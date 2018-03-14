УкрДепутатка-наводчица Савченко обвинена в попытке свергнуть Порошенко и удрала в Испанию

18:11 14.03.2018 Савченко подозревают в подготовке госпереворота





Бывшая военнослужащая ВСУ засветилась на подозрительных видеокадрах



Внефракционный парламентарий Верховной рады Надежда Савченко может в ближайшее время лишиться депутатской неприкосновенности и попасть под арест. Соответствующий документ планирует внести в парламент генпрокурор Украины Юрий Луценко, если экс-наводчица не прибудет в СБУ на допрос. Об этом написала пресс-секретарь председателя ГПУ Лариса Сарган в своем аккаунте в Facebook в среду, 14 марта.



"Генпрокурор Юрий Луценко: В случае неявки нардепа Н. Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - говорится в сообщении.



Позже сам генпрокурор после заседания комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности разъяснил ситуацию с Надеждой Викторовной, которая проигнорировала поход в лапы спецслужбистов.



"Сегодня на этот допрос госпожа Савченко не прибыла, как не прибыла на заседание Европарламента, который она вчера посещала. По ориентировочным данным, она сейчас уже находится на территории Испании. Я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос следователя СБУ и дать пояснения по делу", – заявил Луценко.



Кроме того, он поведал, что в настоящее время следствие обладает достаточным количеством доказательств того, что в украинском парламенте планировали совершить теракт. У следаков, оказывается, есть в наличие аудио и видео.



Журналисты спросили Луценко, будут ли обнародованы эти материалы. На это генпрокурор ответил: "Да, у нас завершена экспертиза по наиболее важной части пленок. Пленок есть до 100 часов, поэтому мы взяли только самые важные эпизоды, экспертиза проведена. Поэтому во время заседания профильного комитета я готов буду предоставить необходимые пояснения".



Он добавил, что и в ходе своего выступления в Раде, воспользуется разрешенными следствием процедурами и обнародует ряд доказательств.



"Уверен, что это шокирует и парламент, и общество", – подчеркнул Луценко.



Сейчас в Незалежной силовики проводят масштабные обыски, задержания и аресты вероятных мятежников, которые якобы готовят очередной госпереворот в стране, а также планируют теракты.



Так, 8 марта на линии разграничения между киевским Донбассом и ДНР во время перевозки крупной партии оружия был задержан известный на Украине волонтер, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Ему предъявлено обвинение в подготовке подрывов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. Киевский суд 9 марта арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. На заседании присутствовала и Савченко, просившая отпустить волонтера на поруки, однако не преуспевшая в данном деянии.



Позже, 12 марта, Луценко сообщил, что боевую депутатшу вызвали на допрос в связи с делом против Рубана. Пресс-секретарь Савченко заявила, что та не получала никакой повестку, поскольку находится с рабочим визитом в ПАСЕ. Между тем, глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев отметил, что на заседании ПАСЕ Савченко не появилась.



Тогда повестки депутату на допрос в СБУ направили в аппарат Рады. Но сама Савченко потребовала, чтобы ей вручили заветную бумажку лично в руки.



Таким образом, если бывшая военнослужащая не явится завтра в Службу безопасности Украины до 12 часов по киевскому времени, Луценко накатает на нее страшный документ для ареста.



Позже в среду в Facebook Савченко анонсировала на 15 марта брифинг на 10:30 утра. Вероятно, нас ждет нескучный четверг.



14.03.2018

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ Источник - utro.ru

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