Душанбе. Показательно арестованы за дебош (на 5 суток) сын и зять некогда влиятельного экс-Тадж-минэнерго Гула (свата Рахмона)

10:51 14.03.2018 Гул Шерали об аресте сына: "Думаю, что кто-то мне мстит"



Гул Шерали, экс-министр энергетики и промышленности Таджикистана, подтвердил задержание сотрудниками милиции своего сына и зятья. "На сделанное им добро милиционеры ответили злом", заявил он в беседе с Радио Озоди вечером 13 марта.



Диловар Гулов, 22-летний сын экс-министра энергетики и промышленности РТ, арестован на 5 суток. Как сообщает УМВД по городу Душанбе Диловар Гулов, Дилшод Нуруллозода (зять Гула Шерали) и еще 11 человек были задержаны 10 марта у столичного ресторана "Галакси" за мелкое хулиганство.



Сообщается, что между молодыми людьми возникла словесная перепалка. Дело до драки не дошло – сотрудники милиции ОМВД по району Исмоили Сомони оперативно прибыли к месту конфликта.



Но возмутители спокойствия не подчинились сотрудникам милиции, после чего была вызвана оперативная группа, которая и задержала всех.



Как сообщает УМВД по г. Душанбе, все нарушители общественного порядка арестованы в срок от 5 до 15 суток. Они будут заняты общественными работами и благоустройством столицы



Сообщается, что на 15 суток арестован и Саидакрам Давлатшоев, водитель Гула Шерали. В ОМВД сказали, что Давлатшоев за нетрезвое вождение автомобиля лишен права водить машину сроком на 5 лет.



Но у Гула Шерали своя версия произошедшего. По его словам, ночью 10 марта около театра оперы и балета имени Айни конфликтовали сотрудник ДПС и водитель. "Диловар, который проезжал мимо, остановил машину и попросил водителя не спорить с сотрудником милиции. После того, как конфликт был улажен, сотрудники милиции задержали моего сына и потребовали, чтобы он написал объяснительную. Одним словом, на сделанное добро милиционеры ответили злом", говорит экс-министр.



"Во всем виноваты сотрудники милиции… Я столько лет работал на благо страны, никогда никому не причинил зла. Вот я думаю, наверное, кто-то мстит мне. Что происходит, уму не постижимо", говорил Гул Шерали в беседе с Радио Озоди.



Летом 2015 года Диловар Гулов за нарушение правил тонировки стекол автомашины был оштрафован на 5 тыс. сомони.



Напомним, другой сын Гула Шерали - Ашраф Гулов женат на одной из дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона – Парвине Рахмон.



Гул Шерали с 1 декабря 2006 года по 21 ноября 2013 года возглавлял министерство энергетики и промышленности РТ. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521013860

Новости Казахстана

