Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин

00:56 14.03.2018 В Великобритании бушует очередной антироссийский "шпионский" скандал. Он связан с отравлением предателя - бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неизвестным нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти.



Совершенно голословно. Не было сделано попытки натянуть хотя бы какие-то доказательства. Вот так просто: "во всем виновата Москва". Точка. Принцип презумпции невиновности отключен. За ненадобностью. Дальше уже с увлечением обсуждаются ответные меры. В МИД вызван посол России. Нагнетается истерия в прессе.



Кровавые провокации - привычное занятие наших "цивилизованных" партнеров. Это хотя и грязное, но очень эффективное средство. Достаточно вспомнить уничтожение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В этом злодеянии обвинили исламских террористов. Под эту марку США вторглись в Афганистан, затем в Ирак и развернули борьбу против "международного терроризма".



Ее плодами воспользовались исключительно США. Это и не удивительно, ибо "международный терроризм" был создан американскими спецслужбами. Это был способ сохранения НАТО и повышения военных расходов на фоне канувшей в лето "советской угрозы". Кстати, вскоре появилась информация, что разрушение башен ВТЦ было делом рук неких сил внутри самих США. Но это было уже неважно.



Но вернемся к "делу Скрипаля". Со времен Древнего Рима бытует вопрос: "Cui prodest?" (Кому это выгодно?). И вправду! Кому? Совершенно точно не российской власти, которая сидит и трепещет в осажденной крепости, с трудом отбиваясь от обвинений, которые со всех сторон сыпятся от их изобретательных партнеров.



А вот США и их союзникам это очень даже выгодно. Вот смотрите! Выдохлась тема допинга российских спортсменов. Постепенно идет на убыль тема вмешательства РФ в президентские выборы в США. Попытка обвинить Башара Асада (и вместе с ним Россию) в применении химоружия проваливается, совсем уже износилась. Нужно что-то новенькое, способное шокировать доверчивую западную публику и оправдать очередной всплеск русофобии. И душераздирающая история о том, как коварные агенты Москвы отравили бедного полковника-предателя пришлась весьма кстати.



Поражает, однако, не цинизм английских властей, а очередное проявление беззубости властей российских. Максимум на что сподобился МИД РФ - заявить, что это политический цирк, замешанный на провокации.



А что нужно было сделать? Перекинуть мяч на ту сторону поля. Вызвать в МИД РФ посла Великобритании и обвинить английские спецслужбы в прямой или косвенной причастности к инциденту со Скрипалем. Почему мы должны постоянно оправдываться? Скрипаль жил на территории Великобритании - страны с жестким контрразведывательным режимом. За перебежчиком явно присматривали кому положено. Он был для англичан "расходным материалом". И когда возникла необходимость в очередной ритуальной жертве на алтарь западной демократии - почему бы не "замочить" уже никому не нужного предателя?



В этой истории прослеживается не только очередное проявление традиционной для Великобритании русофобии ("англичанка гадит"), но и более глубокий, экономический подтекст. В Англии только что принят закон о сомнительных доходах, который позволяет властям этой страны требовать от иностранцев отчета об источниках их богатств. Наличие сомнений в законности доходов позволяет вести дело к конфискации недвижимости и средств на банковских счетах.



Не вызывает сомнения, что этот закон направлен отнюдь не на шейхов Персидского залива. В "Лондонграде" ныне поселилось около 300 тысяч наших соотечественников. Разумеется, не все они олигархи. Но концентрация наших миллионеров там явно выше средней по Европе. И почему бы Великобритании, впадающей в экономический кризис, не поживиться на явно неправедных богатствах наших соотечественников. Что? Звучит неправдоподобно? Мол, а где торжество закона, независимость судов, свобода прессы?



Ну, это для уже совсем наивных. Только что прошло сенсационное сообщение о том, что в Бельгии в одном из банков исчезло 10 миллиардов долларов бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Эти деньги были заморожены там по решению ООН. Затем они каким-то чудесным образом "разморозились" и испарились. Несколько раньше подобное произошло со счетами диктатора Филиппин Маркоса, диктатора Конго Мобуту. Все они были отнюдь не врагами Запада. Наоборот, верными друзьями. Не помогло. Ограбили. Да еще и явно помогли досрочно отправиться в мир иной.



Разве что-то подобное не может произойти с собственностью российских нуворишей в Великобритании. Все будет обстряпано в лучших традициях западного правосудия: длительное разбирательство, решение Высокого суда и… деньги ваши, стали наши!



И слабость российской власти лишь поощряет кровожадность наших "заклятых друзей". Умылись, когда американцы выслали десятки наших дипломатов. Умылись, когда грубо отобрали нашу дипломатическую собственность в США. Умылись, когда МОК жестоко расправился с нашими спортсменами на Играх в Бразилии и Южной Корее. Постыдно промолчали, когда еще более жестоко не допустили наших спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду в Бразилии. Молчат в Кремле, когда российских граждан пачками хватают по всему миру и тянут на расправу в Америку. Одно "дело Бута" чего стоит. А сколько горемык или уже сидят в США или ждут суда.



И вот сейчас на Западе явно подводят базу под идею "грабь награбленное" в отношении российской олигархии. Так что отравление полковника-предателя странным образом случилось очень кстати для английских властей. Закон о сомнительных доходах принят. "Злодеяние" в отношении Скрипаля позволяет должным образом настроить общественное мнение. Занавес скоро поднимется…



Вячеслав Тетекин

13.03.18 Источник - svpressa.ru

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