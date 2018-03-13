"Мои братья не будут вмешиваться во власть", - обещает КырПрезидент Жээнбеков

12:29 14.03.2018 Президент Сооронбай Жээнбеков впервые пригласил на беседу руководителей медиаресурсов с тех пор, как возглавил страну. Было приглашено около 40 журналистов. В ходе встречи глава государства заявил: "Мои родные братья никогда не попросят у меня должность. У каждого из них есть работа, которая позволит им прокормить себя. Мои братья не будут вмешиваться во власть. Через шесть лет я хочу жить у себя на родине, смотреть в глаза народу и не стыдиться". По словам главы государства, его младший брат Асылбек Жээнбеков (депутат Жогорку Кенеша), про которого много говорят среди общественности, не ведет какие-то дела за его спиной.



Источник: газета "Фабула пресс" №15 от 13.03.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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