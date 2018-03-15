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Американо-китайская торговая война ударит по российским металлургам, - "НГ"
08:08 15.03.2018

Клюква, сталь, бурбон и алюминий – волна протекционизма накрывает мировую коммерцию


Администрация Дональда Трампа в ближайшее время введет импортные пошлины на сотню наименований китайских товаров, чтобы добиться сокращения отрицательного сальдо в американо-китайской торговле. Разгорающаяся торговая война с Китаем затронет и российскую экономику. В Поднебесной может снизиться спрос на товары нашего традиционного экспорта.

США разворачивают мировую торговую войну по всем фронтам. Ранее президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, пытаясь так поддержать американских сталелитейщиков. Подобные меры не устроили производителей из других стран. Евросоюз обещает в ответ ввести 25-процентные пошлины на американский бурбон, клюкву, арахисовое масло и мотоциклы. А Штаты, в свою очередь, собираются ответить ограничением доступа европейским автопроизводителям на рынок США.

Теперь торговое наступление Штаты готовят на китайском фронте. Американские чиновники могут обвинить китайцев в краже интеллектуальной собственности, чтобы поправить дисбаланс в торговле между двумя странами. Устранить такую "несправедливость" американцы намерены введением пошлин на ряд китайских товаров объемом в 60 млрд долл. ежегодно.

Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на ввоз алюминия – 10%. При этом американцы указали, что импорт стали и алюминия "угрожает национальной безопасности" страны. И в Минторговле США рекомендовал президенту принять меры для защиты американских металлургов.

Подобные меры, естественно, не устроили экспортеров. К примеру, Евросоюз в качестве встречных мер подготовил список американских товаров, против которых могут быть введены ответные тарифы. Брюссель выбрал товары, производимые в округах, играющих ключевую роль для Республиканской партии США. Например, мотоциклы Harley Davidson и бурбон. Обложить заградительными тарифами могут и американскую клюкву. Общая стоимость американских товаров, против которых ЕС может ввести встречные пошлины в размере 25%, составит 3,5 млрд долл.

В ответ Трамп заявил, что в качестве контрмер может ввести 25-процентную пошлину на европейские автомобили. Как сообщается, повышение тарифов на импорт машин из ЕС больнее всего ударит по немецкому автоконцерну Volkswagen – недополученную выручку компании аналитики Bloomberg Intelligence оценивают в 22 млрд евро.

В Брюсселе сожалеют о таких мерах, однако обещают "реагировать решительным и пропорциональным образом". "Мы будем защищать наши рынки от возможных последствий для торговли", – сообщила вчера еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

При этом Штаты, похоже, не намерены останавливаться в этой полномасштабной торговой войне. В частности, как пишут западные СМИ, американские власти теперь задумались о введении отдельных таможенных пошлин против ряда товаров из Поднебесной, мотивируя это значительным дефицитом торгового баланса между странами. Так, в феврале Дональд Трамп отметил, что считает недопустимым торговый дефицит его страны с КНР в размере 500 млрд долл., какой был зафиксирован в прошлом году.

Как пишут западные СМИ, ранее Трамп поручил подготовить распоряжение о введении пошлин на ряд товаров из Китая. Как писала американская газета Politico, таможенные ограничения могли коснуться в первую очередь товаров в высокотехнологичном и телекоммуникационном секторах. Кроме того, издание полагало, что могли быть ограничены инвестиции из КНР в ответ на приписываемые Пекину случаи кражи интеллектуальной собственности. В качестве основания СМИ приводит данные расследования Комиссии по международной торговле США, которое показало, что только в 2009 году кража интеллектуальной собственности стоила американским производителям 26 млрд долл. убытков на материалы, защищенные авторским правом. Другое расследование, проведенное уже в 2011 году в области программного обеспечения, показывало, что потери составили 60 млрд долл., пишет Politico.

Первоначально был подготовлен пакет пошлин, который должен был затронуть ввоз китайских товаров на общую сумму в 30 млрд долл. Однако президент США призвал удвоить этот объем. "И хотя детали все еще обсуждаются, помощники говорят, что администрация рассматривает пошлины в отношении более чем 100 китайских продуктов, начиная от электроники и заканчивая мебелью и игрушками", – отмечает Politico. Агентство Reuters сообщает, что теперь под удар может попасть китайский импорт на сумму уже в 60 млрд долл. "Вашингтон намерен ограничить импорт, чтобы "наказать" китайские технологические компании за их политику, которая вынуждает американские компании отказываться от своих технологических секретов в обмен на право работать в стране", – объясняет Reuters.

Подобные меры, ожидаемо, не встретили поддержки в Пекине. Представитель МИД КНР Лу Кан сказал, что Китай примет ответные меры в отношении США в случае введения новых пошлин на китайскую продукцию. Осудили в Поднебесной и введение пошлин на импортируемую сталь и алюминий. "В торговой войне не может быть победителей, она может превратиться в бедствие для экономик Китая и США и других стран мира", – подчеркивал министр коммерции Китая Чжун Шань.

Таможенные пошлины на китайские товары могут спровоцировать катастрофические ответные меры против американских экспортеров, в том числе американских фермеров, которые полагаются на китайский рынок как на основной при реализации соевых бобов, свинины и ряда других товаров, замечают эксперты, опрошенные Politico.

Причем именно благодаря сильному экспорту растет экономика самой Поднебесной, пишет Dow Jones. Так, промышленное производство за первые два месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 7,2%. Вложения в основной капитал в городах Китая за первые два месяца в годовом выражении выросли на 7,9%. "Более сильный, чем ожидалось, импульс роста в основном был обеспечен устойчивым внешним спросом, а также увеличением инвестиций", – говорит экономист Standard Chartered Дин Шуан.

Тем не менее, если США введут новые пошлины, а Китай посчитает, что американцы нарушают правила международной торговли, то КНР может инициировать торговый спор против США в рамках Всемироной торговой организации (ВТО). "Разрешение таких споров процесс довольно длительный. Кроме того, введение как протекционистских мер, так и ответных мер, не соответствующих нормам и правилам ВТО, еще больше будет расшатывать многостороннюю торговую систему", – замечает научный сотрудник Центра исследований международной торговли Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Марина Баева.

Повышение американских торговых барьеров для китайских товаров перенаправит эту продукцию в третьи страны. "Если Китай пойдет на сделку с США, увеличив свой импорт американских товаров и услуг в обмен на отказ США о введении дополнительных пошлин на китайские товары, то это приведет к снижению доли импорта из других стран, в том числе и из России", – полагает Басаева.

Под особым давлением окажутся поставки сырья и металлов из РФ. "Некоторые опасения может вызывать сектор экспорта металлов, в частности, руд черных и цветных металлов, налаженный из России в Китай. Но вместе с тем, эта как раз такая продукция, которая неплохо продается и на мировом рынке в период повышательного тренда, что отмечается сейчас", – говорит профессор Российского экономического университета им Плеханова Сергей Орлов. "В случае с очередным витком торговой войны цены на сталь могут оказаться под давлением, что затрагивает интересы российских производителей стали", – соглашается управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов.

Для экспортоориентированной российской экономики мировые торговые войны – это безусловный негатив, продолжает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук. По мнению эксперта, для российских компаний-экспортеров пошлины могут быть увеличены, и конкурировать на внешних рынках станет сложнее. "Кроме того, мировые цены на товарные активы (нефть, металлы и т.д.) могут оказаться под давлением, что также негативно скажется на финансовых результатах компаний", – считает он. Еще хуже – если торговые войны в мире затянутся. "В этом случае крупнейшие игроки на мировом рынке (США, Евросоюз, Канада) будут защищать внутренних производителей и вытеснять чужаков. Российская экономика растет медленными темпами, и заменить выпадение импорта ростом внутреннего спроса не получится, а значит, российским компаниям будет непросто", – указывает эксперт.

15.03.2018
Ольга Соловьева

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521090480
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