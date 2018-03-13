Казахстанский "ForteBank" возглавил Магжан Ауэзов

06:08 15.03.2018 Кадровые перестановки

Избран председатель совета директоров АО "ForteBank"



Об избрании Председателя Совета директоров Банка

forte.bank, 14 марта



АО "ForteBank" (место нахождения Правления – Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, далее – "Банк") сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка от 12 марта 2018 года (протокол заседания № 6) Ауэзов Магжан Муратович избран Председателем Совета директоров Банка. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - forte.bank

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