказывается все больше регионов

Представители Форума переселенческих организаций (ФПО) и эксперты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) обсудят сегодня предложения о корректировке программ по возвращению в РФ соотечественников из-за рубежа. В нынешнем виде они неэффективны.

ВШЭ и ФПО выяснили, что, несмотря на сложности, большинство опрошенных соотечественников рассчитывают перебраться в РФ. При этом 59% считают, что из программы нужно исключить пункт, требующий для оформления гражданства иметь разрешение на временное проживание.

"Также следует отменить переводы документов на стадии подачи в консульство. Мы тратим большие суммы – около 250 долл. на перевод, а потом приходит отказ, но документы не возвращают, а значит, все нужно начинать сначала и опять без гарантий", – так ответил один из респондентов исследования.

Выяснилось также, что соотечественники выступают за отмену ограничений по регионам переезда, требуя открыть все без исключения. И лишь единицы поддержали сегодняшний курс властей по приоритетному переселению на Дальний Восток. Да и те приезжие, которые готовы туда поехать, в обмен настаивают или на более простом для них порядке приобретения гражданства, или на увеличении суммы подъемных денег, или на получении благоустроенного земельного участка.

Кстати, в Интернете появилась обновленная петиция соотечественников в адрес президента РФ. Ее авторы жалуются на заметно выросшую коррупцию в миграционной сфере. Если прежде, по их словам, мешали "до невозможности забюрократизированные процедуры", то теперь, притом что они сохраняются, за каждую из них еще и приходится платить.

В комментариях к петиции есть множество личных историй. "За каждую справку приходится платить отдельно – к примеру, регистрация для одного человека на месяц стоит не менее 5 тыс. руб. В последнее время чиновники придираются даже к запятым, так что приходится нанимать специальных людей – мы их называем "помогайки", которые сотрудничают с миграционщиками. В общей сложности мы подсчитали, что сдать документы на паспорт РФ – это не менее 120 тыс. руб.", – написала Виктория Бойко.

"Пытались легализоваться через трудовой патент, но "зарезали" медики, предложив либо официально пройти курс лечения, либо заплатить за справку 50 тыс. Проблема еще и в том, что чуть ли не каждый второй приезжий из Узбекистана якобы болен венерическими заболеваниями – но диагноз резко меняется после отступных", – сообщила бывшая жительница Ташкента Ольга Соколова.

Еще одна участница программы – Валентина Маринина – возмутилась, что с нее, пенсионерки, потребовали архивную справку о регистрации брака: "Когда вместо нее я принесла свидетельство о расторжении этого брака, не понравилась печать. Пришлось дать денег".

"Сколько еще ненужных справок выдумают чиновники, чтобы помешать нам легализоваться? Почему в эпоху высоких технологий бумаги нельзя послать по Интернету?" – удивляется участник госпрограммы по переселению Александр Царевский.

На днях же из регионов стали поступать жалобы от десятков женщин из числа переселенцев, которым отказывают в получении материнского капитала. Пенсионный фонд выдал сертификаты, а прокуратура принялась отзывать их через суд. Причина: на момент рождения дети не являлись гражданами РФ. Более 60 жительниц Новосибирска, переехавших из Казахстана по областной программе переселения соотечественников, направили обращение детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Эксперты полагают, что проблема в экономических трудностях, которые испытывают регионы и в целом российский бюджет. По словам главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, по этой причине 17 регионов обратились в правительство с просьбой о выходе из программы переселения соотечественников. И наибольшие неприятности, убежден эксперт, ждут жителей Донбасса, поскольку для них эта программа была единственной возможностью получить гражданство РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") пояснил "НГ", что с самого начала наиболее уязвимой стороной госпрограммы переселения была незначительность льгот и стимулов. И когда после украинских событий 2014 года к ней присоединилось несколько сот тысяч человек, оказалось, что "программа принята на федеральном уровне, но основные расходы осуществляются на уровне субъектов РФ". Поэтому-то, отметил Затулин, ряд регионов пытается выйти из программы. Он подчеркнул, что программа является не лучшим вариантом для натурализации соотечественников. Между тем, хотя правительство и обещает разработать концепцию миграционной политики РФ, она до сих пор не представлена.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

15.3.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521090720
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