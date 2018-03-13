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Дураков нет или... КырПравительство вышло из соглашения с китайской Huawei по "Умному городу"
20:23 14.03.2018

Правительство вышло из соглашения по "Умному городу" и намерено реализовать проект своими силами

Правительство в связи с неисполнением обязательств по инвестиционному проекту "Умный город" решило выйти из соглашения. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба правительства.

В частности, неисполнение обязательств выразилось в несоблюдении сроков, определенных соглашением: подготовкой и предоставлением некачественных документов по реализации проекта, а именно технико-экономического обоснования. В процессе подготовки ТЭО консорциум инвесторов не соблюдал условия правительства КР по широкому спектру функциональных и технических требований. Стороны не пришли к согласию по ряду технических вопросов, в частности ограничивающих дальнейшее развитие проекта.

В настоящее время, учитывая приоритетность проекта для страны, правительство решило реализовать проект "Умный город" собственными силами при поддержке международных доноров и бизнес-сектора.

"Мы хотели использовать ресурсы и возможности инвесторов, но в связи с тем, что соинвесторы затягивают реализацию проекта, а ситуация на дорогах и с обеспечением безопасности наших граждан остается сложной, мы решили реализовать этот проект своими силами", - сказал глава Агентства по продвижению и защите инвестиций Эсен Момункулов.

В связи с тем, что соглашение не вступило в силу, правительство КР не несет никаких юридических и экономических последствий от прекращения действия инвестиционного соглашения.

Ранее, 11 января 2018 года, в Доме правительства было подписано инвестиционное соглашение с компанией Huawei Technologies Co., Ltd в рамках проекта "Умный город".

Планировалось, что инвестиции составят 60 млн долларов, которые ожидались от консорциума компаний. Правительство Кыргызстана на начальном этапе ничего не должно было вкладывать. Со стороны партнеров выступал консорциум, с кыргызской стороны - правительство.

Предусматривалось, что после установления на 72 перекрестках оборудования правительство равными долями в течение 5 лет начнет выплачивать финансовые средства, которые вложит консорциум компаний.

В рамках соглашения планировалось подготовить проектно-сметную документацию, осуществить поставку оборудования, строительство, интеграцию, эксплуатационно-техническое обслуживание проекта "Умный город" на территории городов Бишкек, Ош и на автодорогах Бишкек-Ош и Бишкек-Чолпон-Ата, Бишкек-Международный аэропорт "Манас" в объеме и в сроки, установленные в техническом задании. Подготовка специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением входила в обязанности инвесторов - Beijing China Veterans Lingxin Capital Management и ОсОО "Ака минералз энд майнинг".

Huawei Technologies Co., Ltd должна была обеспечить соответствие оборудования и услуг требованиям защиты персональных данных и кибербезопасности в соответствии с законодательством КР.

Фото с церемонии подписания соглашения

Источник - kg.akipress.org
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