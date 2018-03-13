Непотизм по-узбекски. О семейных схемах прокурора Мирзаева и налоговика Парпиева

07:08 15.03.2018 Слово "непотизм" происходит от латинского "непос" (внук, племянник) и означает кумовство – замещение должностей родственниками чиновника по его протекции. Понятие это возникло еще в XV веке в окружении римских пап. Однако случаи непотизма широко распространены и сегодня.



Яркий пример – современный Узбекистан, где практически любая доходная должность или государственный пост достаются человеку не по его интеллектуальному достоинству или профессиональным заслугам, а чаще всего – по родственным связям. Самыми серьезными следствиями непотизма являются расхищение государственных средств, отсутствие конкуренции в бизнесе, безграничное обогащение властвующих кланов.



На днях в Facebook на странице "Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш сахифаси" был опубликован пост о родственных связях двух известных узбекских государственных чиновников - высокопоставленного прокурора Мираглама Мирзаева (правда, уже бывшего) и главного налоговика страны Ботира Парпиева. "Фергана" перепроверила данные и решила ознакомить с ними своих читателей.



"Тетин сын" из той же махалли



Мираглам Мирзаев – сын Ахата Мирзаева, ныне покойного супруга тети Флоры Иноятовой, жены бывшего председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова.



В должности бывшего заместителя прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев курировал борьбу с коррупцией и преступлениями в сфере экономики. Прозвище – "Антибиотик" (такое же прозвище носил криминальный авторитет в сериале "Бандитский Петербург" – прим. "Ферганы"). Старший советник юстиции. С 1995 года был единовластным и полноправным прокурором узбекской столицы, а его официальные руководители (среди них Мирзохид Обидов) были всего лишь "кукольными" прокурорами, назначенными по указанию Мираглама Мирзаева. Следовательно, ни одно крупное дело в прокуратуре не решалось без участия "Антибиотика".



Ни одной фотографии Мираглама Мирзаева в интернете найти не удалось

Причем не только на городском уровне. Например, при назначении на должность прокурора любого столичного района бывший генпрокурор Рашит Кадыров принимал решение только с одобрения Мираглама Мирзаева. Поговаривают, что великодушное "согласие" Мирзаева оценивалось в сумму от пятисот тысяч до миллиона долларов.



Мирзаев известен тем, что в 2014 году именно он санкционировал арест Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова и влиятельной в прошлом бизнес-леди. А незадолго до этого Каримова открыто называла ташкентского прокурора в числе своих противников.



Помимо прочего, Мирзаев фигурировал в мошеннических схемах еще одного своего родственника – бизнесмена Бахтиера Иргашева, мужа младшей сестры все того же Рустама Иноятова. Предприниматель использовал имя прокурора в качестве "карающего меча", грозя партнерам и привлеченным к спору экспертам длительными тюремными сроками. Сколько денег таким образом "заработало" семейство, наверное, окончательно не установит даже самое тщательное расследование.



В феврале 2017 года Мираглам Мирзаев был снят с должности. Как сообщал тогда "Озодлик" со ссылкой на собственные источники в генпрокуратуре, чиновника, носившего криминальное прозвище "Антибиотик", уволили по "негативным причинам".



Жена. Мухаббат Хасанова – начальник Коллегии адвокатов Юнусабадского района Ташкента. Прозвище – "Кардинал". Хасанова приходится родственницей Флоре Иноятовой. По данным наших источников, дома Мираглама Мирзаева и Рустама Иноятова находятся в одной махалле (квартале).



Братья. Родной брат прокурора Шавкат Мирзаев был женат на старшей сестре бывшего председателя СНБ Рустама Иноятова. Именно он в свое время попросил главного чекиста страны назначить братишку Мираглама на пост заместителя ташкентского прокурора. Шавкат Мирзаев скончался в 2007 году в одной из московских клиник во время операции.



Еще один брат Мираглама Ахатовича, Мирагзам Мирзаев, долгие годы возглавлял финансовое управление УВД Ташкентской области.



Сыновья. Абдурашид Мирзаев – бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского городского управления СНБ. 6 марта 2018 года его арестовали в аэропорту имени Ислама Каримова при попытке вылета в Москву. В тот же день он был отпущен под подписку о невыезде. В настоящий момент по его делу ведется следствие.



Другой сын "серого кардинала" столичной прокуратуры Хасан Мирзаев является майором МВД, работает в должности начальника милиции ташкентского вокзала.



Племянники. Мансур Мирзаев (сын Мирагзама, младшего брата прокурора) – подполковник СНБ, начальник отдела областного управления. Прозвище – "Малыш".



Вохид Мирзаев – главный бухгалтер в оперативном управлении Национального банка Узбекистана (ОПЕРУ НБУ).



Зятья. Турсунполат Ташпулатов – полковник милиции, бывший заместитель министра МВД Узбекистана, начальник УВД Навоийской области.



Нодир Мухамедов – начальник одного из департаментов Юнусабадской прокуратуры города Ташкента, майор юстиции.



Мираглам Мирзаев и его жена Мухаббат Хасанова были задержаны 23 февраля 2018 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против бывшего генпрокурора Рашита Кадырова. По данному делу проходят также сын Абдурашид и племянник Мансур, арестованные по запросу республиканской Военной прокуратуры, им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями "Злоупотребление властью" и "Получение взятки" Уголовного кодекса Узбекистана.



Отец дипломатов и милиционеров



Парпиев Ботир Рахматович возглавляет государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана с 2004 года, генерал-лейтенант. Налоговик приходится сватом бывшему председателю СНБ Рустаму Иноятову, дочь которого замужем за сыном Парпиева.



Снимков Парпиева в сети тоже не очень много, но все же одно из них нашлось на сайте "Озодлик"

Парпиев неоднократно подвергался критике со стороны президента Шавката Мирзиеева, однако до сих пор находится в своем кресле.



Уход Парпиева из фискальной службы, пожалуй, никого не удивит. Мирзиеев, действующий по принципу "многих уберем, назначим молодых", наверняка продолжит кадровую реформу органов власти. И старым бойцам гвардии Каримова тут не место.



Парпиев, имеющий суровый нрав, явно не соответствует критериям мирзиеевского сборщика налогов. По словам руководителя ташкентского независимого сайта Uzmetronom Сергея Ежкова, как-то главный налоговик "сравнил предпринимателей с коровами, которым надо сначала дать возможность попастись на лугу, а лишь затем приступать к их промышленной дойке ("Доить и доить…")".



По неофициальным данным, в конце декабря 2017 года Парпиев подал Мирзиееву заявление с просьбой об отставке. "Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Однако президент не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает", – сообщал "Озодлик" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГНК.



Сыновья. Дильмурод Парпиев – начальник РОВД Асакинского района Андижанской области. В народе известен как главный "решала" в Андижане. Рейдерские захваты бизнеса осуществлял при помощи племянника Немата Хайдарова (см. ниже). Дильмурод Парпиев арестован и находится под следствием.



Решающим поворотом в судьбе чиновника Ботира Парпиева может стать строительство новой линии ташкентского метро, ответственность за которое президент возложил на главного налоговика страны. Многие считают, что большой и затратный проект, который сложно не провалить, станет концом эпохи старого генерала, едва ли не последнего ключевого управленца, занимающего высокий пост со времен правления Ислама Каримова.

Дильшод Парпиев – начальник Консульского управления МИД. Выходец из СНБ, офицер, майор. Ранее работал первым секретарем посольства в Малайзии, советником посольства Узбекистана в Сингапуре.



Бабур Парпиев окончил Ташкентский государственный юридический институт. Работал в диппредставительстве Узбекистана в Германии и в структурах СНБ. С 24 февраля 2016 года занимает должность председателя правления частного акционерного коммерческого банка "Ориент Финанс".



Племянники. Анвар Парпиев – полковник милиции, замначальника УВД Бухарской области.



Шухрат Парпиев – начальник РОВД Асакинского района Андижанской области.



Немат Хайдаров – подполковник милиции, начальник управления уголовного розыска ГУВД города Ташкента.



Продолжение следует: скоро мы расскажем о том, каким бизнесом владеют семьи высокопоставленных узбекских чиновников.

13.3.18 Источник - fergananews.com

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