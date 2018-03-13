Восточная Гута может быть взорвана химической атакой боевиков-террористов, - Н.Бобкин

09:14 14.03.2018 США пригрозили односторонним применением силы против Сирии



Сирийская гражданская война 15 марта вступает в восьмой год с новой угрозой прямого военного вмешательства США. Американский представитель в Совете Безопасности ООН Никки Хейли заявила 12 марта о готовности Вашингтона действовать в Сирии самостоятельно, если Россия, Иран и Сирия продолжат, по ее словам, игнорировать 30-дневное прекращение огня, одобренное ООН. По данным Генштаба ВС России, поводом для одностороннего применения силы против Сирии станет провокация боевиков в Восточной Гуте (предместье Дамаска) с применением химических боезарядов, производимых боевиками, и обвинением в химической атаке сирийских властей.



"Не уступить" Сирию России и Ирану



В основе позиции Белого дома по Сирии при президенте Дональде Трампе лежит стремление "не уступить" это арабское государство России и Ирану: в Вашингтоне считают, только так можно обеспечить безопасность Израиля и защитить суннитский мир от шиитской экспансии. Однако главной целью здесь является не допустить укрепления позиций России на Ближнем Востоке.



Администрация Трампа начала работать над разделом Сирии. Вместо того чтобы склонять враждующие стороны к переговорам и влиять в этом направлении на сирийскую оппозицию, Вашингтон построил свою кампанию по борьбе с "Исламским государством" (организация, запрещенная в России. – Ред.) вокруг сирийских курдов, несмотря на все возражения Турции, для которой создание независимого курдского анклава в Сирии абсолютно неприемлемо. Освобожденные от ИГ восточные районы Сирии перешли под контроль курдских наземных войск, которые не пользуются доверием у сирийских арабов, выступающих решительно против американского раздела страны.



Восточная Гута на карте Сирии



Восточная Гута на карте Сирии. Инфографика Daily Mail



Что касается Восточной Гуты, то США пытаются остановить успешные действия правительственных сил по уничтожению террористов, контролирующих этот прилегающий к столице район. Насилие продолжается и в других частях страны, включая Идлиб и Африн. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, Сирия "истекает кровью внутри и снаружи". Согласно данным ООН, более 13 млн. человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе около шести миллионов детей. Глава ООН подчеркивает, что ни одна из резолюций Совета Безопасности ООН не была реализована, предоставление гуманитарной помощи не было безопасным, беспрепятственным или устойчивым и никакие осады не были сняты.



Теперь представитель США в ООН обвиняет Россию в нежелании убедить правительство Асада отказаться от боевых действий против боевиков в Восточной Гуте, терроризирующих Дамаск минометными обстрелами вопреки всем решениям о перемирии и открытии гуманитарных коридоров. А почему бы американской администрации не оказать давление на своего союзника Саудовскую Аравию, под патронажем которой находится группировка "Джейш аль-Ислам" (Jaysh al-Islam), контролирующая большую часть Восточной Гуты? Эта группировка открыто призывает к физическому уничтожению шиитов и алавитов и ведет геноцид против значительной части сирийского народа. "Джейш аль-Ислам" признана террористической организацией Сирией, Россией, Ираном и Египтом. В свое время бывший госсекретарь США Джон Керри также упоминал ее в числе террористических "подгрупп", но до включения "Джейш аль-Ислам" в список террористических организаций в США дело не дошло. Вашингтон не возражал против предложения Эр-Рияда о включении представителей этой группировки в состав делегации сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, а Никки Хейли настаивает на прекращении вооруженной борьбы с "Джейш аль-Ислам".



Провокация с химическим оружием



Иранское информационное агентство Мехр приводит текст выступления на заседании СБ ООН постоянного представителя Сирии Башара аль-Джафари, доложившего о принятии множества мер для облегчения страданий гражданских лиц в Гуте, включая открытие двух гуманитарных коридоров для обеспечения их безопасного выхода. Сирийские власти ввели полное и ежедневное прекращение боевых действий с 9:00 до 14:00 с целью предоставления гуманитарной помощи и беспрепятственной эвакуации гражданских лиц в районах, принадлежащих террористическим группам. Однако все попытки правительства Сирии обеспечить прохождение конвоев с гуманитарной помощью наталкивались на огневое сопротивление со стороны боевиков-террористов. Джафари не согласен с заявлениями об отсутствии достаточной информации о ситуации в Сирии: в Дамаске существует Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, а также десятки учреждений ООН и 13 неправительственных организаций, напоминает сирийский постпред.



Не принимается во внимание и информация правительства Сирии о планируемых террористами провокациях с использованием химического оружия в Восточной Гуте. Сирийские военные заявили 12 марта, что обнаружили в освобожденном от оппозиции поселке Афтрис мастерскую по изготовлению боеприпасов с отравляющими веществами. Проведение террористами химической атаки с последующим обвинением в этом правительства Сирии – самый вероятный вариант развития событий.



Вроде бы уже не раз опробованная провокация может сработать и сегодня. Теперь речь идет не только о неразборчивости США в оценке фактов: к американской позиции примкнул и французский президент Макрон. Отвечая на вопрос о сирийском конфликте на пресс-конференции в Индии, Макрон сказал, что Франция будет готова нанести удар, если найдет "неопровержимые доказательства" применения химического оружия. И делать это Париж собирается "в тандеме с американскими партнерами".



Николай БОБКИН | 13.03.2018 Источник - Фонд Стратегической Культуры

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