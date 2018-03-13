 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между "Хамасом" и "Фатхом" заложили бомбу. В секторе Газа пытались взорвать палестинского премьера Хамдаллу
07:23 14.03.2018

Между "Хамасом" и "Фатхом" заложили бомбу

В секторе Газа совершено покушение на премьер-министра Палестины

Во вторник на премьера Палестины Рами Хамдаллу было совершено покушение. Вину за это палестинский лидер Махмуд Аббас возложил на движение "Хамас". Инцидент произошел в ходе первого визита господина Хамдаллы в сектор Газа с момента подписания в октябре 2017 года соглашения о примирении "Хамаса" и второго ключевого палестинского движения - "Фатха". Достичь главной цели документа - создать правительство национального согласия - до сих пор не удается. По словам собеседников "Ъ" в Палестине, процессу примирения мешают "многие региональные силы", а также Израиль и США. И хотя в Вашингтоне уже завершается подготовка нового плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, сами палестинцы в эту инициативу не верят.

Рами Хамдалла прибыл во вторник в сектор Газа, чтобы принять участие в открытии опреснительной станции, строительство которой профинансировали палестинские власти. Церемония должна была показать: хотя "Фатх" и "Хамас" не пришли к компромиссу по реализации прошлогоднего соглашения о примирении, процесс консолидации продолжается. Между тем не успел кортеж главы палестинского правительства пересечь границу сектора Газа, ситуацию в котором уже более десяти лет контролирует "Хамас", как на его пути взорвалась бомба. Легкие ранения получили семь человек, сам премьер не пострадал.

Позднее господин Хамдалла предупредил "Хамас": любой заговор может кончиться тем, что навсегда отделит сектор Газа от Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. "Я скоро вернусь в сектор Газа, а те, кому это не нравится, пусть пьют воду из моря",- сказал господин Хамдалла, подчеркивая: изоляция сектора Газы не идет на пользу его жителям и только единое палестинское руководство может вернуть благополучие в этот регион. По мнению палестинских властей, если бы "Хамас" полностью передал контроль над безопасностью в секторе национальному руководству, ситуация могла бы быть иной. ""Хамас" полностью несет ответственность за эту трусливую атаку",- заявил глава Палестины Махмуд Аббас. Между тем "Хамас" выразил сожаление в связи с позицией властей и осудил происшедший теракт.

Напомним, "Хамас" захватил власть в секторе Газа в 2007 году. В итоге прибрежная часть Палестины оказалась в экономической и политической блокаде. Попытки примирения между "Фатхом" и "Хамасом" предпринимались неоднократно. В начале октября в Каире стороны подписали очередное соглашение о примирении. 1 декабря 2017 года должно было начать работу правительство национального согласия. Однако этого не произошло. Среди разногласий между движениями - отказ "Хамаса" от роспуска боевого крыла и от перечисления налогов в общий палестинский бюджет. По мнению лидера Демократического фронта освобождения Палестины Наифа Хаватме, процессу примирения мешают многие региональные силы, а также Израиль и США. "Они не примут за столом переговоров правительство, в которое войдут те, кого они считают террористами",- сказал политик "Ъ".

США между тем по-прежнему стремятся к более активной роли в регионе. В воскресенье газета The New York Times сообщила, что администрация президента Дональда Трампа находится на финальной стадии подготовки плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Палестинцы заранее отказываются от посредничества США. В частности, они объявили бойкот прошедшей в Вашингтоне донорской конференции по урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа. Как сказал "Ъ" Наиф Хаватме, никто из палестинцев еще не видел американский план, но по таким шагам вашингтонской администрации, как признание Иерусалима столицей Израиля и сокращение американского взноса в бюджет Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам, понятно, каким он будет. "Мы хотим, чтобы Палестине дали статус государства-члена ООН, а не наблюдателя. Хотим, чтобы эта международная организация признала нас как государство, находящееся под оккупацией, и взяла ответственность за решение наших проблем. Переговоры должны проходить под наблюдением пяти постоянных членов Совбеза ООН, и их решения должны быть закреплены резолюцией, обязательной к исполнению",- сказал собеседник "Ъ". И подчеркнул, что солирование США в мирном процессе, которое продолжалось последние 25 лет, теперь для палестинцев неприемлемо.

Марианна Беленькая
13.3.18

Источник - kommersant.ru
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