"Зеркальная" дружба. Таджикистан вновь скандалит с Россией из-за авиа-тарифов

10:48 14.03.2018 Минтранс РФ пригрозил Таджикистану из-за остановки полетов "Уральских авиалиний"



Министерство транспорта России пригрозило "зеркальными мерами" в отношении таджикского перевозчика в связи с тем, что Душанбе не подтвердил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" допуск на ряд маршрутов из городов России в города Таджикистана.



Таджикская сторона не уведомила российскую о невыдаче разрешения на выполнение полетов "Уральских авиалиний" по маршруту Пермь – Душанбе, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ. В ведомстве отметили, что начиная с 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров".



"Заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются не подтвержденными по неизвестным причинам", заявляют в российском Минтрансе.



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В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии" по всем вышеуказанным маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика



По сообщениям СМИ, о возобновлении после трехлетнего перерыва авиаперелетов из Перми в Душанбе сообщалось в январе. "Уральские авиалинии" планировали летать на этом направлении всего месяц.



В Минтрансе России также сообщили, что Россия готова начать переговоры 22 или 23 марта в Москве, а до переговоров попросила выдать разрешения на полеты авиакомпании "Уральские авиалинии".



"В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии" по всем вышеуказанным маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика", сообщает пресс-служба Минтранса РФ.



Министерство транспорта Таджикистана пока не отреагировало на заявление российского Минтранса.



Новое обострение в конфликте авиавластей России и Таджикистана произошло спустя несколько месяцев после того, как Москва и Душанбе пришли к соглашению по поводу регулярных рейсов российской авиакомпании "Ямал" из международного аэропорта "Жуковский" в Душанбе.



Напомним, конфликт начался в ноябре 2016 года после того, как Душанбе отказался согласовать полеты российских авиакомпаний из нового подмосковного аэропорта "Жуковский".– тогда Минтранс РФ приостановил полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы. Только 27 января прошлого года первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов по итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией в Душанбе, сообщил, что Москва пересмотрела свое предыдущее решение о приостановке полетов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы России.



В Таджикистане функционируют только две авиакомпании, которые, в основном, осуществляют полеты в города России. Источник - rus.ozodi.org

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