Сделку по продаже китайской "Хуасинь" части "Роснефти" отложили на неопределенный срок

11:18 14.03.2018 Сделка по вхождению китайской "Хуасинь" (China Energy, CEFC) в капитал "Роснефти" откладывается на неопределенный срок - вопреки заявлениям главы российской госкомпании Игоря Сечина, который говорил о намерении закрыть сделку еще до конца 2017 года



Сделка по вхождению китайской "Хуасинь" (China Energy, CEFC) в капитал "Роснефти" откладывается на неопределенный срок - вопреки заявлениям главы российской госкомпании Игоря Сечина, который говорил о намерении закрыть сделку еще до конца 2017 года



Сделка по вхождению китайской компании "Хуасинь" (China Energy, CEFC) в капитал "Роснефти" откладывается на неопределенный срок - вопреки заявлениям главы российской госкомпании Игоря Сечина, который говорил о намерении закрыть сделку еще до конца 2017 года.



Реализация достигнутых договоренностей зависит от кредитной нагрузки CEFC, кроме того, необходим значительный стартовый платеж и привлечение внешнего финансирования, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные рейтингового агентства China Chengxin International.



В случае осуществления сделки CEFC столкнется с "существенным ростом долговой нагрузки", подсчитало рейтинговое агентство, а в случае отказа китайской компании грозит потеря сделанных инвестиций. "Дочка" CEFC - CEFC Hainan - уже заплатила "несколько сотен миллионов долларов" за начало сделки.



В конце 2016 года 19,5% "Роснефти" купил консорциум катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore. Позднее из-за сложностей с финансированием сделки QIA и Glencore решили оставить за собой 4,7% и 0,5% акций "Роснефти" соответственно, перепродав оставшуюся долю CEFC. В сентябре прошлого года главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин прогнозировал, что сделка будет закрыта до конца 2017 года.



В начала года стало известно о проблемах CEFC. Основателя и главу компании Е Цзяньмина допросили по нескольким коррупционным делам, писали китайские СМИ. Затем агентство Reuters сообщило об аресте бизнесмена. Сейчас он, по некоторым данным, находится под домашним арестом, но были сообщения о том, что снять ограничения с него могут в конце марта.



В понедельник на этой неделе сообщалось, что в капитале "Роснефти" может появиться еще одна китайская госкомпания - Huarong, которая вошла в капитал CEFC. По мнению экспертов, появление Huarong поможет решить затянувшиеся проблемы с финансированием сделки с "Роснефтью". Источник - newsru.com

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