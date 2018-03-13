На Украине раскрыт грандиозный заговор. Порошенко хотели убить минометом

12:20 14.03.2018 "Убить Порошенко", или Пропавший минометчик



Аккурат на восьмое марта СБУ раскрыла масштабный заговор с целью свержения законно избранного в первом туре (почти сразу после переворота) президента.



Планировалось убийство Порошенко, потом теракты. Затем выступил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и сказал, что план был просто ужасающий: теракты с тысячами жертв, убийства выдающихся деятелей партии и правительства - Петра Порошенко (само собой), министра внутренних дел Арсена Авакова, подвернувшихся под руку депутатов Рады и секретаря Совбеза Александра Турчинова.



Почему-то в этом "расстрельном списке" отсутствовал премьер Гройсман, что, согласитесь, обидно.



Выходит, террористы, посланные, естественно, ДНР, его даже за государственного деятеля не держат. Изюминкой изощренного, просто адского плана является новенький, весь в оружейной смазке миномет с "внутренним диаметром ствола 62 мм".



Это я цитирую опись изъятого у главаря заговорщиков Владимира Рубана (председатель общественной организации "Офицерский корпус") арсенала. Чтобы максимально точно передать потрясающие факты.



Так вот, миномет - это новое слово в деле совершения "террористического государственного переворота". "Аль-Каида"* буквально плачет от зависти. Тупые "бенладисты" ни разу не додумались использовать миномет для свершения терактов.



Обычно они действовали незатейливо: подгоняли грузовик со взрывчаткой (тонн пять, лучше десять для надежности) к американскому посольству и тупо его (грузовик) взрывали. Как раз смотрю сериал "Призрачные башни" об охоте на Бен Ладена.



Очень поучительная "сага". Там директор ФБР обещает трахнуть цеэрушника с бородой, возглавляющего станцию "Алекс", за то, что тот, с…ка такая, не делится разведданными. Короче, не важно.



Украинские заговорщики в коварстве многократно превзошли свои аналоги из жалкой группы любителей имени Бен Ладена. Однако СБУ, как всегда, оказалась на высоте.



На протяжении девяти-десяти-одиннадцати месяцев Служба Грицака готовила ювелирную операцию. В результате на пункте пропуска "Майорское" (граничит с ДНР) был задержан груз шифоньеров и секретеров производства Коростышевской мебельной фабрики.



В мебель были тщательно вмонтированы видеокамеры, поскольку там содержался грандиозный арсенал с минометом. В саму машину также были вмонтированы видеокамеры. Складывается впечатление, что в задницу самого Рубана тоже были вмонтированы какие-то следящие устройства.



Его явно вели. Как только машина с мебелью прибыла на "Майорское", начался волнующий захват. Три БТРа, какие-то "Когуары", спецназ и почти целый вертолет. Шутка ли: главарь террористов лично вез миномет, автоматы и целую кучу боеприпасов своим подельникам в Киеве.



А это как раз обычная практика. Всегда взрывчатку и оружие перевозят главари. Никому ведь доверять нельзя. Кругом агенты ФБР, ЦРУ и АНБ. Поэтому, будь добр, лично пакуй взрывчатку в мебель, садись за баранку и езжай к месту свершения грязных дел.



Кто такой этот Рубан? Вообще не важно. Его у нас называют "самозваным генералом", который занимался обменом заложников с ДНР и ЛНР, а также возил депутатшу Надежду Савченко в Донецк на переговоры с Захарченко.



Одним словом, "зраднык". Как и сама Савченко. Что характерно: по ходу, именно Надя (ее у нас зовут "Гадя" за работу на Кремль) должна была быть наводчиком того самого миномета.



Она приперлась на суд, который выбирал меру пресечения для Рубана, вела себя вызывающе, говорила о подставе СБУ. Но суд сразу во всем разобрался: блестящая операция спецслужбы, миномет, из которого планировали замочить лидера нации, и "самодельная минометная мина диаметром 57 мм и массой 2,6 кг производства РФ". Агрессор вообще страх потерял, даже самодельные мины маркирует.



Конечно, пытливых патриотов несколько насторожило отсутствие в изъятом арсенале традиционных флагов ДНР и ЛНР, портрета Путина, удостоверений генералов ГРУ ГШ МО РФ и легендарной тушенки Мценского завода.



В первый год агрессии ни одна уважающая себя ДРГ из Кремля не попадала в цепкие лапы СБУ без флагов РФ, удостоверений и инструкций "Как взорвать к е... хохлов", подписанных министром обороны Шойгу. На крайняк - руководством ФСБ.



Видимо, на пятом году агрессии террористы стали очень осторожными. Но наши спецслужбы не проведешь! Поэтому Грицак с удовольствием продемонстрировал "упаковочный лист от 11.06.16 воинской части 08819".



Это, по словам мужественного Василия, "часть первого армейского корпуса ДНР". Все сходится. Суд со слезами радости на глазах закрыл Рубана на 60 суток без права внесения залога, в социальных сетях стартовала акция "Лишить кобылу Путина Савченко звания Героя Украины", а аналитики телеканала "112", пребывая в нетрезвом состоянии (Международный женский день все-таки), стали прогнозировать массовые аресты "членов террористической группы Рубана".



Причем первым должны были посадить минометчика, планировавшего цинично расстрелять здания АП и Верховной рады.



Задача, надо сказать, непростая. Правительственный квартал, где расположены здания Кабмина, администрации Вальцмана, Национального банка и Рады, находится на холмах.



Новенький миномет, еще не пристрелянный как следует, надо установить либо на майдане, либо в Мариинском парке. Парк отпадает, поскольку именно там менты в виде новых полицейских отдыхают на скамеечках, пьют кофе, курят, играют на мобилах.



Они могут заподозрить нечто неладное, если прямо на клумбе станут разворачивать миномет. Как минимум сделают замечание типа "по газонам не ходить". Опять же деревья. Трудно рассчитать траекторию. Савченко, конечно, может навести, но надо сделать с десяток выстрелов.



На майдане тоже сложная оперативная обстановка для совершения теракта. Какие-то люди, одетые в зайчиков и белочек, пристают к прохожим, требуют от них сфоткаться за деньги (50–100 грн.).



В случае отказа угрожают физической расправой. Еще постоянно трется чел с ручной обезьянкой и попугаем. Только остановишься - сразу налетают всей толпой. Думаю, организаторы переворота придумали нечто особенное.



Один аналитик телеканала "112" предположил, что миномет установят на "передвижной автомобильной платформе", замаскированной под киоск "украинской шаурмы". Очень может быть.



Чтобы окончательно расставить все точки над "Х", генерал Грицак провел брифинг. По странному стечению обстоятельств именно в этот день главком собрал у себя в неформальной обстановке 18 блогеров, которым рассказал в формате офф-рекордс потрясающие вещи. Но об этом чуть позже. Вернемся к брифингу главы СБУ.



Обожаю публичные выступления Грицака. Это всегда феерия интеллекта, безупречных доказательств и отчета о филигранной работе гениальных украинских спецслужб. Помню, как-то СБУ предотвратила теракты во Франции. Не слышали?



Совершенно фантастическая операция: спецслужба вручила боевику с французскими корнями полторы тонны тротила. Или пластиковой взрывчатки. Не знаю. Боевик-террорист долго упирался, но ему сделали скидку, и он согласился. Прямо на украинско-польской границе его задержали с собаками.



Василий Грицак выступил на брифинге и рассказал, что мерзавец по заданию Захарченко планировал взорвать ряд "мусульманских мечетей" в пригородах Парижа. До выступления Василия не знал, что бывают еще немусульманские мечети.



К примеру, еврейские. Не важно. СБУ попыталась выдать злобного террориста-антисемита Главному управлению внешней безопасности Франции (DGSE). Однако лягушатники уперлись рогом и отказались принимать у себя взрывчатку и террориста. Говорят, что он нам и на фиг не сдался.



Не, ну не мерзавцы ли? СБУ провернула уникальную спецоперацию. Вы попробуйте вручить какому-нибудь французскому туристу полторы тонны тола. Или тротила. Ох, как непросто это сделать. Вместо благодарности "дежесуисты" намекнули на какие-то психологические проблемы у Грицака. Сволочи.



А помните видеоролик, рассказывающий о задержании диверсантов Кремля, которые пытались выкрасть бывшего сотрудника ФСБ и вывезти его на "оккупированные территории"?



Грицак подсказал. На брифинге. Голливуд, извините за выражение, брутально с…сет. Вечереет. В чистом заснеженном поле, затоптанном до состояния каши, останавливается черная машина. Загораются стоп-сигналы.



Сразу к ней подлетают другие черные машины, оттуда выскакивают спецназовцы, орут "Руки на капот!" и героически освобождают похищенного Кремлем эфэсбешника, который перешел на сторону сил добра. До слез…



Два дня Василия доставали вопросом, откуда в чистом поле появились следы до захвата? Потом выяснилось, что это была постановка. Для наглядности. Чтобы не выдавать методы работы украинских спецслужб. Гениальный, чертяка, вы не находите?!



До Василия ни одна спецслужба не додумалась эвакуировать своих засветившихся агентов с помощью "Бла-бла-кара". СБУ додумалась. Дело было так: герои "АТО" вернулись с передовой. Решили начать мирную жизнь. Поехали на заработки в Россию. В Подмосковье.



Совершенно нормальная тема. Через месяц они стали подозревать неладное. Работодатели заставляли их каждый день брать сумку со взрывчаткой и ходить по строго определенному маршруту вокруг объектов инфраструктуры.



Ладно бы раз. Или два. А то почти пять недель подряд! Герои-"атошники" связались по "Скайпу" с нашей спецслужбой. В ситуационном центре быстро "прокачали" ситуацию и все поняли. Дали четкую команду - "с…тесь!".



Для экономии средств рекомендовали воспользоваться услугами сервиса "Бла-бла-кар". И все получилось! Грицак проводит брифинг с участием героев-"разведчиков", вернувшихся с "холода". То есть с заработков в РФ.



Брифинг главы СБУ, посвященный предотвращению грандиозного теракта, совмещенного с переворотом, безусловно, стал жемчужиной в карьере Грицака, прозванного за выдающийся интеллект "Сапогом".



Вот как описывает Василий зловещий план "самозваного генерала Рубана": "Должно быть много крови, много крови. Так хотели кураторы террористов из Москвы. Говорили о тысячах погибших".



Вы только представьте себе этот гребаный зомби-апокалипсис: по правительственному кварталу Киева ездит шахид-автомобиль с минометом. В него заряжают самодельную мину "диаметром 57 мм производства РФ". Палят непрерывно. Савченко по рации координирует огонь. Мина пробивает купол Рады и попадает в голову спикера Парубия. Горит здание Нацбанка. Всем по барабану, курс гривны стабилен.



Кортеж президента в панике покидает двор администрации, сбивая по пути пять-шесть пенсионеров. Количество жертв стремительно растет. Что дальше? Цитирую Грицака: "Они планировали посеять хаос в Киеве, чтобы люди вышли на улицы, а войска вернулись из зоны "АТО"". Гениально!



Совершенно ясно, что когда в центре города шмаляют из гранатометов, то все выходят с протестами на улицу. Обычное дело. Надо сделать селфи с гранатометчиком, выложить все в "Инстаграм".



Что же касается войск, то они давно готовы сорваться по первому выстрелу в Киев. Рубан все четко рассчитал. Только вот где, с…ка, гранатометчик? Уже четыре дня прошло с момента задержания предводителя заговора с арсеналом, а исполнителя так и не задержали.



Патриоты в социальных сетях и эксперты "112" телеканала давно уже поняли, что исполнителями являются члены общественной организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Анонсировали массовые задержания. Но тишина. Как так?!



И тут уместно перейти к таинственной встрече Порошенко с блогерами. Хотя она проходила в закрытом формате, а у участников отобрали телефоны, часы, трусы и авторучки, все восемнадцать блогеров оперативно отписались об итогах двухчасового разговора с лидером нации.



Оказывается, лидер пришел на встречу в джинсах и какой-то мятой рубашке. Это важно. Пришел с женой. Марина не решилась его отпустить одного на такую важную встречу, поскольку подозревала, что он может нажраться с журналистками в такой неформальной обстановке.



Короче, как пишет один восторженный иплан, чье имя я даже не запомнил, "Петр Алексеевич приоткрыл себя как гениальный стратег и шахматист, который разыгрывает комбинацию на много партий вперед. Не время еще брать врагов и изменников за копчик. Но оно (время) обязательно придет".



Все блогеры, как один, были поражены интеллектом Вальцмана, поскольку он даже на болгарском разговаривал (видимо, все же успел поддать). И единодушно стали разгонять "важнейший месседж": "Порошенко идет на второй срок, реформы продолжатся".



Дескать, никакие теракты и попытки Захарченко вместе с Путиным убить лидера его (лидера) не остановят. Он по-прежнему решительно настроен и будет давить пенсионеров, которые рискнут перейти дорогу его кортежу.



Очередная попытка Кремля организовать переворот в Киеве провалилась благодаря ювелирной работе украинских спецслужб. Главаря повязали вместе с минометом.



Самого минометчика, а также членов группы пока еще не пришло время "брать за копчик". СБУ ведет с ними радиоигру. Заманивает в свои сети гораздо более крупную рыбу. Как минимум самого Владимира Владимировича. Вот так.



Александр Зубченко Источник - Русская весна

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