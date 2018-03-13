Лыжник Колядин стал первым в истории казахстанцем, взявшим "золото" зимней Паралимпиады

10:11 14.03.2018 Казахстан впервые в истории завоевал "золото" зимней Паралимпиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Победу в спринте на 1,5 километра классическим стилем стоя принес лыжник Александр Колядин. Вторым с отставанием в 0,8 секунды финишировал японец Йошихиро Нитта, а третьим стал канадец Марк Арендс (+1,1).



В понедельник, 12 марта, другой казахстанский лыжник Александр Герлиц остановился в шаге от медали на дистанции 20 километров свободным стилем стоя, став четвертым. Источник - Vesti.kz

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