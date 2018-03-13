Лидер Таджнации Рахмон улетел в гости к Казахскому Елбасы

11:29 14.03.2018 14 марта Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с целью совершения официального визита и участия во встрече Глав государств Центральной Азии отбыл в Республику Казахстан.



В Международном аэропорту города Душанбе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Премьер-министр Республики Таджикистан, Руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и другие официальные лица.



В этом визите Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник Президента Республики Таджикистан по зарубежным связям, министры: внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, председатель Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, председатель Комитета по развитию туризма, директор Агентства государственной службы, директор Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг, руководитель Антимонопольной службы, председатель Федерации профсоюзов и другие официальные лица. Источник - khovar.tj

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