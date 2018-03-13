Дикая клюква. Первый канал Эрнста "Золотой Ордой" разрушает единство российской нации

07:42 14.03.2018 По главному телеканалу страны начался показ "не совсем однозначного" телесериала о так называемом татаро-монгольском иге на Руси.

Первый российский канал начал показ 16-серийной приключенческой мелодрамы (именно так определил жанр сериала сам канал) "Золотая Орда". В то же время создатели картины делают акцент на том, что это фэнтези и что все герои и события вымышленные. Специально для съемок было построено пять квадратных километров декораций и сшито почти две тысячи костюмов эпохи XIII века.



"Конец XIII века. Русь под гнетом монголо-татар. Великий князь Ярослав мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистное иго, но его врагами на этом пути становятся родной брат - опальный князь Борис - и старший сын Владимир. В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды - Менгу-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он приехал, чтобы угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса. Ярослав не хочет нарушить законы веры и чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол. Устинья с караваном отправляется на чужбину. Менгу оставляет Ярославу подарок от Великого хана - юную Наргиз, которая пробуждает князя к жизни и ставит его перед роковым выбором. На одной чаше весов - любовь и страсть, на другой - престол и жизнь самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава. Тем временем Великий хан Золотой Орды Берке чувствует приближение скорой смерти и отчаянно мечтает о наследнике. В степи он встречает 16-летнюю Айжан, дочь богатого купца. Жестокий старик делает юную красавицу своей третьей женой. Казалось бы, вместе с окончанием свадебного обряда жизнь прекрасной Айжан оборвется, но юный художник Николка, пригнанный в Орду с посольством Менгу-Темира, готов отдать жизнь за свободу и поцелуй прекрасной чужеземки..."



Это описание сериала с сайта Первого канала.

- "Золотую Орду" мы задумали совместно с Первым каналом около пяти лет назад. Советовались, выбирали тему, которая может привлечь разную аудиторию не только в России, но и за ее пределами, будет интересна и на локальном, и на международном рынках. Мы поставили перед собой задачу снять сериал, которого еще не делали в России, который по истории, по масштабам воплощения не уступит лучшим западным образцам последних лет. Период расцвета Золотой Орды показался нам ярким, кинематографичным, поэтому он и был взят за основу. Однако мы сознательно ушли от исторических фактов, до сих пор вызывающих много споров, - все наши герои и события вымышленные, - говорит генеральный продюсер этого телепроекта Рубен Дишдишян.

- "По жанру "Золотая Орда" - фэнтези, а не реалистичная историческая драма. Я бы назвала сюжет "Золотой Орды" нашей фантазией на тему XIII века.



А фантазия, как известно, вовсе не претендует на достоверность и реалистичность, она всего лишь похожа на реальность.

...Тем не менее, при работе над сценарием мы ознакомились с огромным количеством справочной и исторической литературы, пообщались со многими консультантами. И только после того, как по части

истории и быта был пройден большой исследовательский путь, мы стали фантазировать на выбранную тему, - вторит Дишдишяну креативный продюсер Елена Денисевич.



Режиссер сериала Тимур Алпатов также акцентирует внимание на том, что это вымышленная история:

- При подготовке мы привлекли трех исторических консультантов. Все они говорили абсолютно разные вещи, каждый вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Как было на самом деле - не поймешь. Есть, например, версия, что ига не было, что монголы были лояльны к нам, а русичи платили им деньги за определенные услуги. Или, например, откуда возникло представление, что монголы были грязные, необразованные дикари? Да, среди них были и такие, но в своем большинстве это были воспитанные, образованные люди, следящие за своим внешним видом. На четвертом месяце работы над материалом я четко понял, что правду мы не найдем. Именно потому было решено не гнаться за историческими соответствиями и снимать историческое фэнтези, где все условно.

О том, насколько далеко в своей фантазии зашли авторы сериала, транслируемого по главному телеканалу страны в последние дни перед президентскими выборами, мы поговорили с историками, ведущими специалистами по Золотой Орде (кстати, не только из России, но и из Казахстана). Специально по нашей просьбе Ильнур Миргалиев, Жаксылык Сабитов и Искандер Измайлов посмотрели первые две серии, показанные 12 марта.



- Ваши первые впечатления?

Жаксылык Сабитов - специалист по средневековой истории Улуса Джучи и этногенезу тюркских народов, эксперт института мировой экономики и политики (Астана, Казахстан):

- Первое, что сразу бросается в глаза - сериал исторически недостоверный. Почти все персонажи не соответствуют историческим сведениям, которыми мы сегодня обладаем. Некоторые вещи и даже персонажи вообще выдуманы. Например, князь Борис, якобы правивший в Суздали. Не было такого! Судя по контексту, события в сериале происходят в 1261-1262 годах. Князем Владимирским в то время был Александр Невский. А Ярослав, который показан как князь, возможно является братом Александра Невского, который, между тем, начал править только в 1263 году. Т.е. по сути, Невский в это время должен быть живой.

У показанного Ярослава и детей таких не было: старший и младший сыновья.

Вообще, как историк скажу: с точки зрения российской истории искажений даже больше, чем с точки зрения истории золотоордынской.



Берке вообще показан каким-то садистом. Эдакие 50 оттенков Золотой Орды. Привели, значит, к нему жену, он взял плетку и... зритель все понял. Авторы сделали из него отрицательного героя. Кроме того, в фильме говорится, что ему 56 лет. Но в исторической науке уже достигнут консенсус относительно его возраста. Ученые склоняются к мнению, что Берке родился после похода Джучи на Хорезм, т.е. на описанный в сериале период ему должен быть 39-41 год. Никак не 56! Стариком его называть не стоит.

В сериале Берке называют великим ханом. Это абсолютный бред! Он был просто правителем Золотой Орды, но титул хана не носил. К власти он пришел в момент распада Монгольской империи. Существование Орды тогда стояло под вопросом. Против нее выступали три из четырех улусов. На самом деле, власть досталась ему в экстремальных условиях. Его называют ханом, но титул хана Берке не принимал. Ханом был уже его наследник Менгу-Тимур.

Искандер Измайлов - доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии Академии наук Татарстана:



- Тема истории татарского народа и, в частности, Золотой Орды в последнее время в российском кинематографе стала актуальной. Достаточно вспомнить фильмы "Орда", "Легенда о коловрате", целый ряд сериалов об Иване Грозном. Это неразрывная часть российской истории, но преподносится она в своеобразном виде. Я сразу же с некоторым сомнением относился к этому сериалу. Однако российский кинематограф смог меня удивить.

Настолько плохого сериала я и представить не мог!

В последнее время в российском кино полюбили жанр "фэнтези". Причем, фэнтези может быть как с титрами "основано на реальных событиях" (например, фильм "Крым"), так и с титрами "не основано на реальных событиях" (например, сериал "Золотая Орда"). Создатели сериала оказались между двумя жанрами: для фэнтези он слишком историчен, а для исторического фильма это сплошная фантазия. Для профессионального историка просмотр подобной картины - серьезное испытание для нервов. Я все же специализируюсь на средневековой истории, к тому же еще и археолог - знаком с материальным миром той эпохи. В общем, для меня это оказалось вдвойне серьезным испытанием.

Всерьез обсуждать детали исторической канвы сериала "Золотая Орда" сложно - это же фэнтези. Авторы, конечно, умудрились найти лазейку: сняли сериал, наверняка прозвучала критика, после чего они решили позиционировать свое детище как российскую "Игру престолов". Только вот для того, чтобы это стало "Игрой престолов", необходимо, чтобы за фильмом стоял хороший сценарий. В сериале канала HBO есть интрига, есть герои, образы. В российском же фэнтези нет ни исторической основы, ни ярких персонажей (может быть, за исключением некоторых женских образов). Какая-то история на перевертышах: жену князя забирают в Орду, хан дарит наложницу... Словом, люди попадают в незнакомую обстановку и начинают действовать, а это избитый и неинтересный прием.

А ведь между тем, история самой Золотой Орды очень богата. Там много ярких деталей, которые сами просятся на экран. Без всяких фэнтези. Но, к сожалению, наши сценаристы плохо знают как свою историю, так и историю Орды. Они попросту не в состоянии завлечь зрителя.



Но вот что особенно повергает меня в некоторый ужас и пессимизм: как бы создатели сериала не выпячивали вперед слово "фэнтези", сериал все же является прямым отражением некоторой исторической действительности - иначе бы он не назывался "Золотая Орда". К сожалению, авторы картины даже с историей Руси обращаются по-хамски. Вот есть в сериале образ Ярослава Юрьевича, последнего оставшегося в живых наследника великого князя, который получил ярлык на княжение от самого Бату. Никак невозможно понять, почему в этом фильме нет Александра Ярославича Невского. Зато есть какой-то вымышленный князь Борис (похоже это аллюзия к Борису Тверскому, который жил на 100 лет позже описанных в сериале событий).



Мы, воспитанные на фильмах Эйзенштейна зрители, не видим в сериале Невского. Почему? Может быть, авторы посчитали, что это снизит его образ? Может, они испугались того, что зрители поймут, что это был вполне себе реальный князь, который взаимодействовал с Ордой, и не такой уж он и великомученник?

С другой стороны, события, которые изображены во всех фильмах о Золотой Орде, имеют один общий момент: все они изображают Орду как какое-то инфернальное зло, которое существует вне Руси и является злокозненной силой, которая давит Русь. В первых двух сериях стартовавшего сериала есть отсылки к татарам, которые сожгли окрестности Новгорода, которые забрали русских в армию Орды - но в реальности такого никогда не было! Словом, отношение к татарам в российском кино не изменилось со времен Эйзенштейна. Единения российской нации тут точно не происходит.

В то время, как Русь показана как страна христианская и цивилизованная, Золотая Орда - вопреки всей правде - предстает как языческая страна. Ничего подобного! Берке - хан, который принял ислам. А при Джанибеке ислам уже 40 лет был государственной религией. Ислам изменил всю культуру и цивилизацию Орды. В сериале же подчеркивается, что это некое язычество.

В кинематографе XXI века возрождаются церковные мифы XVI века, когда русское государство, усилившись, начало экспансию на татарские земли, и нужно было обоснование этой экспансии. Но ведь это же наша общая история!



Ильнур Миргалиев - руководитель Центра исследований истории Золотой Орды и татарских ханств имени Миркасима Усманова Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Татарстана:

- Мне, как специалисту, сложно оценивать этот фильм, он же не исторический и не документальный. В нем просто используется бренд Золотой Орды. Этнические обозначения, названия городов, имена ханов взяты из нашей тематики. А вот весь сюжет - это выдумка. Режиссеры и сами вначале об этом говорят. Как зритель скажу: фильм не впечатлил. Я не вижу внутреннюю логику. Сценаристы выбрали банальные сюжеты. Какое-то женское кино получилось: история показана через трагедию женщины. Женской аудитории, наверное, понравится. Эдакий "Великолепный век" на российский лад. Качество съемок меня тоже не впечатлило.

- Описывая этот сериал, Первый канал, часто использует термин "монголо-татарское иго". Насколько он уместен?

Жаксылык Сабитов: - Монголо-татарское иго - это идеологическое клише. Русские от этого "ига" не так уж сильно страдали, как принято считать в общественном сознании. Русские княжества входили в состав Улуса Джучи.



В этой связи в сериале показаны странные вещи. Например, Берке отправляет к русскому князю посла. Это то же самое, как если бы Путин отправил посла к Минниханову - он же в Поволжье полпреда назначает. Ну, какие послы могут быть относительно княжества в составе Улуса Джучи? Да, там правили Рюриковичи, но княжества входили в состав Золотой Орды. Слово "иго" деформирует отношения русских княжеств и Орды. Русские княжества являлись подданными. А иго предполагает одинакового уровня субъекты.

Более того, складывается ощущение, что авторы сериала противопоставляют русский мир и ордыно-мусульманский мир. Именно Берке, бывший мусульманином, показан негативно. Плохие ордынцы - именно мусульмане. По крайней мере, именно такое впечатление остается после просмотра первых двух серий - уж не знаю, как дальше в сериале будут развиваться события. Показалось, что создателям фильма близки идеи евразийства Гумилева: он любил Золотую Орду, но считал, что исламизация Орды погубила ее.

Ильнур Миргалиев: - Сам термин "иго" введен в оборот в XVII веке, причем, пришел он к нам из Польши. Означает "гнет русских земель". В советский период, по сути, это был главный термин, который все объяснял: был период ига, затем Куликовская битва, затем период освобождения Руси от Золотой Орды. Русская национальная история и история других некоторых восточноевропейских народов строилась на антагонизме. Слово "иго" никак не может раскрыть отношения Орды со своими территориями. Абсолютно неадекватный термин.

- В 2012 году в России вышел художественный фильм "Орда", который также вызвал горячие споры и который многие обвинили в противопоставлении русского и золотоордынского миров. Насколько сериал "Золотая Орда" отличается от своего предшественника?

​Жаксылык Сабитов: - В фильме "Орда" все было абсолютно деревянным, это абсолютно шаблонный фильм, где есть святой митрополит Алексий и плохие, злые и недалекие ордынцы. Эта картина построена на сплошных клише. И исторических ошибок там море. Простите, там показано традиционное русское блюдо картошка. А события разворачиваются в XIV веке. Какая картошка в Европе в XIV веке, когда Америку открыли в XV? У фильма "Орда" была четкая идеологическая задача, снимался он с подачи православных структур. Что касается сериала "Золотая Орда", мне показалось, что целью здесь являются деньги: авторы захотели сделать кассу. А ошибки допустили не из-за злого умысла, а потому что не хватило хороших исторических консультантов. По идее, по истории Золотой Орды можно снять эпопею ничуть не хуже "Игры престолов".



Но сериал Первого канала примитивен, он не показывает и доли того, что происходило в Улусе Джучи.

Ильнур Миргалиев: - В сериале "Золотая Орда", так же как и в фильме "Орда" 2012 года, противопоставление двух миров присутствует. Сценаристы стали играть на стороне мифов, которые до сих пор живы в российском обществе. Уже в первых же сериях прозвучали такие слова как "басурмане", "проклятые татары". Русь, русские князья, русский народ показаны белыми и пушистыми, а вот татаро-монголы, половцы - эдакие варвары проклятые. Конечно, все это проиллюстрировано не так злобно и агрессивно, как в фильме "Орда", но это заметно.



- Насколько сериал "Золотая Орда" корректен?

Жаксылык Сабитов: - Ошибок в сериале, конечно, много, и это, безусловно, будет в Казахстане раздражать многих. Орда, особенно мусульманская ее часть в лице Берке - в сериале отрицательный персонаж. А для Казахстана Берке - один из потенциальных позитивных исторических персонажей. Он был прагматичным политиком, при нем в Сарае открылась православная партия. По сути, Берке спас Орду. Без Берке ее не было бы вообще. То, как его изобразили в сериале (по крайней мере, в первых двух сериях), не понравится тем, кто считает себя наследником Золотой Орды. Думаю, в Татарстане недовольные тоже будут.



​Ильнур Миргалиев: - Видно, что фильм создан русским миром, и что татары в этом мире чужие. Сериал показывает, что есть русские и есть татары, и кто хороший, а кто плохой - тоже ясно. Наш народ уже давно привык к очернению нашей истории. А сценаристам, режиссерам нужны сюжеты, на которых можно заработать, вот они и обратили свои взоры к Золотой Орде. Конечно, татар задевает, что их показали не совсем корректно. Тем не менее, бренд Золотой Орды вызывает у кинематографистов интерес. А значит, есть надежда на то, что следующие фильмы будут более корректными. С другой стороны, этот сериал - звоночек и татарским властям: пора снимать и свои фильмы. В 2019 году будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Мы, например, написали письмо театру Камала, чтобы они вернули в свой репертуар спектакль "Идегәй" (о событиях вокруг ханского престола - "Idel.Реалии"). Надо самим активно показывать свою историю и показывать ее достойно и правильно.

​Искандер Измайлов: - Он не корректен уже хотя бы потому, что изображает татар и Орду неким инфернальным злом, варварским и языческим государством. Это какие-то степи, палатки, кочевники, хотя уже даже во времена Берке и Бату были большие города: например, Укек, позднее Сарай-аль-Джадид - они были больше Владимира, Киева, Лондона, Парижа того времени. Создатели сериала пытаются впихнуть татарскую историю в некое прокрустово ложе, где правят злоба и интриги. Если уж это фэнтези, тогда хотя бы назовите это другим словом. У нас же нет исторических претензий к "Игре престолов". По сути, сериал "Золотая Орда" - определенное надругательство над татарской историей.



13 марта 18 Источник - asiarussia.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521002520

Новости Казахстана

