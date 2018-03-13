Чудо JAC. Таджикистан закупает в Казахстане 1000 авто для такси

16:37 14.03.2018 "KazakhExport": столичный таксопарк Таджикистана пересел на казахстанские автомобили



АО "ЭСК "KazakhExport", 14 марта. АО "ГК "Аллюр" при поддержке АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (дочерняя структура Национального холдинга "Байтерек") отправила в Таджикистан очередную партию автомобилей.



30 городских кроссоверов JAC S3 отечественной сборки отправляются для пополнения муниципального таксопарка г. Душанбе в рамках контракта с ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан", подписанного при содействии АО "ЭСК "KazakhExport".



Cделка реализуется национальной компанией "ЭСК "KazakhExport" совместно с АО ДБ "Альфа – Банк" по схеме экспортного торгового финансирования на сумму более 300 тыс. долларов США.



Экспортное торговое финансирование позволяет казахстанскому автопроизводителю экспортировать автомобили и получить оплату сразу после отгрузки, а таджикскому покупателю получить отсрочку оплаты в виде дешевого и длинного финансирования.



Контракт по поставке 1000 автомобилей JAC, общей стоимостью $10,5 млн. АО "ГК "Аллюр" (в состав входят производственные площадки "СарыаркаАвтоПром" и "АгромашХолдинг") и таджикский транспортный холдинг заключили весной 2017 года. Представители таджикской стороны тогда подчеркнули высокую проходимость и ценовую доступность костанайских кроссоверов.



В свою очередь в АО "ГК "Аллюр" отметили, что сделка с "Холдингом Азия Групп Таджикистан" позволит существенно увеличить экспортный потенциал автомобильной отрасли Казахстана.



На сегодня таксомоторный парк Душанбе при поддержке национальной компании "KazakhExport" пополнился 105 новыми кроссоверами.



KazakhExport KazakhExport [mailto:kazexportpr@gmail.com] Источник - ЦентрАзия

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