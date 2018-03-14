В Украине начинается битва за газовую трубу, - Т.Ивженко

06:09 15.03.2018 Порошенко подозревают в намерении отдать транзитную систему "российскому капиталу"



Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявила, что команда президента Петра Порошенко "готовится совершить преступление – незаконную теневую приватизацию газотранспортной системы (ГТС)". На этой неделе парламентская фракция партии передала соответствующие обращения в Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратуру Украины.



"Преступлением" соратники Тимошенко считают готовящуюся передачу ГТС в управление иностранному партнеру. Подготовка к этому началась еще при прежнем составе парламента: летом 2014 года Верховная рада проголосовала за закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины".



Именно этот закон позволил передавать магистральные газопроводы и подземные газовые хранилища в управление иностранным госкомпаниям или негосударственным юридическим лицам. Украинские депутаты указали в документе, что речь может идти о сотрудничестве только с резидентами стран ЕС или США, с членами Европейского энергетического сообщества.



Претенденты на право управления украинской газотранспортной инфраструктурой должны на этапе конкурсного отбора раскрыть всю информацию о своей финансовой структуре и собственниках. А компания-победитель должна будет принять условие, что смена структуры ее собственности в будущем возможна только с согласия украинской стороны. В 2014-м такие условия объяснялись жестким требованием Верховной рады о том, чтобы ГТС и хранилища не попали в управление российских структур.



С тех пор проводилась реорганизация системы. В середине февраля с.г. правительство утвердило передачу активов ГТС от дочерней структуры "Нафтогаза", компании "Укртрансгаз", подчиненному Минэнерго публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" (решение о его создании было принято осенью 2016 года). Последнее получит в распоряжение газопроводы, компрессорные станции, газораспределяющие и газоизмерительные станции, подземные хранилища, имущество обслуживающих подразделений и пр.



Планируется, что в будущем 49% акций "Магистральных газопроводов Украины" передадут иностранному партнеру. Но он сможет только управлять полученным имуществом, не владея им. Согласно принятому в 2014 году закону, право собственности на ГТС, хранилища, иные объекты системы сохранится за государством Украина.



Ранее украинская власть заявила, что уже начат отбор потенциальных участников совместного предприятия по управлению ГТС. Петр Порошенко сказал агентству "Укринформ" в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности: "Насколько мне известно, уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом (конкурсе. – "НГ") участие". Он отметил, что к кандидатам предъявляются жесткие требования "обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети, обеспечить максимальную выгоду для Украинского государства от эксплуатации ГТС".



Позже представители украинского правительства сообщили, что начались консультации с семью иностранными компаниями, которые проявили интерес к управлению украинской ГТС. На данном этапе их названия не разглашаются.



Против привлечения партнеров к управлению ГТС выступает партия "Батькивщина". Ее члены напоминают, что в 2007 году Юлия Тимошенко выступила инициатором запрета на приватизацию газотранспортной инфраструктуры и добилась соответствующего решения в парламенте. Сейчас фракция партии зарегистрировала новый законопроект. И параллельно потребовала, чтобы правоохранительные и антикоррупционные органы занялись расследованием "подготовки к незаконной приватизации ГТС". Хотя формально речь идет не о приватизации, а о передаче в управление, партия убеждена, что в конечном счете Украина потеряет контроль над системой, стоимость строительства которой с нуля оценивается сейчас в 300 млрд долл.



Член "Батькивщины" Андрей Павловский отметил, что в составе украинской ГТС – 38,5 тыс. магистральных газопроводов, 72 компрессорные станции, 702 газоперекачивающих агрегата: "Технологическая мощность ГТС в западном направлении сегодня составляет 120 млрд куб. м газа в год".



В реальности по украинской ГТС в Европу транспортируется в последние годы менее 100 млрд куб. м газа. Однако, как отметил один из лидеров оппозиционной партии Сергей Власенко, Украина ежегодно получает за транзит около 2 млрд долл. (несмотря на то что Киев считает тарифы заниженными). "Власть за спиной украинцев планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает Петр Порошенко… Это не инвестиционный проект, а большая афера", – заявил Власенко на совещании в Верховной раде в понедельник.



Многие депутаты сомневаются, что "Батькивщине" удастся, как в 2007 году, провести успешное голосование за свой законопроект и таким образом сорвать решение правительства. Вчера лидер партии "Оппозиционный блок" сказал журналистам в Верховной раде, что, на его взгляд, "власть торопится – западные кураторы поставили задачу до выборов (2019 году. – "НГ") пустить с молотка наиболее ликвидные активы, в том числе "трубу" (ГТС. – "НГ")".



Эксперты не считают решение о передаче ГТС в управление опасным для государства. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в ходе недавнего круглого стола отметил, что от потенциальных партнеров следует потребовать гарантий сохранения транзита российского газа по украинской территории после завершения действия контрактов. Речь идет о 10-летних контрактах, подписанных в 2009 году, разорвать которые "Газпром" собирается раньше срока.



Если это произойдет, украинскую ГТС могут ожидать не лучшие времена. Как сказал в эфире радио "Голос столицы" замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, европейские потребители уже взвешивают риски и выгоды новых российских проектов по строительству газопроводов в обход Украины. "Они считают, что это может обезопасить их от проблем, которые ранее возникали при транспортировке газа по украинской территории. Проблемы были вызваны действиями российской стороны, но европейцам от этого ни холодно ни жарко. Для них главное – обеспечить собственную энергетическую безопасность…" – сказал эксперт.



Сейчас украинская власть призывает государства ЕС не поддерживать проект "Северный поток – 2". В то же время, как считает Владимир Омельченко, следует договориться с иностранным партнером по управлению ГТС об основном условии – сохранении объемов транзита газа – минимум 50 млрд куб. м в год. Этот объем позволяет поддерживать ГТС Украины в рабочем состоянии.



Предполагается, что переговоры с "Газпромом" о транзите по украинской территории будет проводить иностранная компания. Причем, как ранее поясняли украинские чиновники, речь идет о том, что "Газпром" должен будет продавать европейским потребителям газ на входе в украинскую ГТС (на украинско-российской границе). Цена и условия транзита по украинской территории будут устанавливаться оператором ГТС. В "Батькивщине" считают, что "Газпром" согласится на такие условия, если будет заинтересован в новой схеме работы. Депутат Иван Крулько отметил, что соратники Тимошенко "не исключают, что за иностранными структурами (которые получат в управление ГТС. – "НГ") стоит и российский капитал".



Киев

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

14.03.2018 Источник - ng.ru

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