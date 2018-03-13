Экс-депутат парламента Молдавии Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

07:34 14.03.2018 Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу России, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года – 17 марта 2017 года он собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Болбочану получал за это материальное вознаграждение. Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности. Источник - ng.ru

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