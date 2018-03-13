Мирзиеев осерчал на сельхоз-чиновников и кого-то даже уволил

17:56 14.03.2018 Президент уволил ряд чиновников в сфере сельхоза



Сегодня, 14 марта, Президент Узбекистана провел совещание, посвященное результативности проводимой работы по развитию сельскохозяйственного машиностроения и обеспечению аграрной отрасли современной техникой.



Президент уволил ряд чиновников в сфере сельхоза



В ходе совещания жесткой критике подвергнуты недостатки в производстве сельскохозяйственной техники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта. Те факты, что сельскохозяйственная отрасль обеспечена техникой на 85 процентов, определенная часть парка устарела и меры по его обновлению не были приняты своевременно.



За отсутствие контроля за исполнением поставленных задач заместителю Премьер-министра - председателю правления акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг" Н.Отажонову был объявлен выговор.



За допущенные недостатки в работе освобождены с занимаемой должности заместители председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" - генеральный директор АО "Узагросервис" Р. Ахмедов и генеральный директор АО "Узагролизинг" Х. Имамов, а также заведующий Информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров А.Рафиков. Источник - uznews.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521039360

Новости Казахстана

