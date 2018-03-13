Япона жена подвела. Премьер Абэ обвинен в подделке земельных документов

07:29 14.03.2018 Синдзо Абэ втягивают в воронку финансового скандала



Чиновники удалили имя жены японского премьера из протоколов о продаже земли



Министр финансов Японии Таро Асо, вероятно, не поедет на встречу с коллегами по G20 в Аргентине, которая пройдет на следующей неделе. Асо и сам премьер Синдзо Абэ находятся под огнем критики за то, что служащие подделали документы о земельной сделке с большим дисконтом, которые упоминали имя супруги главы правительства. Абэ отвергал все обвинения, но теперь вскрылось, что попытка облагодетельствовать руководителя ультраконсервативного учебного заведения имела место. Это ставит под вопрос переизбрание Абэ на третий срок.



Более года премьеру удавалось отметать нападки оппозиции. Несмотря на призывы в парламенте провести более глубокое расследование инцидента, он завоевал командные позиции в высшем законодательном органе на выборах осенью 2017 года. В результате Абэ обрел возможность стать лидером, который дольше всех предшественников находится у власти.



Но в понедельник Министерство финансов представило правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) доклад на 80 страницах, где признало, что его сотрудники удалили те части в 14 документах, которые содержат упоминание супруги премьера Акиэ Абэ и ее предполагаемые замечания о сделке, пишет New York Times.



Из-за этой шумихи группа "Моритомо", которой принадлежат частные школы, прославилась на всю страну. Она собиралась открыть школу в префектуре Осака и для этого по льготной цене приобрела участок государственной земли. Акиэ Абэ намеревалась стать почетным директором заведения. "Моритомо" также известна тем, что она управляет детским садом, где ребята декламируют императорский патриотический указ ХIХ века. Их учат, что учебники истории дают неверную характеристику военным преступлениям Японии.



Когда возникли подозрения в фаворитизме, супруга Абэ отказалась от почетного звания.



Доклад породил фурор в СМИ. Асо утверждал, что к подделке причастна маленькая группа чиновников. "Это не тот случай, когда все министерство участвовало", – доказывал министр, одновременно занимающий пост заместителя премьера. Принести публичные извинения пришлось и самому Абэ.



Синдзиро Коидзуми, сын бывшего главы правительства Японии, которого называют восходящей звездой правящей партии, заявил, что обвинять служащих – это "все равно что отрубить хвост ящерице. Если фальсификация была, мы должны рассказать народу правду".



Опросы показали, что впервые за пять последних месяцев одобрение работы кабинета упало до менее 50%. Оппозиция грозит бойкотировать дебаты по бюджету на следующий год. В такой атмосфере в стране министру финансов будет трудно совершить поездку в Буэнос-Айрес, сказал агентству Reuters парламентарий от ЛДП.



В сентябре правящая партия должна провести выборы лидера. Поскольку ЛДП имеет подавляющий перевес в парламенте, от исхода голосования зависит, кто станет следующим премьером. До сих пор наблюдатели сходились на том, что Абэ выберут и он пойдет на третий срок. Но ряд комментаторов говорят, что из-за скандала у него немного шансов на успех.



В беседе с "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что "дело до отставки Абэ не дойдет. У него довольно сильные позиции внутри ЛДП. У него сильна поддержка в целом среди японской общественности. После того как Абэ пришел к власти в 2012 году, он выиграл все выборы с большим перевесом. Конечно, его рейтинг понизился. Но это конъюнктурное колебание. Оно не подорвет его позиции".



Такие скандалы для Японии – не новость. Но чтобы премьер-министр подал в отставку из-за обвинений в коррупции – такого не было в истории страны. Самый сильный пример – это когда Какуэя Танаку уличили в том, что он брал взятки за покупку Японией самолетов американской Lokheed. Тем не менее Танака как политический деятель остался на плаву. Потом он постоянно избирался в парламент от своего избирательного округа.



"Если бы в Японии была сильная оппозиция и сильный кандидат хотя бы в каком-то теневом правительстве, то ситуация выглядела бы по-другому. Но сейчас нет такого. Оппозиция находится в состоянии разброда и шатаний. С ее стороны нет противовеса Абэ. И даже в ЛДП нет такого тяжеловеса, как Абэ. Да, его покритикуют, будет нанесен определенный ущерб имиджу, будет расследование, понесут наказание те чиновники, которые подделывали документы. Но отставка Абэ не грозит", – заключил эксперт.



Владимир Скосырев

13.3.18 Источник - Независимая газета

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