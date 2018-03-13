|Казахстанский "ForteBank" возглавил Магжан Ауэзов
06:08 15.03.2018
Кадровые перестановки
Избран председатель совета директоров АО "ForteBank"
Об избрании Председателя Совета директоров Банка
forte.bank, 14 марта
АО "ForteBank" (место нахождения Правления – Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, далее – "Банк") сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка от 12 марта 2018 года (протокол заседания № 6) Ауэзов Магжан Муратович избран Председателем Совета директоров Банка.