 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.03.2018
01:04  На среду - война с Англией
00:56  Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин
00:17  Бывший первый вице-премьер Узбекистана Б.Хамидов возглавил Ассоциацию банков РУ
00:13  Узбекистан начнет организованную поставку трудовых мигрантов в Турцию
Вторник, 13.03.2018
23:16  Городки и села Молдовы начали процедуру добровольного присоединения к Румынии
23:03  Путин наградил ранее судимого за вымогательство Усманова орденом "За заслуги перед отечеством IV степени"
22:54  В Лондоне найден задушенным еще один беглый предатель - "подберезовик" Глушков
22:49  Россия-США: К открытой войне толкает трусливая политика Кремля, - "СП"
22:24  Будет весело. Новым госсекретарем США стал "ястреб" Помпео
19:44  ЦРУ впервые возглавила "юбка" - куратор секретных тюрем палачка Хаспел
11:24  Купит ли "Шелл" немного "КазМунайГаза"? - О.Червинский
11:21  Кто "слил" алматинскую Олимпиаду, - В.Борейко
11:19  Турецкая армия медленно подползает к Африну. Курды пока держатся
11:17  Жестокий бой в пустыне: Как русский спецназовец Портнягин убил 14 боевиков ИГИЛ
11:16  В Ташкенте насильно выселяют жителей домов на месте строительства Tashkent City (видео)
11:12  Рос-ракета точечно накрыла еще один штабик "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе
10:36  Дикая дивизия. В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев
10:27  В Китае создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ
10:14  Мирзиеев отжал рынок "Абу Сахий" у мужа Лолы Каримовой. На прокорм своим дочкам
10:10  КазСуд признал "Демвыбор Казахстана" беглого олигарха Аблязова - экстремистской организацией
10:06  КазАлюминий возглавил Романов. Машкевич перетасовал вассалов в своих казахских владениях
09:14  Как голландский гульден помог Екатерине II в разгроме турок (история)
08:59  Не фунт Хартума. В африканские разборки втянуты все крупнейшие игроки, включая Россию, - Е.Сатановский
08:42  Механизм компенсации. Конечная цель Москвы – мирный распад США, - The Saker
08:39  Карго-культ по-украински, или Новый этап фашизации, - С.Ахматов
08:36  Прайс на Терезу Чернухину. Рос-олигархи спонсируют британских "тори", - Sunday Times
08:30  Сможет ли Трамп победить Ким Чен Ира? - Дж.Рубин
08:23  Аркадаг вновь запустил по Туркмении агит-поезда. Донести до народа...
08:21  В туркменском концлагере Овадан-депе умер экс-руководитель следственного отдела КНБ Отузов
08:16  Сезон охоты. Как действует Турция в условиях политической изоляции, - "Известия"
08:12  Любовь и фобии. К итогам первого визита Мирзиеева в Таджикистан
08:11  Аты-баты... В казахстанской армии рассказали о полном отсутствии уклонистов за последние 15 лет
08:05  Дайте им йаду! Русские агенты отравили в Англии еще и зятя Березовского - Шуппе, - The Sun
07:58  Проповедник Гюлен лишил Турцию канала связи с США, - Т.Ахметов
07:55  Россия и Турция решают судьбу Восточной Гуты, - И.Субботин
07:39  Китайские поезда стали быстрее самолетов
07:27  Я не ссыкала ему в коленки... Собчак отрицает, что ее крестил Путин
07:05  Алматы. Дуремар и его головастики. Духовная модернизация байбеков
01:17  National Interest: Мирным инициативам афганских террористов верить нельзя
00:49  Asia Times: "Вечное правление" Цзиньпина таит скрытые риски
00:37  Китай берет мировую экономику на буксир, - "СП"
00:29  Культ личности по-китайски. Си Цзиньпину разрешили править пожизненно, - Д.Мельников
Понедельник, 12.03.2018
22:13  В Узбекистане арестован бывший главный тюремщик страны А.Шодиев
21:13  Афганские силовики сообщили об освобождении от "иранских талибов" района Анар-Дара на западе страны
19:30  Умер знаменитый кутюрье Живанши
19:28  В Непале разбился пассажирский Bombardier - 49 погибших, есть выжившие
18:34  Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана
17:52  Скончался Народный артист СССР Олег Табаков
16:26  Нурханбек Момуналиев уволен из министров-руководителей аппарата правительства Киргизии
12:13  Как зеленый Бишкек стал городом пеньков
12:09  Женское лицо казахстанской власти: по заслугам или по "гендерной квоте"? - Ю.Кисткина
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто и зачем отравил Скрипаля. Английская шпиономания как средство грабежа награбленного, - В.Тетекин
00:56 14.03.2018

В Великобритании бушует очередной антироссийский "шпионский" скандал. Он связан с отравлением предателя - бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неизвестным нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти.

Совершенно голословно. Не было сделано попытки натянуть хотя бы какие-то доказательства. Вот так просто: "во всем виновата Москва". Точка. Принцип презумпции невиновности отключен. За ненадобностью. Дальше уже с увлечением обсуждаются ответные меры. В МИД вызван посол России. Нагнетается истерия в прессе.

Кровавые провокации - привычное занятие наших "цивилизованных" партнеров. Это хотя и грязное, но очень эффективное средство. Достаточно вспомнить уничтожение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В этом злодеянии обвинили исламских террористов. Под эту марку США вторглись в Афганистан, затем в Ирак и развернули борьбу против "международного терроризма".

Ее плодами воспользовались исключительно США. Это и не удивительно, ибо "международный терроризм" был создан американскими спецслужбами. Это был способ сохранения НАТО и повышения военных расходов на фоне канувшей в лето "советской угрозы". Кстати, вскоре появилась информация, что разрушение башен ВТЦ было делом рук неких сил внутри самих США. Но это было уже неважно.

Но вернемся к "делу Скрипаля". Со времен Древнего Рима бытует вопрос: "Cui prodest?" (Кому это выгодно?). И вправду! Кому? Совершенно точно не российской власти, которая сидит и трепещет в осажденной крепости, с трудом отбиваясь от обвинений, которые со всех сторон сыпятся от их изобретательных партнеров.

А вот США и их союзникам это очень даже выгодно. Вот смотрите! Выдохлась тема допинга российских спортсменов. Постепенно идет на убыль тема вмешательства РФ в президентские выборы в США. Попытка обвинить Башара Асада (и вместе с ним Россию) в применении химоружия проваливается, совсем уже износилась. Нужно что-то новенькое, способное шокировать доверчивую западную публику и оправдать очередной всплеск русофобии. И душераздирающая история о том, как коварные агенты Москвы отравили бедного полковника-предателя пришлась весьма кстати.

Поражает, однако, не цинизм английских властей, а очередное проявление беззубости властей российских. Максимум на что сподобился МИД РФ - заявить, что это политический цирк, замешанный на провокации.

А что нужно было сделать? Перекинуть мяч на ту сторону поля. Вызвать в МИД РФ посла Великобритании и обвинить английские спецслужбы в прямой или косвенной причастности к инциденту со Скрипалем. Почему мы должны постоянно оправдываться? Скрипаль жил на территории Великобритании - страны с жестким контрразведывательным режимом. За перебежчиком явно присматривали кому положено. Он был для англичан "расходным материалом". И когда возникла необходимость в очередной ритуальной жертве на алтарь западной демократии - почему бы не "замочить" уже никому не нужного предателя?

В этой истории прослеживается не только очередное проявление традиционной для Великобритании русофобии ("англичанка гадит"), но и более глубокий, экономический подтекст. В Англии только что принят закон о сомнительных доходах, который позволяет властям этой страны требовать от иностранцев отчета об источниках их богатств. Наличие сомнений в законности доходов позволяет вести дело к конфискации недвижимости и средств на банковских счетах.

Не вызывает сомнения, что этот закон направлен отнюдь не на шейхов Персидского залива. В "Лондонграде" ныне поселилось около 300 тысяч наших соотечественников. Разумеется, не все они олигархи. Но концентрация наших миллионеров там явно выше средней по Европе. И почему бы Великобритании, впадающей в экономический кризис, не поживиться на явно неправедных богатствах наших соотечественников. Что? Звучит неправдоподобно? Мол, а где торжество закона, независимость судов, свобода прессы?

Ну, это для уже совсем наивных. Только что прошло сенсационное сообщение о том, что в Бельгии в одном из банков исчезло 10 миллиардов долларов бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Эти деньги были заморожены там по решению ООН. Затем они каким-то чудесным образом "разморозились" и испарились. Несколько раньше подобное произошло со счетами диктатора Филиппин Маркоса, диктатора Конго Мобуту. Все они были отнюдь не врагами Запада. Наоборот, верными друзьями. Не помогло. Ограбили. Да еще и явно помогли досрочно отправиться в мир иной.

Разве что-то подобное не может произойти с собственностью российских нуворишей в Великобритании. Все будет обстряпано в лучших традициях западного правосудия: длительное разбирательство, решение Высокого суда и… деньги ваши, стали наши!

И слабость российской власти лишь поощряет кровожадность наших "заклятых друзей". Умылись, когда американцы выслали десятки наших дипломатов. Умылись, когда грубо отобрали нашу дипломатическую собственность в США. Умылись, когда МОК жестоко расправился с нашими спортсменами на Играх в Бразилии и Южной Корее. Постыдно промолчали, когда еще более жестоко не допустили наших спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду в Бразилии. Молчат в Кремле, когда российских граждан пачками хватают по всему миру и тянут на расправу в Америку. Одно "дело Бута" чего стоит. А сколько горемык или уже сидят в США или ждут суда.

И вот сейчас на Западе явно подводят базу под идею "грабь награбленное" в отношении российской олигархии. Так что отравление полковника-предателя странным образом случилось очень кстати для английских властей. Закон о сомнительных доходах принят. "Злодеяние" в отношении Скрипаля позволяет должным образом настроить общественное мнение. Занавес скоро поднимется…

Вячеслав Тетекин
13.03.18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1520978160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  