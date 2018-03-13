 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 13.03.2018
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National Interest: Политика Трампа толкает США к катастрофе? Помпей нападет на персов
12:21 14.03.2018

National Interest: Политика Трампа толкает США к катастрофе?

Вероятность того, что между Ираном и Соединенными Штатами начнутся военные действия, увеличилась

Увольнение государственного секретаря Рекса Тиллерсона и выдвижение кандидатуры "ястребиного" директора ЦРУ Майка Помпео на должность главы внешнеполитического ведомства говорит о том, что президент США Дональд Трамп остался верен самому себе. Хаос, а не предсказуемость, вот, что он обещал во время президентской кампании, и это то, чего он придерживается во внешней политике. Согласно данным Брукингского института, общий коэффициент текучести кадров в администрации Трампа превысил 40% - это рекордный показатель в новейшей американской истории, пишет Джейкоб Хейлбранн в статье для The National Interest.

Теперь, когда глава Белого дома отправил в отставку государственного секретаря, который не только называл своего босса "придурком", но и был самым худшим главой госдепартамента в американской истории, вероятно, у президента также может появиться новый советник по национальной безопасности, который заменит на этом посту Герберта Макмастера. Нынешний советник по национальной безопасности также оказался неудачником, но окажется ли его приемник лучше - это открытый вопрос. Действительно, самым лучшим кандидатом на место Макмастера является не кто иной, как бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон, который занимал данный пост при администрации 43-го президента США Джорджа У. Буша. Болтон придерживается жесткой линии в отношении Ирана.

Вероятность того, что между Ираном и Соединенными Штатами начнутся военные действия, увеличилась. В настоящее время ядерная сделка, заключенная с Ираном в 2015 году, полностью потеряла законную силу. В своем заявлении Трамп подчеркнул, что противоречия между ним и Тиллерсоном возникли на почве ядерной сделки с Ираном: "Наверное, [Тиллерсон] считал, что все в порядке. Я хотел расторгнуть сделку или сделать с ней что-либо, он повел себя по-другому. Таким образом, мы придерживались разных точек зрения. С Майком Помпео у нас очень схожий взгляд".

Так оно и есть. Помпео всегда придерживался жесткой линии в отношении Тегерана и ислама. Выступая в штате Канзас в 2014 году, Помпео объявил, что "угроза для Америки" исходит от мусульман, "которые верят, что ислам - это путь, свет и единственный ответ". Также Помпео заявил, что "они возненавидели христиан и продолжат оказывать давление на нас".

Добавьте в этот микс кандидатуру Болтона, и вы получите готовый военный кабинет против Ирана. Министр обороны США Джеймс Мэттис окажется в меньшинстве и будет подавлен. Тиллерсон был его союзником и хотел договориться с Ираном. Бывший государственный секретарь не раз возражал против выхода США из ядерного соглашения.

Если бы это произошло, это стало бы иронией судьбы. Трамп всегда выступал против политики Буша-младшего, он фактически осудил действия 43-го президента США во время дебатов, проходивших в Южной Каролине. Трамп был возмущен тем, что предлогом для войны в Ираке стала ложь об оружии массового уничтожения. Но это было в прошлом.

Если США все же встанут на путь войны с Ираном, то Трамп превратится в накачанного Буша-младшего. Да, Буш начал войну против Ирака, но не против Ирана, поскольку знал, что Тегеран - это слишком крепкий орешек. Если Трамп затянет США в новую войну на Ближнем Востоке, его президентство почти наверняка войдет в американскую историю как катастрофический провал.

К сожалению, вероятность военного сценария слишком высока. После терактов 11 сентября 2001 года американская внешняя политика сместилась в худшую сторону, отказавшись от реальности в пользу страха и высокомерия. Все это началось при Буше-младшем, но процесс может принять новый оборот при Трампе. Раздутый военный бюджет в сочетании с врожденной воинственностью Трампа может привести к новой войне. Подобно бывшему германскому императору Вильгельму II Трамп может броситься в войну, которая приобретет такие масштабы, которые никто не предвидел, как это было в 1914-м.

Поэтому, если Трамп продолжит идти по пути выхода из ядерного соглашения с Ираном и назначит Болтона на место Макмастера, то вероятность войны резко возрастет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несомненно, будет ликовать. Можно ли все это назвать весной неоконсерватизма?

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521019260
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