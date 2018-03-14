Си Цзиньпин перестраивает Китай под себя, - М.Коростиков

07:16 14.03.2018 В стране пройдет крупнейшая за 20 лет реформа госаппарата



Власти Китая проведут масштабную реформу госаппарата, сократив число министерств на восемь, агентств - на семь и создав отдельные службы по делам ветеранов, экологии и иммиграции, а также китайский аналог МЧС. В прошлый раз столь крупная реформа проводилась в 1998 году, когда было упразднено 15 ведомств. Лидер Китая Си Цзиньпин перекраивает под себя госаппарат страны всего через несколько дней после того, как парламент позволил ему править страной пожизненно, отменив ограничения на число сроков на посту председателя КНР.



Затеянная в Китае реформа поистине масштабна: последний раз подобное сокращение госаппарата предпринял премьер Чжу Жунцзи в 1998 году. Среди наиболее серьезных изменений, которые будут официально одобрены ближе к концу недели,- сокращение числа министерств на восемь, государственных агентств - на семь, а также создание ряда новых структур. Их общее число, таким образом, составит 26.



Направленность реформы свидетельствует о том, что Си Цзиньпин намерен перестроить госаппарат под собственную повестку. Внимание будет сконцентрировано на тех направлениях, которые лидер КНР сделал приоритетом еще в первую пятилетку правления: финансовая стабилизация, реформа армии, улучшение экологии, борьба с коррупцией, новая внешняя политика.



Впервые в КНР будет создано министерство по чрезвычайным ситуациям. До того за борьбу с ними отвечали отраслевые ведомства, а человеческие ресурсы поставляли подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Вышедшими в отставку солдатами и офицерами займется министерство по делам ветеранов, чьи функции будут схожи с аналогичным американским ведомством: администрирование пенсий, пособий и льгот для ветеранов и их семей, трудоустройство уволенных из армии. Подобный орган, по всей видимости, стал необходим в свете проводимой с 2015 года реформы армии, в ходе которой численность НОАК уже была сокращена на 300 тыс. человек. Уволенных обещали трудоустроить, но не везде это удалось: в 2016 и 2017 годах требовавшие обещанных компенсаций отставные военные устраивали митинги по всей стране.



Народный (Центральный) банк Китая будет значительно усилен: ему отдадут большую часть стратегических функций страхового и банковского регуляторов. Ранее на должность его главы был назначен друг и соратник Си Цзиньпина Лю Хэ, который не так давно представлял экономическую программу в Давосе. Усиление органа призвано помочь стабилизировать финансовый сектор КНР, который последние три года борется с целым рядом проблем вроде "теневого кредитования", продажи рискованных финансовых инструментов в форме страхования жизни, а также растущей пирамидой региональных и корпоративных долгов.



Впервые будет создано отдельное агентство по международному сотрудничеству, которое заберет часть функций у МИДа и Минфина и поможет "проводить политику предоставления помощи развитию, более соответствующую статусу великой державы". Предположительно, министерство будет активным образом участвовать во флагманском проекте Си Цзиньпина "Пояс и путь", так как деньги на многие проекты в его рамках предоставляются по ставке ниже рыночной, а значит, по международным стандартам могут быть причислены к помощи развитию. Три природоохранных ведомства сольются в министерство природных ресурсов, что позволит усилить набирающую обороты кампанию за чистоту окружающей среды. Новое миграционное ведомство позволит усилить контроль за иностранцами, "численность которых в последние годы в Китае значительно увеличилась".



Третье чтение прошел закон о создании нового антикоррупционного суперведомства - государственной надзорной комиссии. "Перед лицом трудной ситуации наши существующие надзорные институты оказались, очевидно, неспособны в достаточной мере вести бескомпромиссную борьбу против коррупции и за чистоту партии",- обосновал необходимость создания нового органа замглавы парламента КНР Ли Цзяньго. Новый орган будет сочетать функции партийной и гражданской надзорных комиссий, а также прокуратуры. Он получит права на проведение досудебных обысков, задержания на срок до шести месяцев, заморозку средств.



"Реформа укладывается в логику предыдущих китайских аналогичных реформ 2008 и 1998 годов: устранение параллелизма функций, укрепление ведомств, избавление от дублирующих полномочий",- пояснил "Ъ" ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин. "Реструктуризация правительства - это нормальный процесс, с которого начинается любой политический цикл,- согласен научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко.- Проблема в том, что ни одна из реформ с начала 1980-х не приводила к заявленным целям. В течение пяти лет вместо сокращенных ведомств вырастали новые, количество чиновников не уменьшалось, а увеличивалось. Весь этот процесс похож на постройку песчаного домика на берегу, когда его подмывает с каждой новой волной".



Михаил Коростиков



14.3.18 Источник - kommersant.ru

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