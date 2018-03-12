|Бывший первый вице-премьер Узбекистана Б.Хамидов возглавил Ассоциацию банков РУ
00:17 14.03.2018
Бывший первый вице-премьер возглавил Ассоциацию банков Узбекистана
72-летний Бахтияр Султанович Хамидов назначен генеральным директором Ассоциации банков Узбекистана. Об этом UzNews.uz сообщил источник в данной организации.
На этой должности он сменил Сайдулло Парходбековича Абдуллаева, занимавшего данный пост с 2005 года.
В разные годы Бахтиер Хамидов работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, хокимом Кашкадарьинской области, а также председателем правления"Узжилсбербанка" (сейчас "Ипотека-банк").