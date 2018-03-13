 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.03.2018
11:29  Лидер Таджнации Рахмон улетел в гости к Казахскому Елбасы
11:22  Мохнатая стая. КазМЧС закупило в Лас-Вегасе 25 амер-вертолетов EC145e и еще 10 китайских H125 и Н130 и еще 4 немецких...
11:18  Сделку по продаже китайской "Хуасинь" части "Роснефти" отложили на неопределенный срок
11:06  Убедительная неадекватность. Как Трампу удалось остановить корейский ядерный кризис, - А.Ланьков
10:51  Душанбе. Показательно арестованы за дебош (на 5 суток) сын и зять некогда влиятельного экс-Тадж-минэнерго Гула (свата Рахмона)
10:48  "Зеркальная" дружба. Таджикистан вновь скандалит с Россией из-за авиа-тарифов
10:45  Хрен вам, а не микрочип. Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm сингапурцами
10:15  Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем, - В.Катасонов
10:11  Лыжник Колядин стал первым в истории казахстанцем, взявшим "золото" зимней Паралимпиады
09:14  Восточная Гута может быть взорвана химической атакой боевиков-террористов, - Н.Бобкин
07:42  Дикая клюква. Первый канал Эрнста "Золотой Ордой" разрушает единство российской нации
07:34  Экс-депутат парламента Молдавии Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
07:29  Япона жена подвела. Премьер Абэ обвинен в подделке земельных документов
07:23  Между "Хамасом" и "Фатхом" заложили бомбу. В секторе Газа пытались взорвать палестинского премьера Хамдаллу
07:16  Си Цзиньпин перестраивает Китай под себя, - М.Коростиков
07:13  Умер британский астрофизик Стивен Хокинг (Путин дал яду?)
01:04  На среду - война с Англией
00:56  Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин
00:17  Бывший первый вице-премьер Узбекистана Б.Хамидов возглавил Ассоциацию банков РУ
00:13  Узбекистан начнет организованную поставку трудовых мигрантов в Турцию
Вторник, 13.03.2018
23:16  Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:03  Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"
22:54  В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков
22:49  Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"
22:24  Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео
19:44  ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел
11:24  Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский
11:21  Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко
11:19  Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:17  Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:16  В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)
11:12  Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе
10:36  Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев
10:27  В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ
10:14  Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам
10:10  КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией
10:06  КазАлюминий возглавил Романов. Машкевич перетасовал вассалов в своих казахских владениях
09:14  Как голландский гульден помог Екатерине II в разгроме турок (история)
08:59  Не фунт Хартума. В африканские разборки втянуты все крупнейшие игроки, включая Россию, - Е.Сатановский
08:42  Механизм компенсации. Конечная цель Москвы – мирный распад США, - The Saker
08:39  Карго-культ по-украински, или Новый этап фашизации, - С.Ахматов
08:36  Прайс на Терезу Чернухину. Рос-олигархи спонсируют британских "тори", - Sunday Times
08:30  Сможет ли Трамп победить Ким Чен Ира? - Дж.Рубин
08:23  Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...
08:21  В туркменском концлагере Овадан-депе умер экс-руководитель следственного отдела КНБ Отузов
08:16  Сезон охоты. Как действует Турция в условиях политической изоляции, - "Известия"
08:12  Любовь и фобии. К итогам первого визита Мирзиеева в Таджикистан
08:11  Аты-баты... В казахстанской армии рассказали о полном отсутствии уклонистов за последние 15 лет
08:05  Дайте им йаду! Русские агенты отравили в Англии еще и зятя Березовского - Шуппе, - The Sun
07:58  Проповедник Гюлен лишил Турцию канала связи с США, - Т.Ахметов
07:55  Россия и Турция решают судьбу Восточной Гуты, - И.Субботин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экс-депутат парламента Молдавии Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
07:34 14.03.2018

Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу России, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года – 17 марта 2017 года он собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Болбочану получал за это материальное вознаграждение. Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521002040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  