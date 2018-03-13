Джихадистов Гуты раскололи уже на 4 "котла". Идет зачистка

12:17 14.03.2018 Боевики в панике: Котлы у Дамаска множатся, банды в Аль-Гуте теряют квартал за кварталом



Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, рассказал последнюю информацию об обстановке в пригороде Дамаска, который стал наиболее горячей точкой САР.



Последняя неделя в Восточной Гуте получилась довольно плодотворной для САА и достаточно мрачной для зеленых.



Садыки довольно удачно проводили атаки населенных пунктов, дробя большие районы, удерживаемые духами, на маленькие, находя в обороне зелени слабые места. Далее следовало усиление атаки в брешь и последующий охват и окружение района. По итогу получали либо освобожденный район, из которого духи вынуждены были уйти, дабы не попасть в окружение, либо котел, если они все же решали продолжать удерживать его.



Итак, за последнюю неделю были освобождены следующие населенные пункты: Эш Шафуния - 6 дней назад, 7 марта, правительственные силы окончательно взяли его под свой контроль. До этого он гулял по рукам. Два дня назад - 11 марта - были освобождены н. п. Мираба и Афтрис. 12 марта были взяты под контроль правительственных сил н. п. Байт Бова и Модиара.



Помимо освобожденных и взятых под полный контроль САА населенных пунктов, результатом атакующих действий правительственных сил стало образование 4 котлов в Восточной Гуте.



Первый котел - населенный пункт Эр Рихан.



Второй котел включает в себя н. п. Дума и Абд Бейкури.



Третий котел - Хараста эль Басаль.



И наконец, четвертый и самый большой котел включает в себя следующие населенные пункты: Джобар, Арбил, Эль Каса, Айн Терма, Кафер Батна, Сакба, Хамурия.



Количество зелени, остающееся в этих районах? Сейчас не возьмусь оценивать. Вряд ли мои или чьи-либо оценки будут актуальны.



В ближайшее время сирийцы продолжат активные наступательные действия. Будет продолжена оказавшаяся очень удачной практика дробления районов, удерживаемых духами, и образование котлов. Похоже, что для духов это тоже оказалось сюрпризом, правда неприятным. И это не последний сюрприз для них.



По правде, в начале операции в Восточной Гуте думалось, что боевики будут дольше и жестче бодаться. Тем приятней для нас полученный за последнее время результат.



Как сложится ситуация в дальнейшем, будем видеть. На сегодня все еще сохраняется опасность контратак зеленых, попавших в котлы, и до сих пор сохраняется опасность небольших вылазок или масштабной атаки из лагеря Ярмук.



Сирия, Дамаск. 13 марта 2018 года.











Источник - Русская весна

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521019020

Новости Казахстана

