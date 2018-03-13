 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.03.2018
20:23  Дураков нет или... КырПравительство вышло из соглашения с китайской Huawei по "Умному городу"
18:11  УкрДепутатка-наводчица Савченко обвинена в попытке свергнуть Порошенко и удрала в Испанию
17:56  Мирзиеев осерчал на сельхоз-чиновников и кого-то даже уволил
16:37  Чудо JAC. Таджикистан закупает в Казахстане 1000 авто для такси
14:50  Умер советский кинорежиссер Л.Квинихидзе ("Небесные ласточки")
12:56  Кланы решают все. Как изменится Китай после принятия поправок в Конституцию, - Н.Вавилов
12:41  Самая страшная катастрофа США. Суд умер.., - А.Халдей
12:29  "Мои братья не будут вмешиваться во власть", - обещает КырПрезидент Жээнбеков
12:23  Foreign Policy: США готовятся к бесконечной войне с новыми соперниками
12:21  National Interest: Политика Трампа толкает США к катастрофе? Помпей нападет на персов
12:20  На Украине раскрыт грандиозный заговор. Порошенко хотели убить минометом
12:17  Джихадистов Гуты раскололи уже на 4 "котла". Идет зачистка
11:29  Лидер Таджнации Рахмон улетел в гости к Казахскому Елбасы
11:22  Мохнатая стая. КазМЧС закупило в Лас-Вегасе 25 амер-вертолетов EC145e и еще 10 китайских H125 и Н130 и еще 4 немецких...
11:18  Сделку по продаже китайской "Хуасинь" части "Роснефти" отложили на неопределенный срок
11:06  Убедительная неадекватность. Как Трампу удалось остановить корейский ядерный кризис, - А.Ланьков
10:51  Душанбе. Показательно арестованы за дебош (на 5 суток) сын и зять некогда влиятельного экс-Тадж-минэнерго Гула (свата Рахмона)
10:48  "Зеркальная" дружба. Таджикистан вновь скандалит с Россией из-за авиа-тарифов
10:45  Хрен вам, а не микрочип. Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm сингапурцами
10:15  Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем, - В.Катасонов
10:11  Лыжник Колядин стал первым в истории казахстанцем, взявшим "золото" зимней Паралимпиады
09:14  Восточная Гута может быть взорвана химической атакой боевиков-террористов, - Н.Бобкин
07:42  Дикая клюква. Первый канал Эрнста "Золотой Ордой" разрушает единство российской нации
07:34  Экс-депутат парламента Молдавии Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
07:29  Япона жена подвела. Премьер Абэ обвинен в подделке земельных документов
07:23  Между "Хамасом" и "Фатхом" заложили бомбу. В секторе Газа пытались взорвать палестинского премьера Хамдаллу
07:16  Си Цзиньпин перестраивает Китай под себя, - М.Коростиков
07:13  Умер британский астрофизик Стивен Хокинг (Путин дал яду?)
01:04  На среду - война с Англией
00:56  Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин
00:17  Бывший первый вице-премьер Узбекистана Б.Хамидов возглавил Ассоциацию банков РУ
00:13  Узбекистан начнет организованную поставку трудовых мигрантов в Турцию
Вторник, 13.03.2018
23:16  Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:03  Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"
22:54  В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков
22:49  Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"
22:24  Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео
19:44  ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел
11:24  Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский
11:21  Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко
11:19  Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:17  Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:16  В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)
11:12  Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе
10:36  Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев
10:27  В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ
10:14  Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам
10:10  КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией
10:06  КазАлюминий возглавил Романов. Машкевич перетасовал вассалов в своих казахских владениях
09:14  Как голландский гульден помог Екатерине II в разгроме турок (история)
08:59  Не фунт Хартума. В африканские разборки втянуты все крупнейшие игроки, включая Россию, - Е.Сатановский
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев осерчал на сельхоз-чиновников и кого-то даже уволил
17:56 14.03.2018

Президент уволил ряд чиновников в сфере сельхоза

Сегодня, 14 марта, Президент Узбекистана провел совещание, посвященное результативности проводимой работы по развитию сельскохозяйственного машиностроения и обеспечению аграрной отрасли современной техникой.

Президент уволил ряд чиновников в сфере сельхоза

В ходе совещания жесткой критике подвергнуты недостатки в производстве сельскохозяйственной техники, сервисном обслуживании, оптимизации импорта и расширении экспорта. Те факты, что сельскохозяйственная отрасль обеспечена техникой на 85 процентов, определенная часть парка устарела и меры по его обновлению не были приняты своевременно.

За отсутствие контроля за исполнением поставленных задач заместителю Премьер-министра - председателю правления акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг" Н.Отажонову был объявлен выговор.

За допущенные недостатки в работе освобождены с занимаемой должности заместители председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" - генеральный директор АО "Узагросервис" Р. Ахмедов и генеральный директор АО "Узагролизинг" Х. Имамов, а также заведующий Информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров А.Рафиков.

Источник - uznews.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521039360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  