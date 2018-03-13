Мохнатая стая. КазМЧС закупило в Лас-Вегасе 25 амер-вертолетов EC145e и еще 10 китайских H125 и Н130 и еще 4 немецких...

11:22 14.03.2018 КЧС Казахстана заключил контракты на поставку 39 вертолетов



Делегация Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана во главе с генеральным директором АО "Казавиаспас" посетила ежегодную конференцию и специализированную выставку Международной вертолетной ассоциации в городе Лас-Вегас.



Как сообщает пресс-служба КЧС, на выставке были представлены более 200 сервисных компаний и производителей запасных частей, медицинского, противопожарного, спасательного и иного оборудования для вертолетов.



По итогам мероприятий делегация заключила контракты с американским вертолетным оператором Metro Aviation на поставку 25 вертолетов EC145e для санитарной авиации и оказания прочих авиационных услуг; с китайским вертолетным оператором Heliflite China на поставку 7 однодвигательных вертолетов H125 и 3 однодвигательных вертолетов H130 для выполнения авиационных работ и в качестве воздушной скорой помощи; с немецким вертолетным оператором Helicopter Travel Munich на поставку 4 однодвигательных вертолетов H125 для пассажирских перевозок, авиационных работ, видео- и фото-съемок, а также работ в интересах противопожарных служб и др. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521015720

Новости Казахстана

