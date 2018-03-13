 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.03.2018
11:29  Лидер Таджнации Рахмон улетел в гости к Казахскому Елбасы
11:22  Мохнатая стая. КазМЧС закупило в Лас-Вегасе 25 амер-вертолетов EC145e и еще 10 китайских H125 и Н130 и еще 4 немецких...
11:18  Сделку по продаже китайской "Хуасинь" части "Роснефти" отложили на неопределенный срок
11:06  Убедительная неадекватность. Как Трампу удалось остановить корейский ядерный кризис, - А.Ланьков
10:51  Душанбе. Показательно арестованы за дебош (на 5 суток) сын и зять некогда влиятельного экс-Тадж-минэнерго Гула (свата Рахмона)
10:48  "Зеркальная" дружба. Таджикистан вновь скандалит с Россией из-за авиа-тарифов
10:45  Хрен вам, а не микрочип. Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm сингапурцами
10:15  Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем, - В.Катасонов
10:11  Лыжник Колядин стал первым в истории казахстанцем, взявшим "золото" зимней Паралимпиады
09:14  Восточная Гута может быть взорвана химической атакой боевиков-террористов, - Н.Бобкин
07:42  Дикая клюква. Первый канал Эрнста "Золотой Ордой" разрушает единство российской нации
07:34  Экс-депутат парламента Молдавии Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
07:29  Япона жена подвела. Премьер Абэ обвинен в подделке земельных документов
07:23  Между "Хамасом" и "Фатхом" заложили бомбу. В секторе Газа пытались взорвать палестинского премьера Хамдаллу
07:16  Си Цзиньпин перестраивает Китай под себя, - М.Коростиков
07:13  Умер британский астрофизик Стивен Хокинг (Путин дал яду?)
01:04  На среду - война с Англией
00:56  Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин
00:17  Бывший первый вице-премьер Узбекистана Б.Хамидов возглавил Ассоциацию банков РУ
00:13  Узбекистан начнет организованную поставку трудовых мигрантов в Турцию
Вторник, 13.03.2018
23:16  Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:03  Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"
22:54  В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков
22:49  Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"
22:24  Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео
19:44  ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел
11:24  Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский
11:21  Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко
11:19  Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:17  Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:16  В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)
11:12  Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе
10:36  Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев
10:27  В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ
10:14  Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам
10:10  КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией
10:06  КазАлюминий возглавил Романов. Машкевич перетасовал вассалов в своих казахских владениях
09:14  Как голландский гульден помог Екатерине II в разгроме турок (история)
08:59  Не фунт Хартума. В африканские разборки втянуты все крупнейшие игроки, включая Россию, - Е.Сатановский
08:42  Механизм компенсации. Конечная цель Москвы – мирный распад США, - The Saker
08:39  Карго-культ по-украински, или Новый этап фашизации, - С.Ахматов
08:36  Прайс на Терезу Чернухину. Рос-олигархи спонсируют британских "тори", - Sunday Times
08:30  Сможет ли Трамп победить Ким Чен Ира? - Дж.Рубин
08:23  Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...
08:21  В туркменском концлагере Овадан-депе умер экс-руководитель следственного отдела КНБ Отузов
08:16  Сезон охоты. Как действует Турция в условиях политической изоляции, - "Известия"
08:12  Любовь и фобии. К итогам первого визита Мирзиеева в Таджикистан
08:11  Аты-баты... В казахстанской армии рассказали о полном отсутствии уклонистов за последние 15 лет
08:05  Дайте им йаду! Русские агенты отравили в Англии еще и зятя Березовского - Шуппе, - The Sun
07:58  Проповедник Гюлен лишил Турцию канала связи с США, - Т.Ахметов
07:55  Россия и Турция решают судьбу Восточной Гуты, - И.Субботин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хрен вам, а не микрочип. Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm сингапурцами
10:45 14.03.2018

Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm азиатским конкурентом

Президент США Дональд Трамп, сославшись на интересы национальной безопасности США, заблокировал сделку по покупке сингапурской Broadcom Ltd. американского производителя микрочипов Qualcomm Inc.

Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

Комитет по иностранным инвестициям США, как сообщалось, пришел к выводу, что сделка, соглашение по которой еще не было подписано сторонами, могла бы иметь последствия для технологического соревнования США и Китая.

Qualcomm является лидером в сфере создания важнейших полупроводниковых технологий. Продажа Qualcomm, по мнению американских экспертов, могла бы ухудшить конкурентоспособность чипмейкера, поскольку, вероятно, в результате сделки могли бы уменьшиться расходы корпорации на НИОКР.

Потенциальная сделка Qualcomm и Broadcom стоимостью $117 млрд могла бы стать крупнейшей в отрасли. Ее значимость повышает существенная роль чипов и технологий Qualcomm в развитии стандарта беспроводных сетей 5G.

Qualcomm, созданная в 1985 году, в первую очередь известна как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах.

Источник - ИНТЕРФАКС
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521013500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  